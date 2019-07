Tierheim Weidefeld : „Katzenkuschler“ gesucht

Spielen, Kuscheln, Vorlesen: Im Tierheim freut man sich über Helfer der zärtlichen Art .

von Doris Smit

26. Juli 2019, 18:52 Uhr

Kappeln | „Medusa“ ist zurückhaltend und gewährt ihre Gunst nicht jedem, „Agatchen“ gehört zu den kleinen Rabauken und kuschelt gerne und intensiv. Nebenan wohnt ein älterer alleinlebender Kater mit einigen Gebrechen – eines haben die Katzen im Tierheim Weidefeld alle gemeinsam: Sie brauchen soziale Kontakte.

„Die hier drinnen sind eigentlich alle auf der Suche nach menschlichen Freunden“, sagt Grit Müller. Die Maasholmerin kommt regelmäßig ins Tierheim und kümmert sich je nach Bedarf um die Katzen. Ihr kleiner dreifarbiger Kater „Jonas“ ist seit dem 1. März verschwunden. Sie sucht ihn nach wie vor. „Der Verlustschmerz ist stark und bewahrt mich davor, eine andere Katze mit nach Hause zu nehmen. Der Kleine ist nicht zu ersetzen“, sagt sie. Aber hier in Weidefeld könne sie vielen Tieren etwas Gutes tun. Im Sommer kommt Grit Müller zweimal in der Woche, im Winter öfter. Zu „Medusa“ hat sie einen Draht. „Sie mag nicht gern angefasst werden, aber neulich hat sie sich an mein Bein geschmiegt und zwei Stunden durchgeschnurrt“, sagt die 49-Jährige und ist begeistert. „Hierher zu kommen und sich zwei Stunden lang beschmusen zu lassen – das ist doch Luxus“, sagt sie und lacht. Das Personal müsse unterstützt werden, denn die Zeit, sich intensiv mit den Tieren zu beschäftigen, zu spielen und zu kuscheln haben sie einfach nicht. „Wir haben die Katzen doch sozial orientiert gezüchtet, dann können wir sie hier nicht sich selbst überlassen“, findet sie. „Hier muss sich niemand festlegen, einfach mal den Mut haben, sich reinzusetzen und sich drauf einzulassen.“ Und auch wer auf der Suche nach einem eigenen Tier ist, sollte immer zuerst im Tierheim gucken. „Hier sind so viele verschiedene Charaktere. Nur so kann man doch sehen, ob es passt. Denn die Chemie muss stimmen“, erklärt sie. „Das kann man auf einem Foto im Internet nicht sehen.

Die Chemie stimmte auch zwischen ihr und „Emma“, einer dreijährigen Katze, die seit Juni im Tierheim wohnt. Auch „Emma“ ist eher zurückhaltend. Grit Müller hat ihr gern vorgelesen. Evelyn Kumbischinski ist „Emmas“ ehemaliges Frauchen „Sie mag es, Stimmen zu hören“, sagt sie. Kumbischinski hatte ihr Leben lang Katzen und musste „Emma“ schweren Herzens abgeben – aus gesundheitlichen Gründen. „Ich war oft im Krankenhaus und „Emma“ mehr in der Katzenpension als zu Hause“, sagt sie. Jetzt freut sie sich, dass „Emma“ an eine neue Halterin in Süderbrarup vermittelt wurde. „Die Frau ist sehr nett, und sie hat sogar einen Garten“, sagt sie.

Sie selbst habe auf dem Sommerfest erfahren, wie dringend im Tierheim „Katzenkuschler“ gebraucht werden. „Ich dachte – Mensch, das ist eine Aufgabe für mich, und jetzt bin ich zweimal in der Woche hier“, sagt die Eckernförderin. Auf diese Weise könne sie vielen Katzen Liebe geben und habe selbst ihren Spaß dabei. „Und so muss ich nicht, wie bei einer eigenen Katze, Angst haben, sie irgendwann nicht mehr versorgen zu können.“

Tierheimleiterin Sabine Hegemann wünscht sich unbedingt weitere solcher Ehrenamtler, denn die Anzahl an Katzen im Tierheim ist groß. „Viele Katzen, die herkommen, sind nicht an Menschen gewöhnt. Durch den Kontakt sind sie am Ende auch besser zu vermitteln“, sagt sie.