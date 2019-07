Kappelner Tafel informiert und sucht Unterstützer

von Doris Smit

Kappeln | Mit Lebensmitteln werden sie durch ihre Sponsoren großzügig versorgt, aber die Kassen der Kappelner Tafel sind so gut wie leer. „Und wir haben ja auch laufende Kosten zu bezahlen“, berichtet Peter Lühder (stellvertretender Vorsitzender, Foto li.). In den vergangenen drei Jahren hatten die Ehrenamtler, die Bedürftige mit Nahrungsmitteln versorgen, keine finanziellen Sorgen. „Wir bekamen größere Einzelspenden und hatten mehrere Geburtstagskinder, die sich statt Geschenken eine Spende für die Tafel gewünscht hatten. Das war eine große Hilfe“ und fehle in diesem Jahr, erklärt der Vorsitzende Bernd Carow. Mit einem Infostand in der Innenstadt hat die Tafel gestern aufgeklärt und geworben. Neben Spendern wird auch ein ehrenamtlicher Helfer für das Büro gesucht. Die nächste Lebensmittelausgabe erfolgt heute um 13.30 Uhr.