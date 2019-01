1500 Euro Belohnung : Jagdwilderer schießen Sikahirsch in Stangheck – Polizei sucht Zeugen

Es ist nicht das erste Mal, dass in diesem Bereich unerklärt geschossen wurde. Die Polizei bittet nun um Hilfe.

von shz.de

03. Januar 2019, 16:29 Uhr

Stangheck | Am Tag vor Heiligabend haben Jagdwilderer in Stangheck einen Sikahirsch in einem fremden Revier geschossen. Wie die Polizei berichtet, hat ein Zeuge – ebenfalls Jäger – gegen 3 Uhr morgens beim Gut Rundhof den Schuss eines Jagdgewehrs mit Schalldämpfer gehört und beobachtet, wie der Hirsch von zwei Personen von der Koppel gezogen und auf einen Pritschenwagen geworfen wurde.

Offensichtlich entdeckten die Wilderer dann das Fahrzeug des Zeugen. Sie versteckten das geschossene Tier in einem nahegelegenen Waldstück. Anschließend flohen sie mit hoher Geschwindigkeit Richtung Lehbek, Stangheck, Wippendorf und von dort aus auf die L21 – die alte Flensburger Straße.

Der tote Hirsch wurde am nächsten Tag von der Polizei und dem Zeugen gefunden. Das etwa vierjährige Tier hatte eine Schussverletzung sowie eine breite Schnittwunde. Nach Angaben der Polizei sei davon auszugehen, dass das Tier erst nach dem Messerstich starb.

In dieser Gegend soll es in der Vergangenheit zudem immer wieder unerklärte Schüsse gegeben haben. Die Polizei Kappeln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hilfe. Gesucht wird ein Pritschenwagen, vermutlich der Marke VW. Die Täter müssen außerdem im Besitz einer Jagdwaffe sein, aber nicht unbedingt aus der näheren Umgebung stammen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04642/9655901 zu melden. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, ist von der örtlichen Jägerschaft eine Belohnung von 1500 Euro ausgelobt worden.