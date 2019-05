Stoltebüll : Jazz-Konzert mit Ulf Schirmer in der Scheune

Am 19. Mai soll in Stoltebüll der musikalische Frühling eingeläutet werden.

von Werner Barz

07. Mai 2019, 17:55 Uhr

Stoltebüll | Erstmalig bereitet Claus Messer in seiner „Messer-Schmidt-Scheune“, Vogelsang 7, ein Jazzkonzert vor. Am Sonntag, 19. Mai, stehen dort „Clarinet & Sax Revival Quartet“ auf der Bühne, los geht es um 15 Uhr.

Inspiration im Advent

Das Projekt hat eine Vorgeschichte. An einem Adventssonntag vergangenen Jahres hatte Messer das „Clarinet & Sax Revival Quartet“ in Kappeln bei einem Weihnachtskonzert erlebt und war begeistert. Messer sprach den im gleichen Ort lebenden Bandleader Ulf Schirmer darauf an, ob er vielleicht mit seiner Band auch in der „Messer-Schmidt-Scheune“ auftreten wolle. Er wollte. Und Claus Messer betont, dass er die Veranstaltung „aus Freude und Begeisterung auf eigenes Risiko“ anbietet.

Kartenbestellung schon möglich

Das „Frühlings-Jazz-Konzert“ gestaltet das „Clarinet & Sax Revival Quartet“ in der Besetzung mit Ulf Schirmer (Klarinette, Saxofon), Uli Ebeling (Piano, Bass), Hartmut Bethge (Banjo, Bass, Gesang) und Dirk Zühlsdorf (Schlagzeug). Einlass ist ab 14 Uhr. Kartenbestellungen sind unter Tel. 01 75 / 9 84 44 90 oder claus.messer@gmx.de möglich. An der Tageskasse sind Karten zum Preis von 10 Euro zu erhalten.

Klassik, Blues, Gospel und Pop

Das „Clarinet & Sax Revival Quartet“, das in der norddeutschen Jazzszene gut etabliert ist, wird seinen Besuchern Klarinetten- und Saxofonhits des Jazz der 50er- und 60er-Jahre präsentieren. Zum Programm gehören auch Themen aus Klassik, Blues, Gospel und Pop. Gegen Hunger oder Durst werden während der Veranstaltung Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke verkauft.