Urlaubssaison 2017 : Kappeln wird für Gäste attraktiver

24.Nov.2017 | 07:00 Uhr

Die Ostseefjord-Schlei GmbH (OFS) hat die aktuellen Gästezahlen für Kappeln und die Region für den Zeitraum von Januar bis August vorgelegt. Und auf den ersten Blick fällt auf: Sowohl die Zahl der Ankünfte als auch die der Übernachtungen sind gestiegen – und zwar in Kappeln selbst noch deutlich stärker als in der Region. Erfreulich außerdem: Das große Tief, das die OFS im vergangenen Jahr bei den Besucherzahlen der Touristinformation in der Mühle „Amanda“ hinnehmen musste, hat sich nicht fortgesetzt.

Es sind die Übernachtungsquartiere, die mindestens zehn Betten anbieten, die das Statistische Landesamt erfasst und die der OFS für ihre Analyse dienen. Wie der OFS-Geschäftsführer Max Triphaus jetzt ausführt ist die Zahl der Gästeankünfte im Zeitraum Januar bis August im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in der Region um 3,9 Prozent gestiegen, die Zahl der Übernachtungen in der Region um 3,6 Prozent. Als Region beschreibt die OFS derweil ihr Verbandsgebiet. Noch besser sehen die Zahlen aus, wenn man die Stadt Kappeln zugrunde legt. Triphaus berichtet von einem Plus von 12,9 Prozent bei den Ankünften von Januar bis August im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Übernachtungen in Kappelner Betrieben ist im gleichen Zeitraum sogar um 17,1 Prozent gestiegen.

Der OFS-Geschäftsführer freut sich zwar über diese Entwicklung, beurteilt die Angelegenheit aber auch relativ nüchtern. „Dieser Zuwachs lässt sich an den gestiegenen Kapazitäten durch das Ostseeresort Olpenitz festmachen“, sagt er. „Das Angebot an Quartieren wird größer und gut angenommen. Insofern überraschen mich die Zahlen nicht.“ Was ihn dagegen im vergangenen Jahr schmerzlich überrascht hatte, war der Einbruch der Besucherzahlen in der Mühle „Amanda“. Ein Minus von knapp 19 Prozent hatte die OFS damals vermelden müssen, ohne eine Erklärung dafür liefern zu können. Ein Jahr später sagt Max Triphaus: „Ich hatte befürchtet, dass sich dieser Trend fortsetzt und wir daraus ableiten müssen, dass die Touristinfo an Wert verliert. Aber das ist nicht passiert.“ Vielmehr haben von Januar bis Oktober mehr als 28000 Menschen die Mühle besucht, das entspricht einem Plus von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Triphaus: „Wir konnten den Verlust also wieder ein bisschen auffangen.“

Trotzdem: So erfreulich die Gästeentwicklung insgesamt ist – allein über gewachsene Kapazitäten in den Unterkünften lässt sich dieser Trend nicht aufrechterhalten. Irgendwann findet die Steigerung an Quartieren ihr natürliches Ende. Max Triphaus sieht das kritisch. „Vielleicht muss man sich auch irgendwann die Frage stellen, wie viel Tourismus uns überhaupt gut tut?“, sagt er. Qualität der Ferienunterkünfte sei ihm unterm Strich wichtiger als Quantität – „und dann können wir die Wertschöpfung auch leichter über den Preis steuern“.

Ungeachtet dessen weiß Max Triphaus, dass die Lokale Tourismusorganisation künftig auch etwas Anderes verstärkt im Blick haben muss. „Die touristische Infrastruktur“, sagt er. „Um die müssen wir uns mehr kümmern.“ Als Beispiele nennt der OFS-Geschäftsführer etwa das Radwegenetz, die Wanderwege, das Naturerlebnis und die Verknüpfung einzelner, auch fahrender Angebote. Bislang habe die OFS sich dieses Themas nur bedingt aktiv angenommen – „aber für 2018 wird das ein Schwerpunktthema sein“. So könnte man etwa den Naturpark Schlei, für den die OFS in diesem Jahr die Geschäftsführung übernommen hat, intensiver einbinden. Zwar gehörten Natur- und Landschaftsführungen bereits zum Angebot dazu, unter dem naturpädagogischen Aspekt sei aber noch anderes möglich.

Und das Thema Tagesgäste? Auch keine ganz unwichtige Quelle der Wertschöpfung. Sie zu erfassen, ist allerdings nicht ganz einfach. „Wir spielen mit dem Gedanken, uns ein Angebot über die Wirtschaft und Touristik Kappeln GmbH einzuholen, um auch die Tagesgäste zählen zu können“, sagt Max Triphaus. Aufgrund der Probleme, die mit solch einem System aber nun in Eckernförde aufgetreten sind (wir berichteten), habe man aber noch nichts Konkretes im Auge. Eine gewisse Relevanz haben die Tagesgäste-Zahlen derweil schon. Triphaus verspricht sich davon die Möglichkeit, daraus beispielsweise andere Öffnungszeiten für die Nebensaison ableiten zu können.

Ohnehin gewinnt die Nebensaison für Kappeln offenbar zunehmend an Bedeutung: Laut einer Blitzumfrage des Arbeitskreises Tourismus im Wirtschaftskreis Pro Kappeln hat sich die Zahl der Übernachtungen in der Nachsaison im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Stefan Wesemann von der IHK Flensburg sagt dazu: „Die Steigerung ist signifikant, auch wenn die Erhebung nicht umfänglich belastbar ist.“ Und Lydia Graunke-Butz, Leiterin des Arbeitskreises, ergänzt: „Jetzt ist es wichtig, dass das Angebot der örtlichen Gastronomie für die Übernachtungsgäste vor Ort auch stimmt.“ Ihr Appell: „Unsere Gäste sollen im Urlaub nicht vor verschlossenen Türen stehen. Wir können alle die schönsten Unterkünfte anbieten – wenn die Gäste aber nur sehr begrenzt die Möglichkeit haben, essen zu gehen, leidet der Gesamteindruck darunter.“