Maasholm : Im Einsatz für den Jugendaustausch

Gert Nagel war seit 1996 Partnerschaftsbeauftragter für Tartuvald in Estland. Nun übernimmt sein Sohn Karl das Amt.

von uk

12. Dezember 2018, 19:20 Uhr

Die letzte Sitzung des Amtsausschusses Geltinger Bucht in diesem Jahr ist für die Partnerschaftsbeauftragten eine gute Gelegenheit, um Bericht zu erstatten. Was die Partnerschaft mit Tartuvald in Estland betrifft, meldete sich Gert Nagel aus Pommerby, der seit 1996 der Beauftragte ist, zu Wort. Er sprach rückblickend von einem erfolgreichen Jahr, wobei der Jugendaustausch im Mittelpunkt stand. „Wenn man auf die 70 zugeht, ist es an der Zeit, sich nach jemandem umzusehen, der für Betreuung, Organisation und Koordination verantwortlich ist“, sagte der 69-Jährige und hatte dabei seinen Sohn Karl als künftigen Jugendbetreuer im Auge.

Der 31-Jährige erklärte sich gegenüber den Mitgliedern des Amtsausschusses bereit, diesbezüglich in die väterlichen Fußstapfen zu treten. Er sei mit dem Jugendaustausch groß geworden, anfangs als Teilnehmer, zuletzt zunehmend als Betreuer. Er habe viele estnische Freunde, fahre auch privat nach Tartuvald und sei gerne bereit, nun offiziell diese Funktion zu übernehmen. Vom 13. bis 26. Juli fährt eine Gruppe Jugendlicher aus dem Amt Geltinger Bucht nach Tartuvald. Wer mitwolle, könne sich bei ihm oder seinem Vater melden.

Für die Partnerschaft mit Ruciane Nida im polnischen Verwaltungsbezirk Ermland-Masuren berichtete Amtsvorsteher Thomas Johannsen. Zudem ernannte er Mathias Mayer aus Esgrus, nachdem dessen Wahl zum ersten stellvertretenden Amtswehrführer bestätigt worden war, für die Dauer von sechs Jahren zum Ehrenbeamten.

Im weiteren Verlauf der Versammlung folgten die Amtsausschussmitglieder den Empfehlungen des Schulausschusses, die finanziell ihren Niederschlag im Haushalt des nächsten Jahres finden. Dabei geht es um die Beschaffung neuer Landesnetzrechner und Server im Landesnetz „Bildung“, Umsetzung des Schulbau- und Sanierungsprogramms des Landes zur Verbesserung der Raumakustik, Erneuerung der Lüftungsanlage sowie der Elektro- und Netzwerkinstallation in der Gemeinschaftsschule. Fazit des Amtsvorstehers: „Die Schulen werden uns immer mehr beschäftigen.“

Zustimmung fand sodann der Haushalt für das nächste Jahr mit einem Volumen von über 8,9 Millionen Euro, wobei sich die Ausgaben für Investitionen auf knapp 1,8 Millionen Euro belaufen. Zu den größten Ausgaben gehören die Kosten für Personal (48,93 Stellen in der Verwaltung) und Schulen, die zusammen rund 70 Prozent des Haushalts ausmachen. Die von den 16 Gemeinden aufzubringende Amtsumlage spült bei einem Prozentsatz von 24,75 knapp 3,3 Millionen Euro in die Amtskasse. Hinzu kommt die 23,65-prozentige Zusatzumlage zur Finanzierung der Schulen mit über 3,1 Millionen Euro. Zu den Informationen von Thomas Johannsen gehörte, dass im Frühjahr 2019 ein neuer Bücherbus in Dienst gestellt wird. Die Übergabe soll voraussichtlich in Steinbergkirche erfolgen – unter Mitwirkung der dortigen Grundschule.