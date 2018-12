Thumby : Kanalisation soll saniert werden

Zwei Straßen in Thumby erhalten gleichzeitig eine neue Rohrleitung.

von Dirk Steinmetz

14. Dezember 2018, 18:15 Uhr

Die Kanalisation im Sachsenburger Weg und in der Straße In den Tannen soll saniert werden. Die Thumbyer Gemeindevertretung beschloss unter Leitung von Bürgermeisterin Ulrike von Bargen, dass beide Projekte in Kombination angepackt werden sollen. So sei mit Kostenvorteilen zurechnen, sagte von Bargen. Bevor aber am Ende auch der Sachsenburger Weg mit Pflaster eine neue Straßenoberfläche bekommt, müssen die Grundstücksgrenzen eingemessen werden. Bei einer Begehung waren schnell an mehreren Stellen Bereiche festgestellt worden, wo beispielsweise die Fahrbahn in Privatgrundstücke reichte und wo sich Gärten auf öffentlichem Grund befanden. Es mache Sinn, hier eine vernünftige Basis zu schaffen, so von Bargen. Es wird mit Vermessungskosten von rund 7000 Euro gerechnet. Für die Anlieger ist die Sanierung der Straßenoberflächen nicht mit Kosten verbunden, da es keine Pflicht mehr zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen gibt. Kosten an der Kanalisation werden über die Abwassergebühren umgelegt und über einen langen Zeitraum abgeschrieben. Das bereits für den Sachsenburger Weg tätige Fachbüro wird beauftragt, eine grobe Übersicht der größten Schäden in der Kanalisation in der Straße In den Tannen zu ermitteln.

Nach Beschluss der Gemeindevertretung soll eine Brücke über die Siesbek an einem Betonspurweg zum Gut Bienebek eine neues Geländer bekommen. Es soll ein pulverbeschichtetes weißes schmiedeeisernes Metallgeländer mit Verzierung auf den Pfosten installiert werden. Es ersetzt ein inzwischen stark beschädigtes Geländer. Um die Durchfahrtsbreite zu erhöhen, wird das neue Geländer an der Brückenaußenseite installiert, erläuterte von Bargen. Die Kosten von rund 6000 Euro trägt die Gemeinde. Es kann mit einer Versicherungsleistung von rund 1800 Euro gerechnet werden.

Beschlüsse:

> Im ersten Nachtrag 2018 hat die Gemeinde Thumby 50.000 Euro für den Radwegeneubau an der K 61 zwischen Thumby und Grünholz eingestellt. Weitere 10.000 Euro werden für die Sanierung des Sachsenburger Weges bereitgestellt. Aus der allgemeinen Rücklage muss die Gemeinde 2018 rund 359.000 Euro entnehmen. Die Rücklage beträgt zum Jahresende 2018 693.000 Euro.

> In der Haushaltssatzung 2019 wird mit einer Rücklagenentnahme von rund 25.000 Euro gerechnet. Der Verwaltungshaushalt wird ein Volumen von 560 000 Euro und im Vermögenshaushalt von 25.500 Euro aufweisen. Die Rücklage sinkt voraussichtlich auf 668.000 Euro.

>Keinen Bedarf hat Thumby an einer möglichen Mitgliedschaft an einer neu zu gründen Klimaschutzagentur des Kreises Rendsburg-Eckernförde.