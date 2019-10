Kappeln : Kleiner Steg an der Schlei sorgt für Zwiespalt

Politische Gremien sind sich uneins über die Pläne zur Erweiterung der Slipanlage am Ellenberger Ufer.

von Rebecca Nordmann

09. Oktober 2019, 15:20 Uhr

Kappeln | Wassersportler und Angler fühlen sich auf der Schlei ausgesprochen wohl. Allerdings haben sie mitunter Schwierigkeiten, überhaupt aufs Wasser zu gelangen – zumindest dann, wenn sie die Slipanlage am alten Brückenkopf nutzen wollen. Nach den Ausführungen der Stadtverwaltung fehlt an dieser Stelle eine Möglichkeit, das Boot festzumachen, nachdem es ins Wasser gelassen wurde. Ein Steg könnte diese Möglichkeit schaffen. Im Wirtschaftsausschuss entwickelte sich daraus eine Debatte um Naturschutz, Tourismus und Kosten – ehe er sich mehrheitlich dafür aussprach. Der Hauptausschuss allerdings kassierte die Empfehlung wieder.

Ulrich Bendlin von der Stadtverwaltung erklärte das Anliegen vor dem Wirtschaftsausschuss, das offenbar von Bürgern an ihn herangetragen worden war. Demnach wird die Slipanlage am Ellenberger Ufer zwar stark frequentiert, jedoch besteht der Wunsch, das Konstrukt um einen kleinen Steg inklusive Festmacherdalben zu erweitern. Auf diese Weise soll es Bootseignern gelingen, ihr Boot für kurze Zeit festzumachen, um ihr Auto wegfahren und parken zu können – ohne hinterher womöglich zum Boot schwimmen zu müssen. Nach den Worten Bendlins hat ein Wasserbauer vor Ort bereits die Möglichkeit der Errichtung eines solchen Stegs bestätigt, aber: „Die bauliche Genehmigung in der Schlei ist problematisch“, sagte Bendlin. Gleichwohl halte er das Angebot der Stadt, Touristen und Bürgern das sichere Slippen zu garantieren, für ein wichtiges. „Wenn wir das Genehmigungsverfahren anstoßen wollen, brauchen wir prüffähige Unterlagen“, fuhr Bendlin fort. Für deren Erstellung veranschlagte er 3500 Euro – verbunden mit einer Unbekannten. Bendlin: „Wir würden Mittel investieren, ohne zu wissen, ob wir die Steganlage hinterher auch bauen dürfen.“

Horst Trauzettel (bürgerliches Mitglied, CDU) führte als erster zwei Argumente ins Feld, die für ihn gegen den Bau eines Stegs sprachen. „Die Anlage war ursprünglich für Kajaks und Ruderboote gedacht, kleine Boote, die man mit der Hand festhalten kann“, sagte Trauzettel. Große Boote müssten kostenpflichtig von Unternehmen geslippt werden. Daneben machte Trauzettel darauf aufmerksam, dass der städtische „F-Plan Nr. 4“ den Neubau eines Stegs an dieser Stelle, einem FFH-Gebiet, ausschließe. Stege seien auf südlicher Seite nur dann als Neubau zulässig, wenn sie zuvor bereits einmal da gewesen seien. Sein Parteikollege Frank Germighausen formulierte dagegen deutliche Fürsprache für einen Steg. „Boote werden nun mal größer, wie Autos auch“, sagte er. Zudem sei dies die einzige öffentliche und kostenlose Slipanlage in der Stadt und: „3500 Euro sind nicht viel Geld, wenn wir den Wassersportlern etwas bieten wollen.“ Zunächst allerdings nur die Prüfung von Unterlagen und noch keinen fertigen Steg.

Und während Harald Schacht (SPD) seine Bedenken ob der Kosten für Pflege und Wartung sowie der Haftung im Falle eines Unfalls äußerte, wollte auch Thomas Grohmann (CDU) Weiteres zu Folgekosten wissen. Ulrich Bendlin ließ keinen Zweifel daran, dass für den eigentlichen Bau der Anlage 3500 Euro kaum ausreichen würden, er prognostizierte vielmehr grob das Zehnfache. Lägen die Zahlen vor, würden sie politisch diskutiert werden.

Der Grünen-Fraktionssprecher Norbert Dick teilte derweil die naturschutzrechtlichen Bedenken von Horst Trauzettel nicht. Dicks Gegenargument: „Wir haben für die Schleiterrassen einen 143 Meter langen Steg genehmigt, jetzt reden wir über eine Mini-Anlage.“ Die allerdings hielt Dick aus touristischer Sicht für sinnvoll. Das sah auch Corinna Graunke (CDU) so und plädierte für mehr Komfort für Wassersportler. Graunke: „Wenn die Summe für den Bau danach zu hoch ist, können wir immer noch darüber reden.“

Sieben Ausschussmitglieder empfahlen schließlich, 3500 Euro für die Beauftragung eines Wasserbauingenieurs im Haushalt 2020 einzuplanen. Drei Mitglieder (CDU, SPD, SSW) stimmten dagegen.

Im Hauptausschuss schickte dessen Vorsitzender Thomas Grohmann gleich die möglichen Folgekosten, die er zwischen 30.000 und 50.000 Euro taxierte, vorweg. Und sowohl Lars Braack (SPD) als auch Michael Arendt (LWG) sprachen sich dafür aus, zunächst zu klären, ob der Bau eines Steges an dieser Stelle überhaupt grundsätzlich möglich sei, bevor man Geld in die Planungsunterlagen stecke. Dass laut Ulrich Bendlin für eben genau diese Feststellung jene Planungsunterlagen vorliegen müssen, spielte für den Hauptausschuss keine Rolle. Einstimmig forderte er die Verwaltung auf, die generelle Erlaubnisfähigkeit des Stegbaus ohne die Erstellung von Plaunungsunterlagen abzufragen.