Sportschützen in Kappeln : Keine Angst vor großen Kalibern

Der Schützenverein Kappeln stellt seine moderne Anlage vor und bietet neue Schnupperkurse im Spätsommer an.

von Doris Smit

21. Mai 2019, 19:00 Uhr

Kappeln | Die Sicherheitsschnur wird aus dem Lauf gezogen, das Luftgewehr wird auf der Auflage postiert und sucht sicheren Halt an der rechten Schulter. „Jetzt die Wange an die Backe legen“, erklärt Monika Krebs. Sie ist stellvertretende Vorsitzende im Schützenverein Kappeln und kennt sich gut aus. Nun ein gezielter Blick durch Diopter und Korntunnel. Ausatmen. Der Abzug ist ganz leichtgängig, der Schuss löst sich, eine 7,9. Na,ja – nicht schlecht für den ersten Versuch. Gleich noch einmal, das bringt Spaß.

Augenmaß und Fitness, das ist beim Schießsport von Vorteil. „Und auch Verantwortungsbewusstsein ist wichtig. Klar, wir hantieren mit Waffen, und das muss jedem bewusst sein“, sagt Ron Nanko, Vorsitzender der Kappelner Schützen. Ansonsten könne das Schießen jeder lernen. Der Verein bietet regelmäßig „Schnupperkurse“ an. Sie laufen jeweils an einem Sonnabend in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. Der nächste ist für Spätsommer geplant. Zusätzlich werden drei kostenfreie Trainingseinheiten angeboten, zu denen Interessierte jederzeit vorbeikommen können. Trainiert wird dienstags und donnerstags von 19 bis 21 und sonntags von 10 bis 12 Uhr.

Die Druckluftanlage hat acht Stände. Seit 2014 ist sie digital, es muss keine Papierscheibe per Seilzug mehr über die zehn Meter Entfernung gezogen werden. „Die Messung ist wesentlich präziser, alles ist entspannter, und das Ergebnis steht sofort nach dem letzten Schuss fest“, sagt Nanko. Neben dem Luftgewehr wird hier mit der Luftpistole geschossen. In Planung ist auch eine Lichtpunktanlage, mit der auch Kinder ab zehn Jahren gemeinsam mit Erwachsenen trainieren können. „Das ist gut für unsere Nachwuchsförderung. Denn normalerweise sind die gesetzlichen Auflagen für Kinder bis zwölf Jahre hoch, und in diesem Alter haben sie sich oft schon für eine andere Sportart entschieden“, erklärt Krebs. Die Installation wird durch den Lions-Club aus dem Adventskalenderverkauf gefördert.

Im Nebenraum findet sich der Kleinkaliber-Langwaffenstand mit sechs Ständen. Er wurde im vergangenen Jahr erneuert – fast ausschließlich in Eigenleistung. „Über 2000 Arbeitsstunden haben die Mitglieder erbracht“, sagt Krebs. „Einige wollten ihr Bett hier aufschlagen“, bestätigt Nanko. Am Ende ist ein digitaler Stand mit neuen Fenstern und Rollläden entstanden. Das Scheibenhaus in 50 Meter Entfernung hat ein neues elektronisches Innenleben und eine neue Blende bekommen. 35.000 Euro hat der Umbau gekostet und wurde von Aktivregion, Stadt und Landessportverband nach Freigabe durch das LLUR zu 60 Prozent gefördert. Am 3. November wurde die Anlage für den Betrieb freigegeben.

Aber das ist auch noch nicht alles: Wieder einen Raum weiter befindet sich der Großkaliber-Waffenstand. Hier leuchtet warnend die rote Lampe, wenn geschossen wird, und man kommt ohne Gehörschutz nicht aus. Auf fünf Ständen darf hier mit Lang- und Kurzwaffen bis 1500 Joule, das ist die Energie mit der ein Projektil abgefeuert wird, auf 25 Metern geschossen werden.

Seit 2004 wird im Schützenverein Kappeln auch Bogenschießen angeboten. Von April bis Oktober wird mit Bogenwart Gerd „Maxi“ Maximowitz auf den Außenständen im Hüholz trainiert, in der Wintersaison geht es in die Sporthalle in der Hindenburgstraße. Interessierte, gleich welchen Alters, können immer sonnabends ab 13 Uhr vorbeigucken. Geeignete Leihbögen, auch für Kinder, sind vorhanden. Wie für die Probetermine auf den Schießständen gilt auch hier: Dreimal Probeschießen ist kostenlos.