Sachbeschädigung in Kappeln : KSV-Aufkleber: Übertriebene Vereinsliebe

Aufkleber und gesprayte Verteilerkästen: Die Sachbeschädigungen in den Vereinsfarben Blau-Weiß-Rot nehmen zu.

15. Juni 2020, 18:50 Uhr

Kappeln | Es gibt kaum ein Verkehrsschild, auf dem nicht ein Aufkleber prangt. Ampelpfähle und Lampenmasten sind teilweise komplett umwickelt, Mülleimer beklebt. „Los ging es damit verstärkt etwa im Herbst vergangenen Jahres“, erklärt Erwin Petersen, einer der Leiter des städtischen Bauhofs. Zu sehen sind die Schriftzüge des Fußball-Zweitligisten KSV Holstein Kiel, gesprayte Schriftzüge der „KSV Ultras“, bärtige Männer und Sprüche verschiedener Fangruppierungen der Kieler „Störche“. Seit ein paar Wochen sind an einigen Stellen im Kappelner Stadtgebiet auch noch farbenfrohe Schaltkästen für Ampelanlagen und Verteilerkästen der SH Netz AG dazu gekommen. Sie leuchten in den Vereinsfarben der KSV in Blau, Weiß und Rot und sind darüber hinaus oft mit dem Schriftzug „Holstein Zone“ versehen.

Petersen wundert sich, dass noch nie jemand bei diesen Aktionen gesehen wurde. „Die Täter sind vermutlich sehr mobil. Ich glaube nicht, dass da einer nach dem Fußballspiel loszieht und das aus einer Laune heraus macht. Das wird organisiert sein“, vermutet er. Von Kollegen habe er erfahren, dass auch die Stadt Eckernförde und weitere Gemeinden in Richtung Kiel, Probleme mit der deutlich übertriebenen Vereinsliebe haben. Petersens Mitarbeiter gucken sich bei ihren täglichen Einsätzen um und entfernen die Aufkleber, wo es geht. „Aber das hat nicht viel Wert“, sagt er. Kaum sei einer ab, sind am nächsten Tag zwei neue wieder da. „Und auch wenn der Aufkleber selbst entfernt wird, der Klebstoff bleibt. Das sieht manchmal schlimmer aus, als wenn man es lässt.“

Jörg Exner, Büro leitender Beamter in der Kappelner Stadtverwaltung, hat die Schilder, Masten und Mülleimer ebenfalls genau im Auge. „Heftige Sachbeschädigung“, sagt er, „wenn die Täter erwischt werden, wird es teuer.“ Die Verwaltung hat ein Hochdruck-Heißwassergerät bestellt, das eigentlich für die Unkrautvernichtung gedacht ist. „Damit kann man sicher auch Graffiti und Rückstände entfernen“, sagt Exner, weist aber gleichzeitig auf den erhöhten Personalaufwand hin. „Ärgerlich – die Mitarbeiter haben ja eigentlich ganz andere Aufgaben.“

Lothar Beusen, Arbeitsgruppenleiter der Straßenmeisterei Süderbrarup, die zum Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) gehört, ärgert sich ebenfalls über diese Art der Sachbeschädigung. Aus der Presseabteilung heißt es dazu: „Der LBV.SH entfernt derartige Aufkleber regulär nicht, solange sie nicht obszöne oder verbotene oder politische Inhalte transportieren. Dieses würde die Kapazitäten übersteigern bei über 8000 Kilometern Straßen in Schleswig-Holstein, die in unserer Verwaltung sind. In extremen Einzelfällen – wenn beispielsweise Abfahrten gar nicht mehr gelesen werden können, wird dies allerdings beseitigt.“

Rainer Detlefsen, stellvertretender Leiter der Kappelner Polizeireviers, berichtet, dass bereits Anzeigen von der Stadt, der Straßenmeisterei und weiteren Geschädigten bearbeitet werden. „Wir ermitteln und sind für Hinweise aus der Bevölkerung dankbar“, erklärt er. Wer die Täter sieht oder andere Tipps für die Ermittler hat, kann sich bei der Polizei in Kappeln in der Gerichtsstraße 1 oder unter Telefon 04642/9655901 melden.

Auf Nachfrage bei der Kieler Spielvereinigung erklärt Wolf Paarmann, Leiter Medien der KSV Holstein: „Bei den Aufklebern handelt es sich um Eigenproduktionen der Fangruppierungen, nicht um Aufkleber, die der Verein im Fanshop verkauft. Es ist selbstverständlich, dass solche Aktionen nicht im Sinne des Vereins sind. Wir sind mit unseren Fans diesbezüglich regelmäßig im Austausch und werden auch diesen Vorfall bei unserem nächsten Treffen zum Anlass nehmen, die Position des Vereins noch einmal deutlich zu machen.“