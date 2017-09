Mit Umfrage : Kappeln: Der große Herings-Streit

vergrößern 1 von 1 Foto: Nordmann 1 von 1

von Rebecca Nordmann

erstellt am 20.Sep.2017 | 06:00 Uhr

Kappeln | Die Geschichte um die Heringsplatten in der Kappelner Innenstadt scheint das Potenzial eines Fortsetzungsromans in sich zu tragen. Erst vor Kurzem hatte die Verwaltung die Kommunalpolitiker mit dem Vorhaben konfrontiert, die Messingplatten aus der Fußgängerzone entfernen zu wollen. Grund: Sie sind zu rutschig. Die Stadtvertreter allerdings lehnten diese Idee einstimmig ab. Bei der jüngsten Sitzung des Gremiums stand das Thema nun wieder auf der Tagesordnung – wieder hob keiner die Hand für die Entfernung der Platten. Auf Nachfrage des sh:z kündigte der Bürgermeister an, einen dritten Anlauf für das Jahresende vorzubereiten.

Rückblick: In Kiel war 2011 eine 58-Jährige bei Regen auf den dortigen Sprottenplatten ausgerutscht und hatte sich das Bein gebrochen. Ihr Versuch, die Stadt Kiel dafür haftbar zu machen, landete vor Gericht – und die Klägerin erhielt zumindest in Teilen recht. Die Stadt Kiel zahlte ihr ein Schmerzensgeld, die Platten wurden inzwischen entfernt und durch normale Gehwegsteine ersetzt. Das Gericht warf der Stadt damals vor, ihrer Pflicht für Verkehrssicherheit zu sorgen, nicht ausreichend nachgekommen zu sein.

Für die Kappelner Verwaltung besteht nun zwischen den Kieler Sprottenplatten und den Kappelner Heringsplatten eine große Ähnlichkeit in Größe, Material und Beschaffenheit. Ihr Fazit: Will die Stadt ihrer Verkehrssicherungspflicht entsprechen, müssen die Platten entfernt werden. Als Argumentationsgrundlage dient ihr neben dem Gerichtsurteil ein Gutachten, das anhand von zehn geprüften Heringsplatten zu dem Schluss kommt: „Der Einfluss auf den Rutschwiderstand wird als negativ beurteilt.“

Die Stadtvertreter hörten diese Ausführungen bereits zum zweiten Mal, da Bürgermeister Heiko Traulsen gegen das erste abschlägige Votum schriftlich Widerspruch eingelegt hatte. Es könne davon ausgegangen werden, so hatte Traulsen es formuliert, dass durch den Beschluss der Politiker eine Rechtsverletzung „durch die Verletzung der Verkehrssicherheitspflicht“ vorliegen könne. Dadurch, dass die Heringe an Ort und Stelle bleiben, „lässt die Stadt Kappeln eine Gefahrenquelle fortdauern“. Traulsen beruft sich bei seinem Widerspruch unter anderem auf das Straßen- und Wegegesetz, das die Verkehrssicherheit als Amtspflicht definiert. Zum zweiten Mal jedoch mochte keiner der Stadtvertreter dieser Begründung folgen. Für den Beschlussvorschlag, wonach die Platten entfernt werden sollen, gab es keine Zustimmung, stattdessen geschlossene Ablehnung. Bürgervorsteherin Dagmar Ungethüm-Ancker kommentierte das recht trocken in Richtung des Bürgermeisters: „Es tut uns leid, aber die Heringsplatten bleiben.“

Heiko Traulsen hat nun gegenüber unsere Zeitung erklärt, diesen zweiten Beschluss der Stadtvertreter zum Thema Heringe zu beanstanden. Dies erfolgt erneut schriftlich, inhaltlich ändere sich an der Begründung nichts, so Traulsen, der weiterhin eine Verletzung der Verkehrssicherheitspflicht nicht ausschließen kann, wenn die Heringe bleiben, wo sie sind. „Ich will niemanden ärgern“, sagte der Bürgermeister, der die touristische Bedeutung der Platten durchaus anerkennt und sie „identitätsstiftend“ nennt. „Das Problem ist nur, dass die Stadt im Schadensfall in der Haftung bleibt“, sagte er weiter.

Die Stadtvertretung tagt das nächste Mal voraussichtlich im November, die Heringsplatten werden dann zum dritten Mal hintereinander auf der Tagesordnung stehen. Stimmt das Gremium wieder gegen die Entfernung, wird die Angelegenheit, so erklärte es der Bürgermeister, wohl von der Kommunalaufsicht entschieden werden.