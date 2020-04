„Ferienland Ostsee Geltinger Bucht“ : Keine Gäste - 1000 Übernachtungen wurden storniert

Stoltebüll: Touristikverein spricht von der größten Herausforderung in der 50-jährigen Vereinsgeschichte.

20. April 2020, 09:22 Uhr

Stoltebüll | „Die Corona-Krise ist für den Tourismus in unserer Region ein Tiefschlag“, sagt Heiner Nissen von Wittkielhof, Vorsitzender des Touristikvereins „Ferienland Ostsee Geltinger Bucht“. Eine solche Herausforderung habe es während des rund 50-jährigen Bestehens des Vereins noch nicht gegeben. Storniert wurden bislang 56 online vorgemerkte Buchungen mit weit über 1000 Übernachtungen.

Urlauber reisten „mit Tränen in den Augen“ ab

Dabei sei man recht vielversprechend in dieses Jahr gestartet. Nach dem Winter habe man gehofft, dass „es nun wieder los geht, aber es geht nichts los“, so Nissen, im Hauptberuf Geschäftsführer der Wittkielgruppe-Marketingagentur. Die fast 200 Mitglieder des Vereins seien froh gewesen, dass es zum Anfang des Jahres wieder Anfragen nach Quartieren gegeben habe.

Doch das nahm ein jähes Ende, als die Corona-Krise Fahrt aufnahm, Schleswig-Holstein „dicht machte“. Bereits angereiste Urlauber mussten auf Anordnung der Landesregierung die vorzeitige Heimreise antreten – „mit Tränen in den Augen“, wie eine Vermieterin dem Vorsitzenden berichtete. Wann sie wiederkommen, sei die große Frage.

Telefone laufen heiß

Die Touristinformationsbüros sind geschlossen. Aber im Inneren laufen die Telefone heiß. Da wird nachgefragt, ob bereits geleistete Zahlungen rückerstattet werden oder ob man für einen späteren Termin umbuchen könne. Doch wann dieser spätere Termin sein könnte vermag derzeit niemand vorauszusehen.

Touristiker im unklaren Schwebezustand

Die Touristiker des Vereins bewerten die gegenwärtige Situation als bedrohlich. „Was raten wir?“, fragen sich Nissen und Agnes Schockemühle, telefonisch zugeschaltete Touristik-Büroleiterin, zuständig für die Touristbüros in Gelting, Kieholm und Steinbergkirche. So recht haben sie auf diese Frage zurzeit keine Antwort. weil keiner weiß, was wird, „bewegen wir uns in einem Schwebezustand“, so Nissen. Für den Tourismus sei das eine „harte Nummer“, sagt er, lässt aber den Kopf nicht hängen. Die neuesten Entscheidungen der Politik, werden aufmerksam verfolgt.

Viele Veranstaltungen abgesagt

Hinsichtlich der für dieses Jahr geplanten Veranstaltungen hat der Touristikverein längst die Reißleine gezogen, und nicht nur die Mitgliederversammlung, sondern auch das „Doggy-Days“-Event abgesagt, desgleichen eine groß angelegte Strandreinigung.

Kommt ein weiterer Schlafstrandkorb?

Offen ist die Frage, ob der Verein einen dritten Schlafstrandkorb anschaffen wird. Zwei stehen bereits an den Stränden von Pottloch und Hasselberg. Da sei noch in der Schwebe, sagt Heiner Nissen und hofft, dass die Geltinger Bucht möglichst bald wieder zu dem wird, was sie bislang war: ein beliebtes Ziel. Und das wünscht er sich nicht nur für die Urlauber, sondern auch „für uns als Anbieter“.