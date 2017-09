Pläne für Kappelns Stadtteil Ellenberg : Im Niemandsland soll Leben herrschen

vergrößern 1 von 2 Foto: Kortüm 1 von 2

von rn

erstellt am 30.Sep.2017 | 07:03 Uhr

Kappeln | Normalerweise sind Tür und Tor verriegelt. Dort, wo – wenn die Zahl der Stolperstellen überschaubar bleibt – in tatsächlich absehbarer Zeit die Schleiterrassen entstehen sollen, ist derzeit Niemandsland. Eine grüne Einöde, dazwischen lauter Backsteingebäude, die geräuschlos vor sich hin verfallen, asphaltierte Straßen, die sich jede Menge Mühe geben müssen, wenn sie nicht vom Gras rechts und links daneben verschluckt werden wollen. Und trotzdem: Dass genau an diesem Ort, an dem die große Einsamkeit herrscht, irgendwann Menschen zu Hause sein können, dass Lärm und Leben einziehen, dass Autos und Fahrräder unterwegs sind, dass Straßenlaternen und Blumenkübel vor den Häusern stehen – all das ist für Frank Krogel und Jan Christopher Kortüm so nah, wie das etliche zentimeterhohe Gras, das sich dort im Moment um ihre Schuhe legt. Ein Ortsbesuch.

Die Sonne scheint, die beiden Herren der AMA Schleiterrassen GmbH tragen Sonnenbrillen und haben viel Zeit mitgebracht. Sie marschieren nicht über ihr Grundstück, auf dem früher einmal die Marinewaffenschule stationiert war, sie schlendern. Urlaubsstimmung, mitten im Spätsommer an der Schlei. „Wir wollen hier etwas Hochwertiges schaffen“, sagt Jan Christopher Kortüm. Keinen bunten Stilmix, eher an Bauhaus angelehnt, strukturiert, keine knalligen Farben, dafür auf jeden Fall Fenster an der Nordfassade. „Und auf keinen Fall eine sterile Siedlung.“ Leben, Lärm und Leute – das soll dorthin nach jahrelanger Abgeschiedenheit.

Planerisch ist man in der Stadt indes noch nicht ganz so weit. Im Juli hat der Bauausschuss den sogenannten Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für den B-Plan gefasst, Behörden und andere Gruppierungen durften danach Stellung beziehen, die AMA baut darauf, dass der B-Plan noch in diesem Jahr endgültig beschlossen wird – denn gedanklich haben Krogel und Kortüm die Schleiterrassen schon längst aufgebaut.

Direkt am Wasser wird der Boden etwas sumpfiger. Terrassenartig soll das Grundstück von dort in mehreren Stufen sanft Richtung Barbarastraße wachsen. Die Häuser werden versetzt stehen, damit auch die hinteren Reihen das Wasser sehen können. „Blickbeziehung zur Schlei“, nennt Jan Christopher Kortüm das – und eben das soll die Schleiterrassen ausmachen. Und ja, diese Häuser können auch etwas kostspieliger sein, gleichzeitig entstehen auf dem Grundstück aber auch Bauten, die kleiner sind, außerdem Geschossbauten, Häuser in einer im Vergleich günstigeren Preisklasse. Bevor sich im Kopf seines Gegenübers irgendwelche Bilder ausbreiten können, wirft Frank Krogel schnell ein: „So etwas wie Bollwark wird hier nicht passieren.“ Er steht neben dem Sportplatz. Oder vielmehr neben dem, was vom Sportplatz noch übrig ist. Die Form ist gerade noch zu erahnen, die Tartanbahn nur noch aus der Luft zu erkennen. Die Natur hat sich das penibel gepflegte Areal über die vergangenen Jahre zurückgeholt.

Entlang der Straßen, von denen nicht alle da bleiben werden, wo sie jetzt sind, stapelt sich geschlagenes Holz, mitten im Grün stehen hölzerne Skulpturen. Jan Christopher Kortüm lacht, als er den Blick darauf wirft. „Was das ist, haben wir auch nicht verstanden.“ Gebraucht wird es nicht mehr. Ohnehin werden sämtliche Gebäude abgerissen, nicht alle auf einmal, aber nach und nach. Erhaltenswert sind sie sowieso nicht mehr. In der alten Schwimmhalle ist so gut wie keine Fensterscheibe mehr ganz, Kortüm erzählt, dass mittlerweile die Decke heruntergebrochen sei. Ein paar Jugendliche haben in den Ruinen ihren Abenteuerspielplatz entdeckt – ein nicht ganz ungefährlicher Ort, so viel ist klar.

In naher Zukunft aber soll daraus ein lebenswerter Ort werden, zu dem dann auch etwas über 70 Bootsliegeplätze gehören, außerdem ein breiter Steg, der weit in die Schlei hineinragt. Kortüm streckt den Arm aus, in der Verlängerung ist der Steg hinzuzudenken. „Ellenberg hat keinen Wasserzugang“, sagt er. „Hier entsteht er für alle.“ Nicht nur für die Orientierungsgröße von 220 Wohneinheiten, die auf dem Gelände vorgesehen sind. Und auch wenn Frank Krogel weiß, „dass das hier natürlich den Charakter eines Neubaugebietes haben wird“, strebt er zweierlei deutlich an: „Viel Durchgrünung und eine enge Anbindung an den vorhandenen Stadtteil.“

So mitten am Wasser und mitten im Sonnenschein fällt es leicht, in Urlaubsstimmung zu verfallen. Und ein bisschen in Schwärmerei. Es sind die sanften Hintergrundgeräusche, die es Frank Krogel besonders angetan haben, die Ruhe und die Behaglichkeit, die Jan Christopher Kortüm dazu verleiten von einem „schönen Fleckchen Erde“ zu sprechen. Natürlich schwingt in diesen Worten auch schon der Vermarktungsmodus mit, immerhin ist die zweite Version des Internetauftritts des Projekts schon längst in Arbeit. Gleichzeitig aber liegt es nahe, den beiden eine echte Gewissheit ihres Plans an genau diesem Ort zu unterstellen. Dazu klingen sie gleichermaßen viel zu energisch und überzeugt.

Mindestens ebenso überzeugt wie von ihrem Projekt sind sie aber auch von der Wirtschaftskraft, die es mit sich bringen soll. Kortüm sagt: „Die Schleiterrassen werden Menschen und Kunden in die Stadt tragen.“ Und genau daran knüpft er eine Erwartung: „Was wir brauchen, ist Unterstützung von der Verwaltung.“ An der habe es in der Vergangenheit, das hatten beide schon mehrfach betont, gefehlt.

Um und bei 15 Jahre können vergehen, bis die Schleiterrassen auch tatsächlich so aussehen, wie sie es für die AMA schon lange tun. Und damit die Kappelner die Entwicklung hautnah erleben können, kündigt Frank Krogel an: „Sobald wir wirklich anfangen, ist das Gelände offen.“ Vielleicht gibt es sogar geführte Spaziergänge über die frühere Waffenschule. Bis dahin aber bleiben Tür und Tor noch verriegelt und die Zusage an die Kappelner, die Krogel so formuliert: „Wir spielen hier nicht Wildwest. Wir arbeiten mit Augenmaß.“ Damit im Niemandsland bald Leben herrscht.