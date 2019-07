Töpfermarkt : Kappeln: Kaffee aus dem eigenen Becher

Traditioneller öpfermarkt startet unter dem Titel „Keramik und Genuss“ und nimmt Streetfood ins Konzept auf.

von Doris Smit

25. Juli 2019, 14:58 Uhr

Kappeln | Becher und Schalen, bunt oder schlicht, Gebrauchskunst und Dekoratives, klassisch oder ausgefallen – seit rund 30 Jahren gibt es den Töpfermarkt auf dem Deekelsen-Platz in Kappeln. „Es kommen immer zwischen 25 und 30 Keramiker – aus der Region, aber auch Richtung Berlin, Hamburg und Bremen sind welche dabei“, sagt Debora Stock von der gleichnamigen Kappelner Töpferei, die zum Organisationsteam gehört. Die Keramiker, die zum „Drehwerk Angeln“ gehören haben bei der Anmeldung zwar Vorrang, ansonsten ist der Markt aber für alle offen. Neben den zahlreichen Ausstellern bietet die Töpferei Stock auch wieder Töpfern für Kinder an. Unter Anleitung von Rüdiger Stock und einem Azubi können Kinder sich an der Drehscheibe ausprobieren.

Neu in diesem Jahr ist allerdings, dass der Töpfermarkt unter dem Motto „Keramik und Genuss“ öffnet. „Wir hatten die Idee, den Markt mehr in das Stadtgeschehen einzubinden, es sollte mehr Berührungspunkte zu den Gewerbetreibenden rundherum geben“, erklärt Debora Stock das Konzept, das sie gemeinsam mit Lara Zemite, Kappelns Stadtmanagerin und Geschäftsführerin der Wirtschaft und Touristik Kappeln GmbH (WTK) entworfen hatte. So wird zum Beispiel der Kaffeewagen vom „ Café Treibbar“ auf dem Deekelsen-Platz stehen. „Wer mit dem neu gekauften Keramikbecher zu ihm kommt, erhält den Kaffee zum Sonderpreis“, verrät Lara Zemite. Aber auch „Smutjes Futterbude“ wird sich beteiligen und den Gästen HotDogs – klassisch oder vegan – anbieten. Die Bäckerei Brix stellt Teig und Gerätschaften für eine Waffelbäckerei. Reibekuchen gibt es ebenfalls in vielen Variationen, ob sie süß oder herzhaft belegt werden sollen, entscheidet der Kunde. Edip Çakar vom Grill-Maxx an der Querstraße wird mit veganen Döner und vegetarischen Döner mit Falafel zum Töpfermarkt beitragen, Petra Goos vom „Goosbusters“ serviert alkoholfreie Cocktails.

„Die Idee, den Töpfermarkt so zu erweitern, kam spontan, deshalb fangen wir jetzt erst einmal ganz langsam an und gucken, wohin die Reise geht“, sagt Lara Zemite. Da der Platz auf dem Deekelsen-Platz und dem Parkplatz zur Querstraße begrenzt ist, bleibe da auch gar nicht viel anderes übrig, ergänzt Debora Stock.

Sie selbst wird auf dem Töpfermarkt ihre neue Serie „Südsee“ präsentieren und hat sich dafür mal an die Farbe Rosa herangetraut. Neben den Ausstellern, die ihre Stücke zeigen und verkaufen, wird es eine Vorführung geben. Jimmy Clark aus den USA ist zur Zeit zu Gast bei der Schlei Akademie in Sundsacker. Der Keramiker wird auf dem Markt zeigen, wie das „Pinchen“ funktioniert.

Die Vorfreude auf dem Töpfermarkt ist groß, auch wenn die Vorbereitung schweißtreibend ist, wie Debora Stock verrät. „Alle Keramiker, die jetzt auf die Märkte fahren, sind am Schwitzen, brennen und glasieren wie wild“, sagt sie und lacht. „Der Sommer ist für uns im doppelten Sinn wirklich eine heiße Phase.“

> „Keramik & Genuss“ auf dem Deekelsen-Platz in Kappeln am 3. und 4. August.