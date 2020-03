Kappelner Innenstadt : Jetzt müssen die Läden schließen

Coronavirus: Kappelner Geschäftsleute stellen sich auf die neuen Vorgaben von Bund und Land ein.

von Doris Smit

17. März 2020, 19:00 Uhr

Kappeln | Es herrscht Verunsicherung: Die Corona-Krise hat nun dazu geführt, dass sich die Bundesregierung mit den Ländern darauf geeinigt hat, die Geschäfte, die nicht der Versorgung der Menschen dienen, zu schließen. Nun fragen sich viele Ladeninhaber: Dürfen wir noch öffnen? Und wenn nicht, ab wann müssen wir schließen?

„Wir schließen ab sofort“, sagte Tanja Thurau. Zumindest das Spielwaren-Geschäft ist seit Dienstag, 13 Uhr, zu – der Entscheidung war ein Gespräch mit dem Ordnungsamt vorausgegangen. Die beliebten Geburtstagskisten bleiben stehen. „Im Moment werden ja keine Geburtstagspartys gefeiert“, erklärte Nico Thurau.

Die Fahrradwerkstatt wird über die Nummer des Geschäfts (04642/3606) erreichbar bleiben. „Damit unseren Kunden, die zum Arbeitsplatz müssen, die Mobilität erhalten bleibt“, sagte er. Fahrrad Schmidt repariere zum Beispiel die Räder der Ambulanten Pflege Angeln. „Solche und andere Aufträge erledigen wir auch weiterhin“. Ansonsten wolle man jetzt daran mitwirken, die Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. „Und wir hoffen, dass es nicht so lange dauert.“

Auf die zeitnahe Schließung stellte sich Dienstag auch Mike Meinert in der Mode-Boutique „Simply“ ein. „Ich gehe davon aus, dass wir morgen Bescheid bekommen“, sagte er, und: „Das ist für alle hier eine Katastrophe“. Die Waren für die Sommersaison seien bereits alle geliefert worden, aber er versuche trotzdem positiv zu bleiben. „Ich denke, wir kriegen das schon in den Griff. Und ich hoffe, dass dann die Urlauber mit ordentlich Nachholbedarf kommen und sagen: Jetzt erst recht!“ In Kappeln gebe es viele Ferienwohnungen, in denen die Gäste unter sich sein können, wenn sie das möchten. Das sei nach der Pandemie sicher attraktiver, als eine Reise in ein großes Hotel, meinte Meinert. „Das wuppen wir!“

Zu den „systemrelevanten“ und damit unverzichtbaren Dienstleistern gehören zum Beispiel die Apotheken, Drogerien, Banken und Tankstellen, aber auch die Optiker. Sowohl Hallmann als auch Preuß werden geöffnet bleiben. „Wir schauen, wie es angenommen wird. Vielleicht reicht auch ein Notdienst“, sagte Katja Preuß. Kontaktlinsen werden im Moment nicht angepasst, aber die Werkstatt sei in Betrieb. „So ist der Plan, aber der kann sich im Moment ja stündlich ändern“, sagte sie. Pia Schramm, Filialleiterin bei Optiker Hallmann, dazu: „Wir können auch nur abwarten bis Anweisungen von oben kommen. Aber wir sind gut ausgestattet mit Desinfektionsmitteln.“

Martin Gosch von der gleichnamigen Buchhandlung am Rathausmarkt zuckt die Schultern. „Das Sortiment für die Saison ist gekauft, aber ich habe noch keine Information darüber, ob wir öffnen dürfen oder nicht“, sagt er. Die Nachricht sei ihm zwar so nicht schlüssig genug, aber er werde sich mit seinen Mitarbeitern zusammen setzen müssen, um nach einvernehmlichen Lösungen für alle zu suchen.

Als Lebensmittelhändler geht Ingo Müller vom Fruchtshop Müller davon aus, dass er öffnen darf. „Aber man muss auch abwarten, ob überhaupt noch Kunden kommen. Es ist jetzt schon wahnsinnig viel weniger als vor der Krise“, sagte er. Einigen der älteren Kundinnen habe er schon angeboten, die Waren nach Hause zu bringen, wenn es gar nicht anders geht. „Ich bin gespannt, ob wir wirklich in vier Wochen schon mit allem durch sind. Ich glaube es nicht, aber das ist ja eh nur Spekulation.“