Kappeln : Keine Angst vor den Heringen

23.Sep.2017

Viel deutlicher können unsere Leser eigentlich kaum noch werden: In der Mittwochausgabe haben wir sie um eine Haltung zur Debatte um die Messing-Heringe in der Fußgängerzone gebeten. „Sollen die Heringsplatten aus der Kappelner Innenstadt verschwinden?“ – das war die Frage. Auf einem Coupon standen „Ja“ und „Nein“ zur Auswahl, auch im Internet haben wir zur Abstimmung aufgerufen. Das Ergebnis: Auf 294 bis Donnerstagabend abgegebenen Coupons wurde 287 Mal „Nein“, sieben Mal „Ja“ angekreuzt. Online hatten bis Donnerstagabend 941 Nutzer abgestimmt: 762 entschieden sich für „Nein“, 94 für „Ja“, 85 waren unentschieden. Zusammengefasst heißt das also: Von 1235 abgegebenen Stimmen entfielen 1049 auf „Nein“ – das entspricht 85 Prozent.

Anlass unserer Umfrage ist die aktuelle Diskussion darum, ob die Heringssteine, die seit mindestens 14 Jahren Teil der Innenstadt sind, entfernt werden sollen – so wie von der Verwaltung vorgeschlagen – oder ob sie an Ort und Stelle bleiben sollen – so wie von der Kommunalpolitik signalisiert. Bürgermeister Heiko Traulsen hatte das Anliegen den Stadtvertretern bereits zwei Mal vorgetragen, die sich ihrerseits beide Mal einstimmig gegen die Entfernung der Platten ausgesprochen hatten. Grundlage für Traulsens Schritt ist ein inzwischen fast drei Jahre altes Gutachten, das Griffigkeit und Rauheit der Platten gemessen und mit Sollwerten in Bezug gesetzt hatte – das Ergebnis: Der Richtwert, der den Rutschwiderstand positiv beeinflussen kann, ist „erheblich unterschritten“ – die Platten sind also rutschiger als zumindest rechnerisch erlaubt. Und weil die Verwaltung von eben diesem Umstand weiß, gleichzeitig aber ihrer Verkehrssicherheitspflicht genüge tun muss, leitet sie daraus die Folge ab, dass die Heringssteine von öffentlichen Flächen entfernt werden müssen. Im Schadensfall nämlich ist sie in der Haftung.

Für 85 Prozent derjenigen, die an der Abstimmung des Schlei Boten teilgenommen haben, spielt all das allerdings keine Rolle. Selbst diejenigen, die auf einem der Heringe schon einmal ausgerutscht und sogar gestürzt sind, haben gegen die Entfernung gestimmt. Die meisten jedoch, das wurde beim Besuch in unserer Geschäftsstelle klar, hängen an den besonderen Steinen, halten sie für etwas Einmaliges, etwas Prägendes. Für manche war der Messing-Hering ein Hochzeitsgeschenk, für andere soll er einen Grabstein ersetzen. Auch auf der Facebook-Seite des Schlei Boten ging die Diskussion weiter: von Ironie („Und als nächstes schaffen wir dann runter gefallenes Laub von Laubbäumen ab? Da rutscht man auch sehr gut drauf aus.“) und Wut („ Die Menschheit schafft sich irgendwann selber ab. Keiner kann mehr für sich selbst die Verantwortung übernehmen.“) über Verständnis für die Verwaltung („Der Bürgermeister muss genau so handeln, leider.“) bis hin zu alternativen Sorgenkindern („Die sollen lieber mal auf der Schanze die roten Steine ausbessern.“) und echten Wünschen („Als langjähriger Urlauber in Kappeln meine Bitte: Lasst die Heringskacheln in der Stadt. Es würde etwas fehlen.“).

Ausgestanden ist die Angelegenheit derweil noch nicht. Gegen Jahresende wird sich die Stadtvertretung erneut damit befassen.