Corona-Pandemie : Kappeln packt Care-Pakete

Bürger in Notsituationen aufgrund von Corona können im Rathaus Lebensmittel bestellen.

von Rebecca Nordmann

18. März 2020, 18:10 Uhr

Kappeln | Wen das Corona-Virus erwischt hat, dem wird in vielen Fällen die häusliche Quarantäne verordnet. Zu Hause in den eigenen vier Wänden soll die Krankheit auskuriert werden. Dabei ist es ganz entscheidend, dass der Erkrankte keinen Kontakt mit anderen Menschen hat, die er dann womöglich anstecken könnte. Für Alleinstehende, für Kappelner, deren Familien weit entfernt leben oder deren Familienmitglieder vielleicht sogar selbst erkrankt sind und das Haus nicht verlassen dürfen, kann die eigene Versorgung dann problematisch werden. Einkaufen ist unter diesen Umständen dann nämlich auch nicht erlaubt. Die Stadtverwaltung will diesen Menschen nun helfen. Gemeinsam mit dem E-Center in der Wassermühlenstraße werden Lebensmittelpakete gepackt für all diejenigen, die unter häuslicher Isolation stehen und Unterstützung bei Einkäufen benötigen.

Rebecca Nordmann

„Wir möchten diese Notsituation auffangen“, sagt Inken Lorenzen. Die Leiterin des Kappelner Ordnungsamtes steht in den Gängen des E-Centers und packt den Einkaufswagen voll. Es geht darum, die sogenannte Grundversorgung sicherzustellen und die Produkte bewusst dafür auszuwählen.

Was gehört dazu?

Ein kleiner Sack Kartoffeln, ein Paket Mehl, drei Bananen, drei Äpfel, ein Schwarzbrot, ein Toastbrot, ein Paket Nudeln, ein Glas Nudelsoße, ein Paket Reis, eine Konserve mit Erbsen und Möhren, zwei Liter Milch, ein Stück Butter, ein Glas Marmelade, Wurst und Käse. Insgesamt hat das Paket einen Warenwert von 25 Euro.

Wie gelangen Quarantäne-Patienten an die Lebensmittel?

Auf der Internetseite der Stadt Kappeln (www.kappeln.de) ist unter dem aktuellen Eintrag „Hilfe und Unterstützung in häuslicher Quarantäne“ ein Bestellformular hinterlegt. Angaben wie Name und Anschrift sowie die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen und eine Bankverbindung sind erforderlich. Auch Allergien oder andere Unverträglichkeiten können dort hinterlegt werden. Das Formular wird online ausgefüllt und anschließend per E-Mail an info@stadt-kappeln.de gesendet, die Bestellung kann aber genauso gut telefonisch unter Tel. 0 46 42 / 18 30 (montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr) durchgegeben werden.

Wie werden die Pakete zugestellt?

Die Pakete, deren Inhalt grundsätzlich unverändert bleibt, werden vom E-Center täglich vor Ort gepackt, am Lagerausgang holen zwei ehrenamtliche Fahrer der Kappelner Tafel die Lebensmittel ab und liefern sie anschließend mit dem Tafel-Fahrzeug aus. Inken Lorenzen kündigt an: „Wenn das nicht ausreicht, werden wir eigene Fahrer einsetzen.“ Wichtig dabei ist: Die Tafel-Ehrenamtler werden klingeln und die Lieferung vor der Tür ablegen. Die Empfänger sind unbedingt aufgefordert, die Tür erst dann zu öffnen, wenn der Fahrer sich wieder deutlich, also mindestens zwei Meter, von der Tür entfernt hat.

Wie funktioniert die Bezahlung?

Zunächst stellt das E-Center nur direkt der Stadt eine Rechnung aus. Lorenzen: „Die Abrechnung mit den Bürgern erfolgt erst dann, wenn wieder Ruhe eingekehrt ist.“ Die Stadt geht also sozusagen in Vorleistung.

Wir bitten darum, dieses Hilfsangebot nicht auszunutzen. Inken Lorenzen, Ordnungsamt

E-Center-Inhaber Andreas Brick beteiligt sich gern an der Aktion, auch wenn er normalerweise Lebensmittelbestellungen erst ab einem Warenwert von 50 Euro ausliefert. „Aber“, sagt er, „wir wollen helfen“. Auch deshalb richtet sich Inken Lorenzen mit einem Appell an die Kappelner: „Wir bitten darum, dieses Hilfsangebot nicht auszunutzen.“ Viel besser sei es, Menschen, die diese Unterstützung wirklich benötigen, von dieser Möglichkeit in Kenntnis zu setzen und das Angebot an diese weiterzutragen.