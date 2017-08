Rentnercafé in Kopperby : Kaffee und Klönschnack im Bauernmarkt

vergrößern 1 von 2 Foto: Smit 1 von 2

Kappeln | „Machst du noch mal einen Kaffee für Kuddel fertig?“ – „Klar, geht los!“ Petra Buchhold weiß genau, wie Kuddel den Kaffee gern trinkt, füllt ihn in seinen Thermobecher und bringt ihn raus. Kuddel sitzt mit fünf weiteren Stammgästen heute mal draußen vorm Laden. Im Winter geht das nicht, dann versammelt sich der gesamte „Rentnerstammtisch“ – und das sind immerhin rund 18 Leute – drinnen am Stehtisch, vor dem Tresen im „kleinen Bauernmarkt“ in Kopperby.

Seit 18 Jahren führt Rolf Buchhold das Geschäft am Marienthaler Weg, seine Frau Petra hat alles fest im Griff. Es gibt Wurst und Käse, Eier und Brötchen, aber auch Topflappen, Socken und „olle Bücher“. „Alles von nebenan und gegenüber“, fasst Petra Buchhold das Sortiment zusammen. Aber sie hat nicht nur eine interessante Auswahl an Verkaufsartikeln, sondern auch einen Kundenstamm, der sich sehen lassen kann. Fast jeden Tag treffen sich hier Menschen aus dem Kappelner Stadtteil oder der Umgebung, um einen Kaffee zu trinken, zu schnacken und gemeinsam den Vormittag zu verbringen. „Der kleine Bauernmarkt“ ist für sie viel mehr als ein Laden, in dem es leckere Brötchen und selbst gebackenen Kuchen gibt. „Der kleine Bauernmarkt“ ist ihr „Stammtisch“ geworden, der soziale Treffpunkt in Kopperby.

„Wie das so gekommen ist, weiß ich gar nicht mehr“, sagt Petra Buchhold, „es hat sich einfach so entwickelt.“ Zuerst seien vormittags einzelne Herren und Damen gekommen, haben Kaffee getrunken und sich ausgetauscht. Inzwischen sei der Laden fast täglich voll. „Am Donnerstag ist offiziell Stammtisch, da kommen alle und dann wird es eng hier drin“, sagt Petra Buchhold – von allen liebevoll nur „P“ genannt. „Ich komme die ganze Woche“, sagt Inge Timmermann aus Winnemark. Seit etwa einem Jahr ist sie dabei. „Ich hab hier immer Eier geholt, so bin ich drauf aufmerksam geworden“, berichtet sie. „Und jetzt fühle ich mich sehr wohl. Man kann sich etwas erzählen, geht sich aber nicht auf den Wecker“, sagt die 68-Jährige. Magrit Boysen (72) aus Olpenitz stimmt ihr zu. Sie kommt normalerweise zusammen mit ihrem Mann und das auch schon seit fünf Jahren. „Aber der muss heute arbeiten“, erzählt sie. Macht nichts – einsam ist hier keiner. Auch nicht Anne Mohr aus Kopperby-Heide. Sie steht neben Willi Bäthje (81) aus Hannover. Wie er in den „kleinen Bauernmarkt“ nach Kopperby kommt? „Den hab ich mir geangelt“, verrät Anne Mohr. Hier im Bauernmarkt? „Nee, im Internet“, sagt die 78-Jährige und lacht. Ja, das sei richtig, bestätigt er. „Bei friendScout24 hab ich sie entdeckt, bin hergefahren und geblieben“, erinnert er sich. Das war 2009. Im Bauernmarkt fühlen die Beiden sich gut aufgehoben: „Wenn wir mal nicht kommen, ruft gleich jemand an und fragt nach – und bei Starkregen wird man auch mal nach Hause gefahren.“

Kuddel Jacobsen war Polizist und ist vor zwei Jahren in Pension gegangen – so viel Ruhe war der 64-Jährige nicht gewöhnt. Seit einem Jahr gehört auch er zum „Rentnercafé“ und kommt immer dienstags und donnerstags. „Hier krieg ich mit, was im Dorf passiert“, sagt er. Tolle Geschichten gebe es hier zu hören. „Da werden die Ohren groß wie Schlägermützen“, sagt sein Sitznachbar dazu. „Niels Matthiesen. Arnisser Hochadel“, stellt er sich vor. Der 78-Jährige wohnt seit 1980 in Kopperby und ist 40 Jahre zur See gefahren. Vor zwei Jahren hat er seine Frau verloren, vor einem Jahr hat er den Stammtisch entdeckt und kommt seitdem täglich – außer sonntags. Er hat viel zu erzählen: Geschichten, kein Seemannsgarn, darauf besteht er. „Gesponnen wird hier nicht, ich bin ein ehrlicher Knochen“, brummelt er. „Eine Anmerkung: Die Ansicht des Menschen an Land über uns Seeleuten ist, dass alle rumhuren, tätowiert und immer besoffen sind – das stimmt bei mir alles nicht“, teilt er mit. Viel zu erzählen hat er aber trotzdem und tauscht sich dabei gern mit Henry „von de Waterkant“ aus. Der Reedereikaufmann war ebenfalls lange im Ausland unterwegs. Aber schon 1974 hat er sich ein kleines Häuschen in Kopperby zugelegt – „als Ankerplatz“. 1990 ist er dann hergezogen. „Ich lebe hier sehr fröhlich, wegen der guten Luft, und weil hier ein guter Wind weht“, sagt der 79-Jährige. Im Bauernmarkt hat er immer Brötchen gekauft und ist so hängen geblieben.

Aber nicht alle Besucher kommen aus der Region. Rolf Westphal hat seit 1992 sein Boot hier im Norden, 1999 hat der 69-Jährige beschlossen ganz hier zu bleiben. Vor vier Jahren hat er beim „Herrenklönschnack“ reingehorcht. „Das sind immer hochinteressante Geschichten“, sagt er. Aber manchmal gehe es auch hoch her. „Hier wird nicht immer alles nur abgenickt, sondern auch mal gestritten. Aber wenn dann einer mal beleidigt geht, kommt er trotzdem am nächsten Tag wieder.“

Arno Müller hat es aus Köln nach Kopperby verschlagen. 50 Jahre lang hat er Urlaub in Winnemark gemacht. Seit zwei Jahren wohnt er fest in Lüttfeld. Warum er sich so wohl fühlt? „Wegen der guten Luft und der Offenheit der Leute“, sagt er. Den Stammtisch, den er inzwischen jeden Tag besucht, schätzt er besonders wegen des Austausches. „Hier bekommt man immer Tipps und Ratschläge, wenn man etwas braucht – und außerdem: Wo gibt es sonst so leckere Wurst und guten Käse?“

So treffen sich die Senioren und sind längst Freunde geworden. Geburtstage werden zusammen gefeiert und jeder kümmert sich um den anderen. Auch bei den Themen sind sie sich einig. „Hier wird nicht über Politik gesprochen und das ist auch gut so“, sagt Willi Bäthje. Und auch Krankheiten seien nicht das Thema Nummer 1, ergänzt Magrit Boysen. „Ist ja nicht, wie bei alten Leuten“, sagt sie und lacht.

von dod

erstellt am 24.Aug.2017 | 06:53 Uhr