Hilfe in der Corona-Pandemie : Kirchenkreis will grenzenlos helfen

Acht Partnergemeinden in Afrika, Zentralamerika, Asien und Europa kämpfen gegen die Corona-Pandemie.

von Rebecca Nordmann

17. Juli 2020, 09:31 Uhr

Kappeln | Dass die Corona-Pandemie keine Grenzen kennt, ist bekannt. Sie ist kein asiatisches Phänomen, kein europäisches, sondern ein weltweites. Unterschiede macht sie dennoch. Denn je nachdem, in welchem Land man diesen Ausnahmezustand gerade erlebt, lassen sich die Chancen ableiten, wie versehrt oder unversehrt der einzelne daraus hervorgeht. Dem Kirchenkreis Schleswig-Flensburg ist das nicht nur bewusst. Er will darauf aufmerksam machen, wie seine über Jahrzehnte gewachsenen Partnerschaften zu Kirchengemeinden in der Welt unter der Pandemie leiden, wie sie damit umgehen und welche Folgen ihnen mitunter bevorstehen.

Wir haben hier vor Ort gut zu tun mit dem Thema Corona, aber wie sind versorgt und wohl behütet. Deshalb sollten wir die Partnerschaften nicht vergessen, denn in Tansania stellt sich das ganz anders dar. Matthias Mau, engagiert in der Partnerschaft mit Ngaruma in Tansania

Estland, Indien, El Salvador, Palästina und Tansania – zu diesen Ländern unterhält der Kirchenkreis partnerschaftliche Beziehungen, und da persönliche Reisen dorthin im Moment kaum möglich sind, ist der digitale Austausch intensiver denn je. Seit 2006 engagieren sich Sabine und Matthias Mau in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Ngaruma in Tansania, einige Jahre später schloss sich die Kirchengemeinde Kappeln an. Und Matthias Mau sagt: „Wir haben hier vor Ort gut zu tun mit dem Thema Corona, aber wie sind versorgt und wohl behütet. Deshalb sollten wir die Partnerschaften nicht vergessen, denn in Tansania stellt sich das ganz anders dar.“

Das Ehepaar Mau steht in engem Kontakt mit den Pastoren der Gemeinde Ngaruma. Von dort weiß es, dass vor allem alte Menschen und solche, die in schwer zugänglichen Gebieten leben, besonders leiden. Waren kommen nicht mehr an, Angehörige, die außerhalb wohnen und sie normalerweise versorgen, können sie nicht mehr wie gewohnt unterstützen. Die Kirchengemeinde versucht, ihre Mitglieder so gut wie möglich zu begleiten: Schüler der christlichen Berufsschule nähen Masken, die Gemeinde verteilt Lebensmittel und leitet zum richtigen Händewaschen an. Aber die Mittel sind begrenzt.

Matthias Hertel, lange Jahre Pastor in Schleswig und seit den 90er-Jahren eng mit einer Partnergemeinde in El Salvador verbunden, hat erfahren, dass dort pro Kirchengemeinde Pakete mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln für gerade mal 15 Familien gepackt werden können – „das ist ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt er. Die Armut steige immens, auch weil die Menschen, die ihre Waren sonst an den Straßen verkaufen, dort nicht mehr stehen dürfen. „Überall, wo Not ist, hängen weiße Fahnen“, sagt Hertel. Parallel dazu steige die Gewaltentwicklung.

Wir wissen, dass das nicht ausreicht. Aber es ist ein Zeichen unserer Solidarität. Susanne Thiesen, Ökumene-Pastorin

Susanne Thiesen ist Ökumene-Pastorin im Kirchenkreis, sie koordiniert die Arbeit mit den Partnergemeinden, hat selbst schon einige besucht. Auch sie berichtet von ganz konkreten Hilfsanfragen aus Palästina oder Estland. Im Ökumene-Ausschuss des Kirchenkreises, dem wiederum Sabine Mau vorsitzt, ist daher die Idee eines Hilfsfonds für die Partnergemeinden entstanden. Ziel ist es, jede der insgesamt acht Gemeinden in den fünf Ländern mit einem mittleren vierstelligen Betrag zu unterstützen. „Wir wissen, dass das nicht ausreicht“, sagt Susanne Thiesen. „Aber es ist ein Zeichen unserer Solidarität.“ Gleichzeitig läuft ein Spendenaufruf über die Ökumenische Arbeitsstelle auf der Internetseite des Kirchenkreises.

Matthias Hertel teilt diesen Ansatz. „Unsere Partner in Übersee haben Angst, vergessen zu werden“, sagt der frühere Schleswiger Pastor, der nach eigenen Worten im ständigen Austausch mit den Kirchen-Verantwortlichen in El Salvador steht. Jüngster Beweis: seine Telefonrechnung über 130 Euro. „Es ist bedeutend für sie zu wissen, dass wir an sie denken und für sie beten“, sagt Hertel. Und eben auch, dass sie ganz konkrete Hilfe erreicht. Wie genau diese aussehen soll, muss, davon ist Hertel überzeugt, vor Ort entschieden werden. „Es gehört Mut dazu, uns Geldspenden anzuvertrauen und weiter darauf zu vertrauen, dass damit Gutes getan wird“, sagt er.

Weil die Menschen weniger haben, kommen auch weniger Spenden in der Kirchengemeinde an. Sabine Mau, Ökumene-Ausschuss

Sabine Mau liegt ein Schreiben von Christosia Ngowi, Pastor in Ngaruma, vor. Darin listet er auf, was fehlt: Zucker, Reis, Seife, Eimer zum Händewaschen. „Weil die Menschen weniger haben, kommen auch weniger Spenden in der Kirchengemeinde an“, sagt Sabine Mau. Die Folge: Auch die Kirchengemeinde hat weniger, mit dem sie Ältere oder Kranke unterstützen kann.

Wer den Kirchenkreis bei seiner Aktion „Coronahilfe weltweit“ unterstützen möchte, kann das mit einer Überweisung auf das Konto des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg (IBAN DE49 2175 0000 0000 0688 88)

Der enge Austausch zwischen den Partnern stehe für die große soziale Verbundenheit miteinander. So beschreibt es Susanne Thiesen. „Die Menschen in den Partnergemeinden beten auch für uns“, sagt sie. Und Matthias Mau erkennt darin eine Aufgabe. „Jeder einzelne hat eine Verantwortung für den anderen“, sagt er. Nicht nur in dieser Corona-Zeit, aber gerade in dieser Corona-Zeit. Und eben nicht nur in Kappeln.