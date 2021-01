Schleischiffe in Kappeln : Juliane Sebode, Kapitänin: „Planen kann man 2021 nicht“

Überstanden: Familie Sebode und Reederei Gerda Müller blicken auf ein Corona-Jahr mit deutlichen finanziellen Einbußen.

Avatar_shz von Doris Smit

05. Januar 2021, 00:00 Uhr

Kappeln | Als feststand, dass die Schleischiffe nicht wie geplant in Saison starten würden, wusste Juliane Sebode gar nicht, wie es für sie weitergehen würde. Die Kapitänin fährt gemeinsam mit ihrem Sohn Ole die MS „Stadt Kappeln“ auf der Schlei – von Kappeln bis Schleimünde oder bis Schleswig. „Am Anfang wussten wir ja gar nichts“, erinnert sie sich. Ab Mai durften sie dann fahren – mit vielen Auflagen und zunächst nur mit 40 statt 80 Gästen. Ab Juli wurden die Vorgaben gelockert: 66 Passagiere konnte die Crew nun wieder an Bord lassen – mit Masken und genügend Abstand. Es entwickelte sich alles besser als befürchtet. „Juli und August waren richtig gut, und auch im September und Oktober waren noch mehr Touristen in Kappeln als in den Vorjahren“, berichtet Juliane Sebode, und sie sagt: „Dass sie Touristen nicht ins Ausland gefahren sind, war vielleicht unser Glück.“

Silberhochzeiten, Geburtstage, Jubiläen – es gab viele Stornierungen. Auch der kleine schwimmende Weihnachtsmarkt konnte nicht stattfinden. Es war ein Jahr mit finanziellen Einbußen, aber die Familie hat es überstanden. Jetzt stehen die üblichen Winterarbeiten an. Viele der kleineren Reparaturen macht die Crew selbst, für den Unterboden fährt die „Stadt Kappeln“, wie jedes Jahr, in die Werft nach Arnis. Und das ist glücklicherweise auch auch in diesem Jahr möglich. Ob es sie am 1. April, rechtzeitig zu Ostern in die neue Saison starten kann, bezweifelt Juliane Sebode noch ein bisschen. „Ich schätze, es wird eher Mai“, sagt sie, „aber wirklich planen kann man das Jahr ja nicht.“ Dennoch ist sie positiv gestimmt, dass auch der kommende Sommer ein guter wird.

Eigentlich ganz zufrieden ist auch Gerda Müller von der gleichnamigen Reederei, die den Raddampfer „Schlei Princess“ und den Ausflugsdampfer „Nordlicht“ über die Schlei fährt. „Dafür, wie das vergangene Jahr begann, ist es am Ende dann doch noch ganz gut über die Bühne gegangen“, sagt auch sie. Touristen seien im Sommer ja zahlreich gekommen. „Und wir haben ja das Glück, dass wir am Wasser sind und dass die Urlauber immer gern aufs Wasser möchten“, sagt die Geschäftsführerin des Gerda Müller-Reisedienstes. Deutliche Umsatzeinbußen hat der Betrieb trotzdem zu verbuchen, denn auf der „Schlei Princess“ wird unter normalen Umständen auch gern gefeiert und der große Fahrgastraum als schwimmender Saal gebucht – das war auch wieder für den Winter geplant, ebenso wie ausgewählte stimmungsvolle Winterfahrten. Mehr als 10 000 Euro an geplanten Einnahmen sind durch Stonierungen weggefallen, berichtet Gerda Müller.

Eine kleine staatliche Unterstützung habe das Unternehmen zu Beginn der Pandemie zwar erhalten, das sei keine wirkliche Hilfe gewesen. „Nach so einem Jahr muss man sich erstmal ordentlich strecken.“

Auch für die Reederei steht ein Besuch in der Werft an: die „Nordlicht“ ist dran, die „Schlei Princess“ ist bis auf kleinere vorzunehmende Ausbesserungen gut in Schuss. Gerda Müller und ihr Team hoffen, bereits im März wieder starten zu können: „Wir setzen darauf, dass die Menschen sich impfen lassen, wir den Corona-Berg schnell überwinden können und es eine gute Saison wird“, sagt sie.





Aktuelle Informationen auf den Seiten www.schleiausflugsfahrten.de; www.schleiraddampfer.de