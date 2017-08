Kappeln : Kreisverkehr wird teurer als gedacht

vergrößern 1 von 1 Foto: Nordmann 1 von 1

Die Kosten für den Verkehrskreisel, der an der Kreuzung B 199 / Wassermühlenstraße entstehen soll, haben sich innerhalb eines Monats fast verdoppelt. Waren Verwaltung und Politik Anfang Juli noch von Gesamtkosten in Höhe von 533.000 Euro ausgegangen, sind es inzwischen knapp 932.000 Euro. Damit erhöht sich auch der städtische Anteil am Projekt von ursprünglich 135.000 Euro auf jetzt fast 260.000 Euro.

Im März vor zwei Jahren schon hatten die Kommunalpolitiker einen Grundsatzbeschluss gefasst und darin einstimmig den Bau eines Kreisels an eben jener Stelle befürwortet. Im Frühjahr 2016 wurden im Zuge des Verfahrens 24 Pappeln entlang der B 199 gefällt. Zum Verkehrsaufkommen hatte es damals aus dem Rathaus geheißen: Weniger als zehn Prozent des Verkehrs an dieser Stelle fließen in Richtung Wassermühlenholz/Freudenlund, etwas mehr als 25 Prozent in Richtung Innenstadt, der Rest bleibt auf der Bundesstraße. Die Kostenteilung sollte sich in etwa nach diesen Zahlen richten. Nach aktuellem Stand bedeutet das: Der Bund übernimmt die Baukosten für die beiden Ausfahrten des Kreisels zur B 199, die Stadt trägt die Kosten für die Ausfahrt Wassermühlenstraße, Bund und Stadt teilen sich die Summe, die für die Ausfahrt Freudenlund anfällt. Am Ende soll der Kreisverkehr zum einen den Verkehrsfluss an dieser Stelle begünstigen, zum anderen aber vor allem das Gefährdungspotenzial, etwa für Radfahrer und Fußgänger, deutlich reduzieren.

Als nun Anfang Juli die Kosten erstmals auf dem Tisch lagen, hatte der Hauptausschussvorsitzende Matthias Mau (CDU) noch von Zahlen gesprochen, „die gut in die Welt passen“ und nicht dazu veranlassen würden, noch groß über den Kreisel zu diskutieren. Sowohl Hauptausschuss als auch Stadtvertretung beschlossen einstimmig, den städtischen Anteil von 135.000 Euro im Haushalt des nächsten Jahres bereitzustellen.

Inzwischen sind jedoch die Ausschreibungsergebnisse eingetroffen – und die zeichneten ein gänzlich anderes Bild: Fast 75 Prozent mehr als ursprünglich angenommen kostet die Errichtung des Kreisverkehrs – eine Zahl, die, so formulierte es Bürgermeister Heiko Traulsen jetzt, „der Stadt auf die Füße fällt, denn wir sind mit 22 Prozent dabei“. Traulsen hatte eine Eilsitzung zum Thema einberufen, da der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr eine kurze Frist gesetzt hatte bis zur endgültigen Auftragsvergabe. Gleichzeitig hatte der Landesbetrieb auch mitgeteilt, dass die Preise – analog zu anderen Baumaßnahmen – derzeit konjunkturbedingt „sehr hoch“ seien. Diesen Gedanken griff Michael Arendt (LWG) auf, als er einräumte: „Wir bezahlen den Preis für eine florierende Wirtschaft, aber wir sollten in den sauren Apfel beißen.“ Axel Langkowski (CDU) nannte die Kostensteigerung „sehr ärgerlich“, aber: „Wenn wir zurückrudern, werden wir unglaubwürdig.“

Mit jeweils einer Enthaltung (Volker Ramge/CDU hatte die Eilbedürftigkeit der Sitzung in Frage gestellt und zudem angemahnt, dass bis kurz vor Sitzungstermin keine Unterlagen zum Tagesordnungspunkt Kreisel im Ratsinfosystem vorgelegen hätten) sprachen sich Hauptausschuss und unmittelbar danach die Stadtvertretung dafür aus, die nun erforderlichen 260.000 Euro im Haushalt 2018 einzuplanen. Den Baubeginn des Kreisverkehrs terminierte der Bürgermeister auf Ende August.

16.Aug.2017