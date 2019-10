Kappelns Hauptausschussvorsitzender Thomas Grohmann : „Jeder soll sein Budget kennen“

Thomas Grohmann will Finanzrahmen der Fachbereiche festzurren und Infrastruktur am Strand verbessern.

von Rebecca Nordmann

10. Oktober 2019, 16:38 Uhr

Kappeln | Im vergangenen Sommer haben die damals neuen Ausschussvorsitzenden im Interview über ihre Ziele und Erwartungen gesprochen. Wie die jeweilige Bilanz ein Jahr später ausfällt, darüber redet der Hauptausschussvorsitzende Thomas Grohmann (CDU) mit unserer Redakteurin Rebecca Nordmann.

Herr Grohmann, als wir hier vor einem guten Jahr gesprochen haben, haben Sie für „vernünftige Investitionen“ plädiert, das Geld solle nicht planlos rausgeworfen werden. An welchen Stellen war der Hauptausschuss besonders vernünftig?

Thomas Grohmann: Zunächst sind da unsere Pflichtaufgaben, wie die Feuerwehr und die Straßensanierung. Der Strandaufgang und der Parkplatz in Ellenberg, außerdem unser Anteil am Verkehrskreisel – da ist insgesamt richtig viel Geld geflossen, das vergisst man nur gerne sehr schnell. Die Städtebauförderung beschäftigt uns, auf dem Mühlenumfeld schaffen wir etwas für den Tourismus und für die Bürger der Stadt Kappeln. Nun könnte man vielleicht sagen, die hohe Investition für den Schweinestall sei halb vernünftig und wenig rational. Aber wenn ein vernünftiges Ensemble entsteht, das mehrere Nutzungen zulässt, dann rechtfertigt das am Ende doch die Ausgabe.

Der Schweinestall macht auf den ersten Blick tatsächlich nicht viel her, steht aber unter Denkmalschutz.

Er ist von außen nichts Besonderes, normalerweise würde man so etwas abreißen und neu bauen. Der Denkmalschutz gibt bei der Sanierung auch nichts dazu, macht uns aber die Vorgabe, ihn nicht abzureißen. Darüber ärgere ich mich. Ich glaube allerdings, dass das Müllerhaus noch größere Überraschungen für uns bereithält als der Stall und noch weniger kalkulierbar ist.

Kalkulierbar sind seit Langem auch die Kosten für Schulen und Kindergärten – sie steigen kontinuierlich.

Und es gibt viele Gemeinden, die ihren Anteil an den Kita-Gebühren deckeln – im Gegensatz zu uns. Wir haben bisher den Gedanken, die Gebühren zu erhöhen, von uns gewiesen – das ist in Ordnung, so lange wir uns das leisten können. Der Sozialausschuss, der für die Kitas zuständig ist, sagt immer, er wisse nicht, wo er sparen solle. Deshalb ist mir die Budgetierung so wichtig: Jeder Fachbereich soll vorher wissen, welches Budget er im nächsten Jahr zur Verfügung hat. Wenn er mehr ausgeben will, muss er selbst sehen, woher dieses Geld kommt. Leider hat das dieses Jahr noch nicht so geklappt, wie ich mir das vorstelle.

In der Debatte um das Haupt- oder Ehrenamt der Gleichstellungsbeauftragten hat der Hauptausschuss allerdings etwas unglücklich agiert.

Das war nach der Sommerpause schlecht vorbereitet – wie übrigens noch eine zweite Sache. Ich hätte mir dazu im Vorfeld mehr Informationen gewünscht, etwa darüber, wie andere Gemeinden das Thema handhaben.

Trotzdem: Der Hauptausschuss hat das Hauptamt abgelehnt, die Stadtvertretung hat es befürwortet, der Hauptausschuss lehnte danach die nötige Satzungsänderung ab.

Stimmt, man könnte aber auch sagen: Es gehört sich nicht, gegen den Fachausschuss zu stimmen. Und es passt zur schlechten Vorbereitung, dass die Satzungsänderung erst mit Verspätung kam.

Sie sprachen von einem zweiten Thema, das schlecht vorbereitet war.

Die Bücherei. Da hätte ich mir gewünscht, einfach mal ohne Druck und ohne Beschlussvorlage zu diskutieren. Eine ganz simple Pro-und-Contra-Liste für beide Standorte zum Beispiel wäre eine Möglichkeit gewesen.

Die bekamen Sie von der Architektin der Büchereizentrale.

Ja, aber zu spät. Das hätte ich gerne vorher, zum Start der Diskussion gehabt. Jemanden, der die Sache ganz nüchtern von außen betrachtet.

Mit Blick auf die vorangegangene Wahlperiode haben Sie betont, dass Ihnen damals die Diskussion gefehlt habe. Hat sich das geändert?

Ich finde schon, dass wir mehr diskutieren, ohne dass es zu persönlich wird. Aber nochmal: Hin und wieder wäre es gut, uns zu erlauben, auch mal ohne einen Beschluss auseinander zu gehen und das nächste Mal weiterzudiskutieren. Das kann sich lohnen – auch wenn es länger dauert, bis man ans Ziel kommt.

In diesem ersten Jahr nach der Kommunalwahl – was war Ihre größte Überraschung?

Dass wir so lange gebraucht haben, bis wir ins Laufen gekommen sind. Und damit meine ich alle Parteien. Die vorangegangene Politik hatte uns viel vorbereitet hinterlassen, und wir haben lange gebraucht, ehe wir richtig angefangen haben. Manches ist außerdem in der Verwaltung verstaubt, zum Beispiel das Thema Klimaschutz.

Und was war Ihre größte Enttäuschung?

Die gab es nicht. Jeder hat die Hoffnung, dass sein Anliegen durchgeht. Aber wenn das nicht klappt, ist das ein Teil der Demokratie und kein Grund, enttäuscht zu sein.

Gab es Situationen, in denen Sie Fehler gemacht haben?

Dazu gehört sicher das Thema Gleichstellungsbeauftragte. Das habe ich total unterschätzt.

Mit Beginn des Jahres 2021 wird in Kappeln die Kurabgabe fällig. Steht dann 2024 wieder ein Schwimmbad?

Nein.

Sondern?

Es gab eine Sitzung des Hauptausschusses mit Vertretern aus Wirtschaft und Tourismus. Da haben wir gemeinsam an Ideen gearbeitet, die bei der nächsten Hauptausschusssitzung öffentlich diskutiert werden sollen. Klar ist: Der Pendelbus, der kommen wird, ist zu wenig. Wir müssen zum Beispiel auch den Strand betrachten und uns fragen, ob unsere Qualität bei der Infrastruktur noch ausreicht.

Sie hatten vorgeschlagen, alle halbe Jahre die Organisationsanalyse hervorzuholen, um deren Umsetzung zu kontrollieren. Ist der Gedanke noch relevant?

Eigentlich ist das zurzeit kein Thema, weil im Moment die Zusammenarbeit mit der Verwaltung gut funktioniert. Sinnvoll könnte die Organisationsanalyse aber beispielsweise dann wieder sein, wenn es um Fragen der Belegschaft und der Aufgabenzuweisung im Zusammenhang mit der Digitalisierung geht. Keiner wird sein eigenes Aufgabengebiet als überflüssig angeben. Mit Hilfe der Organisationsanalyse könnte man das besser hinterfragen und eventuell Personal in anderen Bereichen einsetzen.