Corona-Pandemie : Kappelner Tüv prüft wieder Fahranfänger

Ab 1. Juli sind wieder thoretische Prüfungen möglich, praktische Prüfungen laufen bereits.

Avatar_shz von sb

24. Juni 2020, 15:13 Uhr

Kappeln | An der Tüv-Station Kappeln werden nun sowohl theoretische als auch praktische Fahrerlaubnisprüfungen angeboten. „Nach einem Location-Wechsel und der Fertigstellung des neuen Prüfungsraums, kann die theoretische Prüfung ab dem 1. Juli unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen wieder stattfinden “, erklärt der Stationsverantwortliche Thomas Ollech. Die praktische Führerscheinprüfung wird bereits seit einem Monat wieder angeboten. Seitdem befindet sich der Startpunkt der Fahrt an der Tüv-Station in der Nordstraße 2.

An zwei Tagen in der Woche finden sowohl die theoretischen als auch die praktischen Prüfungen statt. „Aufgrund der derzeitigen Lage beschränken sich unsere Prüfungskapazitäten. Um die Schutzmaßnahmen einzuhalten, findet beispielsweise der theoretische Prüfungsteil in mehreren Durchgängen mit kleineren Gruppen statt“, so der Tüv-Experte. Da der Schutz aller Beteiligten Priorität hat, gilt sowohl im Prüfungsraum als auch im Fahrzeug die Mundschutzpflicht . Darüber hinaus sind die Abstände von 1,5 bis zwei Meter einzuhalten.