Kappeln Aktiv : Kleine Freuden in schweren Zeiten

Vier Beispiele dafür, wie Kappelner Unternehmer kreativ werden, um Kontakt zu Kunden zu halten und vielleicht neue zu gewinnen.

von Doris Smit

24. März 2020, 18:22 Uhr

Kappeln | „Wie wär’s? Heute mal den Hula-Hoop-Reifen der Kleinen ausleihen und einfach mal raus in den Garten gehen? Vielleicht sogar gemeinsam ein Lied lang Spaß haben? Bleibt dran! Euer LadyFit-Team“ – Jeden Tag ein kleines Video, eine Sporteinheit für etwas gute Laune, für ein paar freigesetzte Endorphine, stellt das Studio von Silke Mohr bei Facebook ein. „Die Idee kam am letzten Arbeitstag, als wir alle gemeinsam das Studio noch einmal geputzt haben“, sagt die Inhaberin. Das erste Video wurde dort gleich noch aufgenommen, die anderen kommen „von zu Hause“. „Laura stellt die Videos ins Netz, Mariechen zeigt, was mit dem Hula-Hoop-Reifen geht, Juliane tanzt Zumba, Andrea gibt eine Einheit in Pilates im Garten und Janina im Ballett und so weiter“, sagt Silke Mohr, die in großer Sorge darüber ist, wie lange der Stillstand anhalten wird. Der Link zu den kleinen aufmunternden Videos findet sich auch auf der Homepage www.ladyfit-kappeln.de, wenn das blaue F angeklickt wird. „Dafür muss man auch nicht bei Facebook angemeldet sein“, sagt Silke Mohr.

Gerade hat sie 14 Bücher von der Buchhandlung Gosch am Rathausmarkt geliefert bekommen – gebracht wurden sie von einer Auszubildenden. „Wir haben ein neues Angebot, das seit gestern läuft“, erklärt Hannah Erichsen, Auszubildende im ersten Lehrjahr. „Ja“, stimmt Martin Gosch zu. Neben seinem Online-Shop, bei dem man bundesweit portofrei Bücher bestellen kann, gibt es ab sofort auch einen persönlichen Lieferservice für Kappeln und etwa zehn Kilometer im Umland. „Wir haben es gepostet, und gleich am ersten Tag haben es 2500 Menschen gesehen“, sagt der Inhaber. Nun gehen die Bestellungen ein, bearbeitet werden sie von den Auszubildenden und geringfügig Beschäftigten – von all denen, die nicht in Kurzarbeit gehen können. Der Auslieferungstermin wird telefonisch abgesprochen, das Geld liegt abgezählt in einem Umschlag bereit. „Das ist für alle gut. So können wir den Kontakt aufrecht erhalten und haben ein Gefühl von Leben und Hoffnung – das Gefühl, es passiert noch etwas“, sagt Martin Gosch. Das Angebot soll noch ausgeweitet werden: Derzeit entstehen Fotos von den Deko-Artikeln, die auch geliefert werden können: „Damit die Menschen sich zu Ostern auch etwas Schönes gönnen können!“ Von 10 bis 17 Uhr kann telefonisch unter Telefon 04642/1451 sowie per Mail team@buchhandlung-gosch.de bestellt werden.

Wer selbst aktiv werden oder die Kinder kreativ beschäftigen möchte, kann das mit dem Angebot von Debora Stock von der Töpferei Stock, Grüne Straße 1, tun. In einem Video lädt sie zum „Töpfern mit Debora“ ein und zeigt, wie Anhänger für den Osterstrauch entstehen können. Den Ton samt Gebrauchsanweisung gibt es in der Töpferei für 10 Euro, da sind die Kosten für den anschließenden Brand bereits enthalten. Auch ein Einkaufsbummel ist in der Töpferei virtuell möglich. Per Skype-Kontakt geht es unter Töpferei Stock Gebrauchskeramik durch die Verkaufsräume. Die Töpferei ist von 9 bis 13 und 14.30 bis 17 Uhr telefonisch unter

Telefon 04642/2469 erreichbar.

Als das Team vom Café Alte Schmiede erfuhr, dass sie schließen müssen, packten sie die restlichen Kuchen und Torten und fuhren damit zur Margarethen-Residenz und erfreuten am Sonntag Bewohner und Pflegekräfte. Das hat Claudia und Thomas Ringsleben motiviert, sich auch für das Osterfest etwas einfallen zu lassen: „Die Idee ist, das wir von Karfreitag bis Ostermontag Torten in klein oder groß im Raum Kappeln liefern“, erklärt Claudia Ringsleben. Kleine Torten kosten 25, große 50 Euro. Marmeladen und Pralinen können mitbestellt werden. Der Mindestbestellwert liegt bei 50 Euro. Bestellungen werden ab sofort bis zum 4. April von 11 bis 14 Uhr unter Telefon 04642/7249 oder Mail Thomas-Ringsleben@t-online.de entgegen genommen. „Alles natürlich nur, wenn sich an der Ausgangsregelung nichts ändert“, ergänzt Claudia Ringsleben, und „Bei Lieferung gibt es noch eine kleine süße Überraschung dazu.“