Klaus-Harms-Schule : Kappeln mit anderen Augen sehen

15 Schüler aus Dabrowa Gornicza sind zurzeit zu Gast an der Klaus-Harms-Schule.

von Doris Smit

19. September 2018, 17:49 Uhr

Sie stiegen die Treppen hinauf und erfuhren viel über die Mühle „Amanda“: Gestern waren 15 polnische Austauschschüler gemeinsam mit ihren Gastgebern und insgesamt vier Lehrerinnen in der Kappelner Innenstadt unterwegs und lernten die Wahrzeichen der Stadt kennen.

„Der Austausch mit der Stadt Dabrowa Gornicza findet in diesem Jahr zum 28. Mal statt“, erklärte Annelene Pinn, Lehrerin an der Klaus-Harms-Schule, die die Reisen gemeinsam mit ihrer Kollegin Meika Touoda seit einigen Jahren organisiert. Im September kommen polnische Schüler der elften Klassenstufe für eine Woche nach Kappeln und leben in den Familien ihrer deutschen Austauschschüler. Der Gegenbesuch in der Stadt im Süden Polens ist für den Juni 2019 geplant.

Seit Sonntag sind die Schüler in Kappeln. Sie hatten vor dem Besuch schon die Möglichkeit, über die sozialen Netzwerke Kontakt zueinander aufzunehmen. „Gleich am ersten Abend haben sie bei einer Schülerin gemeinsam im Garten gegrillt. Das haben sie selbst organisiert. So etwas freut uns natürlich besonders“, erklärte Pinn. Am Montag ging es nach dem Mittagessen mit der MS „Stadt Kappeln“ Richtung Schleimünde. Am Dienstag war die Reisegruppe an der Westküste zum Wattwandern. Gestern lernten die Gäste erst das Rathaus, anschließend die Mühle und die St. Nikolaikirche kennen. In der Kirche bewunderten sie die Architektur, aber auch die Akustik und überraschten mit zwei Gesangseinlagen. Das Lied „Barka“ handelt von der Arche Noah und ist in Polen sehr populär. „Es war das Lieblingslied von Johannes Paul II.“, erklärte Anna Zasucha, die die polnischen Schüler gemeinsam mit Mariola Babiarz begleitet. Sie ist bereits zum vierten Mal mit in Kappeln, ist begeistert von der Stadt, dem Programm und den Menschen.

David Hanak ist 17 Jahre alt und zum ersten Mal in Deutschland. Es gefalle ihm, auch wenn es ganz anders sei als in Polen. „Das erste, was mir aufgefallen ist, sind die Häuser. Bei uns zu Hause ist alles glatt und verputzt, hier kann man überall die einzelnen Ziegelsteine sehen, das gefällt mir gut“, sagte er und lachte. Staš Piatek berichtete, dass er schon einige Male in Deutschland war. Ihm gefallen die Menschen, sie seien nett und freundlich. Besonders gut habe er es bei seiner Gastfamilie getroffen, die würden wirklich versuchen, alles so gut wie nur möglich für ihn zu machen. Auch die Landschaft sei ganz anders als in der Heimat. „Es ist alles so flach hier – das ist sonderbar, aber schön“, sagte er.

Heute steht für die Schüler ein Ausflug nach Hamburg, inklusive Besuch der Hafencity auf dem Programm. Freitag wird traditionell gemeinsam gekocht und der Abend noch einmal mit der Gastfamilie verbracht. Am Sonnabend treten die Gäste den Heimweg an.