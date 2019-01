Esgrus : Jugendliche stellen ihr Lieblingsbuch vor

„Esgrus liest“ hieß es jetzt für Kinder und Jugendliche, die andere zum Lesen animieren wollen.

von U. Köhler

25. Januar 2019, 17:50 Uhr

Esgrus | „Lesen und Literatur machen uns ein Stück zukunftsfähiger“ – unter dieser Überschrift steht das, was der Literaturkreis des Ortskulturrings Esgrus mittlerweile zum zwölften Mal im Angebot hat. „Esgrus liest“ – so heißt es nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder und Jugendliche, die ihr jeweiliges Lieblingsbuch vorstellten. Das Interesse der Zuhörer war groß – sehr zur Freude von Annelies Gerhoff, in deren Händen die Organisation lag. Und da wurde nicht nur vorgelesen, es wurde auch gesungen. Marion Ohlerich spielte Gitarre.

Zum dritten Mal dabei

Den Reigen der Vorlesenden eröffnete die zwölfjährige Svea Rohr aus Koppelheck. Sie machte bereits zum dritten Mal mit, wobei sie diesmal den fünften Band „Ferienglück im Sattel“ von Emma Norden vorstellte. Ihre neunjährige Schwester Merle las zum zweiten Mal vor. Diesmal mit „Das magische Rezept“ von Kathrine Littlewood. Zum ersten Mal dabei war Henrika Schmidt aus Wippendorf. Die Elfjährige las „Ein Sommer in Sommerby“ von Kirsten Boie vor. Ebenfalls zum ersten Mal dabei war die elf Jahre alte Mina Mathis aus Kappeln. Sie präsentierte einen weiteren Band von „Gregs Tagebuch“, betitelt mit „Alles Käse“ aus der Feder von Jeff Kinney. Linda Hansen aus Schnogholm nahm die Zuhörer mit auf die „Flucht auf die Pferdeinsel“ von Ina Krabbe.

Neuauflage im Dezember

Insgesamt wieder ein interessanter und vergnüglicher Nachmittag, bei dem die Lust am Lesen im Mittelpunkt stand.Und schon jetzt steht fest, dass es für „Esgrus liest“ eine Neuauflage geben wird: Im Dezember für Erwachsene und im Januar nächsten Jahres für Kinder und Jugendliche. Ob Groß oder Klein: Sie alle haben Lieblingsbücher, die sie den lesefreudigen Esgruser Bürgern vorstellen wollen.