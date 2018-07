Kappelner Hafen : Kaputter Steg, marode Spundwand

Am Kappelner Hafen stehen Sanierungsarbeiten an. Sportboote und Parkplätze sind eine wichtige Einnahmequelle.

von rn

27. April 2018, 07:00 Uhr

Ein 800 Meter langes Aushängeschild – so oder so ähnlich nennt Jörg Exner die Hafenpromenade der Stadt. Der Büroleitende Beamte im Rathaus ist zuständig für diesen Eigenbetrieb und registriert mit einer gewissen Anerkennung, dass sich auf dieser am Ende dann doch wieder recht überschaubaren Strecke ein ganzes Konglomerat an Nutzungen abspielt. Von Nord nach Süd nämlich Fischerei, Sportboote, Angler, Schleischifffahrt, zwischendurch immer mal wieder Veranstaltungen der Stadt. Aber: Alle diese Nutzungen hinterlassen Spuren. Ein Ortsbesuch.

Erster Stopp: Fischereihafen. Jörg Exner steht auf der Kleinfischerbrücke und blickt nach unten. Vor zwei Jahren ist der vordere Teil durch ein Gitterrost aus Glasfaserkunststoff ersetzt worden. „Rutschhemmend und irre lang haltbar“, sagt Exner. „Kostet allerdings auch 70 Euro pro Quadratmeter.“ Und fließt in einen Teil des Hafens, der praktisch nichts zur Wirtschaftlichkeit des gesamten Eigenbetriebs beiträgt. „Wir stellen die Infrastruktur bereit, nehmen aber im Grunde kein Geld damit ein“, sagt er. Dass das Geld, das die Stadt dafür ausgibt, aber dennoch gerechtfertigt ist, steht für Exner außer Frage. „Das ist ein besonderes Flair hier, gerade für die Urlauber“, ist er überzeugt. „Mit Geld ist das nicht zu bewerten.“

Problematisch wird es indes ein paar Meter weiter Richtung Süden. Die Spundwand am Fischereihafen ist in die Jahre gekommen. In absehbarer Zeit sanierungsbedürftig, lautet das Urteil. Wieder blickt Exner nach unten, dann sagt er: „Ich rechne mit 2000 Euro pro Meter, Minimum.“ Die Betonplatte, die sich hinter der Spundwand im Hafen erstreckt, ist genauso angegriffen. Exner sagt: „Die ist langsam am Ende ihrer statischen Lebenszeit.“ Immerhin geschätzte 1500 Quadratmeter. Wenn der Neubau des Heringszauns startet, baut Exner darauf, dass das Ingenieurbüro, das in diesem Zuge auch für Unterwasser-Untersuchungen zuständig ist, gleich mal einen Blick in die Unterwasserwelt des Fischereihafens werfen kann. „Das kann uns helfen, herauszufinden, welche Art der Sanierung sinnvoll ist“, sagt er.

Ein echter Geldlieferant ist derweil der Sportboothafen. 35 Liegeplätze kann die Stadt dort vorhalten, im vergangenen Jahr hat Jörg Exner 4100 Anläufe verzeichnet. „So lange der Hafen die 3500 nicht unterschreitet, trägt er sich selber“, sagt er. Etwas, das man vom Fischereihafen nicht sagen kann. Zum Vergleich: Einem Jahresumsatz im Fischereihafen von etwa 6000 Euro steht der Sportboothafen mit 70.000 Euro gegenüber. Dennoch: Völlig ohne Schwierigkeiten ist auch dort die Lage nicht.

13 Jahre ist die Steganlage inzwischen alt, und Hafenmeister Bernd Borkowski muss regelmäßig Bohlen tauschen oder reparieren. Viel zu früh, wenn es nach Exner geht. „Das ist Eiche, da habe ich schon erwartet, dass das 30 Jahre hält“, sagt er. Tatsächlich ist das Holz an zahlreichen Stellen gesplittert oder aufgeplatzt, zudem hat es sich bei Nässe als äußerst rutschig entpuppt. Nicht die besten Voraussetzungen, um sich in einem Hafen Freunde zu machen. Konsequenz: Die Steganlage muss erneuert werden, genauer: ersetzt durch ein Gitterrost aus Glasfaserkunststoff, analog zur Kleinfischerbrücke. „Das werden wir in den Wirtschaftsplan für 2019 einbringen“, kündigt er an. Auch weil genau dort, wo die Alusäulen zur Versorgung der Schiffe auf den Eichenbohlen angebracht sind, das Holz Moos ansetzt und aufweicht. „Für eine Dauer von 13 Jahren ist das echt ein Trauerspiel“, sagt Jörg Exner.

Am Südhafen sprießt nicht das Moos, dafür die Parkgebühr. Seit 2014 findet dort kein Umschlag mehr statt, seitdem wurden dort kostenpflichtige Stellplätze eingerichtet. Exner: „Diese 30 Parkplätze reduzieren das jährliche Hafendefizit um 20.000 Euro.“ Gleichwohl ist auch in diesem Bereich die Spundwand marode. Von einer möglichen Sanierung sieht Exner aber vorerst ab, dafür passiert in dieser Ecke derzeit zu viel. „Wir warten, bis der Speicher fertig ist. In diesem Zuge muss man sich ohnehin Gedanken machen über die gesamte Fläche hier“, sagt er. Wer weiß, welche Nutzung sich dann noch in das Hunderte Meter lange Aushängeschild einreiht.