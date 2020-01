kappeln bekommt die Quittung : Kassenbons für Pfennigbeträge

Bäcker, Imbisse, Tabakwarenhändler – ein neues Gesetz verlangt Herausgabe von Belegen selbst bei kleinsten Einkäufen.

03. Januar 2020, 17:12 Uhr

Kappeln | Einen Kassenbeleg für jeden auch noch so kleinen Einkauf – seit dem 1. Januar gilt das neue Gesetz zur Kassenbonpflicht. Die meisten Händler und Kunden sind nicht überzeugt von der neuen Regelung.

In der Stadtbäckerei Tange am Rathausmarkt ist am frühen Vormittag der Mülleimer schon fast voll – mit Kassenbelegen, die die Kunden nicht wollen. Das Thermopapier darf nicht in der blauen Tonne entsorgt werden und wird separat gesammelt. Inhaber Jan-Wilhelm Tange hat nur mäßig Verständnis für das Gesetz zum „Schutz vor Manipulationen an der digitalen Grundaufzeichnung“. Seit mehr als drei Jahren hat die Stadtbäckerei mit den vier Filialen Kassen, die alle Daten automatisch speichern und mit zwei Rollen Thermopapier ausgerüstet sind. Bisher wurde nur selten ein Bon verlangt – nur mal ein Stornobon, aber die Tagesabrechnung wurde regelmäßig ausgedruckt. Nun wird nicht mehr gefragt – jeder Beleg wird zur Ware auf den Tresen gelegt. „Die Kunden schütteln alle mit dem Kopf und sagen schon vorher, dass sie den Zettel nicht wollen“, erklärt Margret Tange. „Hier wird die Absicherung abgesichert durch eine dritte Person, und das ist der Kunde“, sagt sie. Der wolle aber gar nicht. „Im Moment wird in allen Filialen nur darüber gesprochen“, erklärt ihr Sohn. Jan-Wilhelm Tange ist gespannt, wie sich das Gesetz durchsetzen wird und befürchtet, dass er alle fünf Kassen erneut für mehrere Hundert Euro umrüsten muss. „Vielleicht stellt sich nach ein, zwei Jahren heraus, dass das Gesetz keinen Einfluss auf die Steuereinnahmen hat und wird wieder abgeschafft“, hofft er. „Abwarten, ist ja nicht zu ändern.“ Kunde Torsten Hennings aus Süderbrarup kann die Neuerung nicht nachvollziehen. „Ich finde das unmöglich: Mehr Müll, mehr Arbeit – die echten Steuerbetrüger sitzen doch woanders“, erklärt er.

Auch im Café Müller ist die Reaktion ähnlich. „Die Kunden wollen den Bon nicht und ärgern sich über den zusätzlichen Müll“, sagt Tatjana Müller. Ihre Registrierkasse zeichnet jede Bewegung auf, die Daten werden komplett an das Finanzamt übermittelt. „Egal, nun gibt es die Quittung eben auch für jeden Coffee-to-go“, sagt sie.

Ob Zeitschrift, Zigaretten oder Feuerzeug – zu jedem Einkauf gibt es jetzt einen Kassenbon. „Vorher habe ich gefragt, aber nun gibt es automatisch einen dazu“, sagt Anke Born, Geschäftsführerin vom Tabakladen Raav in der Mühlenstraße. „Ich kann es ja nicht ändern, und bedanken können wir uns bei denen, die an der Kasse vorbei gearbeitet haben“, erklärt sie. Das Gesetz sei nachvollziehbar und nur die logische Konsequenz. Die Leidtragenden seien die, die immer alles nach Vorschrift gemacht haben.