Kappeln : Keramikmarkt im alten Gewand

Die Veranstaltung auf dem Deekelsenplatz freute sich über eine hohe Besucherzahl. Das neue Konzept konnte nicht nicht umgesetzt werden.

von shz.de

04. August 2019, 15:23 Uhr

Kappeln | Am Wochenende war viel los am Deekelsenplatz. Traditionell seit über 30 Jahren fand wieder der Keramikmarkt statt. Die beiden Organisatorinnen Debora Stock und Christine Hinrichsen waren begeistert, wie gut er in diesem Jahr angenommen wurde, gleichwohl von Anbietern und Besuchern.

29 Stände, davon ein Drittel aus Angeln, stellten ihre kleinen und größeren handgefertigten Kunstwerke dar. Stolz waren beide Frauen auch darüber, dass inzwischen neben der „Geschirrkeramik“ auch solche Angebote dabei waren, die normalerweise nur in Kunstgalerien zu finden sind. „Die haben natürlich eine ganz andere Preisklasse als wir,“ sagte Debora Stock mit zwinkerndem Auge. Aber auch so hatte jeder einzelne Stand etwas Einzigartiges. Kein Teil glich dem anderen. Ob geometrisch oder frei geformt, ob mit Erdfarben oder schillernd bunt – der Fantasie und Kunstfertigkeit der Aussteller waren keine Grenzen gesetzt.

Inke und Uwe Lerch aus Bünsdorf zum Beispiel nutzen eine bestimmte und aufwendige Kratztechnik, um geometrische Muster zu erzeugen. Und sogar ein internationaler Gast aus Philadelphia war dabei: Jimmy Clark. Er ist auf Deutschlandtournee und gab in den vergangenen zwei Wochen Kurse in der Kappelner Schlei-Akademie. Am Wochenende zeigte er nun auf dem Markt sein „Pinching“ (Fingerdruck), wie es heißt, und seine bestimmte Art und Weise, in Sägespänen zu brennen (Rauchbrand). Manchmal baut er auch in seine Kunstwerke eigens entdeckte „Pfundscherben“ mit ein, denn: „Für mich hat jede Scherbe eine Geschichte“, sagte Clark.

Debora Stock sorgte auch dafür, dass die Besucher das „Drehen an der Scheibe“ selbst ausprobieren konnten. Besonders Kinder machten davon gern Gebrauch und hatten ihren Spaß dabei.

Der angekündigte Plan „Keramik & Genuss“ zu verbinden, hat allerdings noch nicht wie gewünscht geklappt. Wie Debora Stock mitteilte, haben die Standbeschicker, die Kulinarisches anbieten wollten, kurzfristig abgesagt und keinen Ersatz gestellt. „Daran können wir noch arbeiten“, räumte Stock ein. Für das nächste Jahr wolle man das Konzept daher überarbeiten. Sie sei aber guten Mutes, dass sich die Idee besser rumsprechen werde.

Genießen konnten alle Besucher und Aussteller dafür eine musikalische Begleitung des Marktes: Debora Stocks Tochter Leliah Maru, ihre Freunde Sarah Holz und Lars Grages spielten und sangen Alternativ Pop und kamen mit ihren eigenen Liedern gut an. „Wir haben noch keinen Gruppennamen“, sagte Sarah Holz. „Aber wir würden uns sehr über Vorschläge freuen.“ Alles in allem sind die beiden Organisatorinnen zufrieden und freuen sich schon aufs nächste Jahr.