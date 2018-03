Hohe Pegelstände an der Schlei : Kappelner nehmen’s gelassen

Das Hochwasser ist im Nordhafen über die Ufer getreten. Heute wird noch einmal ein Pegelstand über einem Meter erwartet.

von dod

17. März 2018, 06:40 Uhr

Kappeln | Wo ist denn der Heringszaun? Wer in diesen Tag als Tourist nach Kappeln kommt, wird die Sehenswürdigkeit wohl kaum entdecken. Nur vereinzelt guckt mal ein Holzpfahl aus der Schlei. Der starke Ostwind drückt das Wasser in die Schlei, Richtung Schleswig. Aber so ein Hochwasser bringt in Kappeln niemanden aus der Ruhe. „Das ist harmlos“, sagt Jörg Exner, Büroleitender Beamter in der Stadtverwaltung. Der höchste Pegelstand habe bis jetzt bei knapp einem Meter über Normalnull gelegen, aber die Tendenz sei schon wieder abnehmend. Die Stadt hat trotzdem einen Teil der Straße am Hafen, vor allem aber auch die Unterführung der Klappbrücke gesperrt – damit da kein Fahrradfahrer schwungvoll reinfährt. „Das gehört zur Verkehrssicherungspflicht der Stadt“, berichtet Exner. Bei der Unterführung ist auch die Mole tiefer, das Wasser hat den Gehweg hier überflutet. Selbst der Bronzefischer, der erhöht auf den Treppenstufen südlich der Brücke sitzt, bekommt fast nasse Füße. „Wenn es hier nicht mehr über die Mole schwappt, springen die Pumpen an, die unten installiert sind und pumpen den Bereich ab“, erklärt Hafenmeister Bernd Borkowski. „Es läuft jetzt noch etwas Wasser aus Schleimünde rein, aber nicht mehr so hart“, sagt er mit einen Blick auf den Monitor und die Seite „Pegelonline“. Bis Sonntag sei noch starker Wind angesagt, heute soll das Wasser noch einmal über einen Meter steigen, berichtet er.

„Pegelonline“ läuft auch im Restaurant „Alte Räucherei“ bei Gastwirt Duncan Buckley und Mitarbeiterin Elke Plümper. Die Tische, Stühle und die großen Sonnenschirme für die Sommersaison stehen schon draußen und bekommen ein salziges Fußbad. „Das sind wir seit Jahren gewohnt. Der März ist halt unberechenbar, mal gibt es Hochwasser, mal Schnee“, sagt Elke Plümper. „Da hilft nur Gelassenheit.“ So sehen es auch die Mitarbeiterinnen Thordis Vieland und Gunda Heide bei der Parfümerie Prätorius. Als die beiden am Morgen zur Arbeit kamen, hatte der Hausmeister schon sicherheitshalber Sandsäcke bei ihnen und der Bäckerei Günther vor die Tür gelegt. „Im vergangenen Jahr stand das Wasser schon höher“, berichtet Thordis Vieland. „Wir legen die Sandsäcke heute nach 18 Uhr aber lieber vor die Tür. Das ist dann unsere sportliche Aktivität nach Feierabend“, sagt Gunda Heide und lacht. Lara Zemite, Stadtmanagerin bei der Wirtschaft und Touristik Kappeln GmbH, blickt mit Skepsis auf die überflutete Straße und die Wettervorhersage. Am Wochenende ab dem 23. März soll in Kappeln der Saisonbeginn begangen werden. „Wir hätten es lieber ein bisschen wärmer, schließlich wollen wir doch dem Winter ’Tschüs’ sagen“, sagt sie. Gelassen bleibt sie trotzdem, wie auch Jörg Exner. „Solange der Pegelstand 1,30 oder 1,40 Meter nicht übersteigt, machen wir uns keine Sorgen. Erst dann muss man über weitere Sicherungsmaßnahmen nachdenken. “