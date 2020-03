Leseclub bei Gosch : „Ihre Kommentare sind so ehrlich“

Der Leseclub mit jugendlichen Buchtestern sorgt für Buchrezensionen und organisiert eine Autorenlesung.

Avatar_shz von Doris Smit

01. März 2020, 18:24 Uhr

Kappeln | Der alte Reisekoffer ist gefüllt mit neuen Leseexemplaren. Aleksandra Gosch hat ihn auf den Tisch gestellt. Die jungen Leute im Dachgeschoss neben der Buchhandlung Gosch am Rathausmarkt sind gespannt, was drin ist: Seit August vergangenen Jahres gehören sie zum Leseclub und haben seitdem schon einiges erlebt.

Sie kommen aus Kappeln, Oersberg, Scheggerott und weiter her. Sie gehen auf die Klaus-Harms-Schule in Kappeln, auf die Waldorfschule in Flensburg oder kommen vom Internat in Damp. Aber eines haben sie alle gemeinsam: ihre Vorliebe für Bücher und das Lesen. Als Aleksandra Gosch im Sommer vergangenen Jahres den Aufruf nach Testlesern startete, meldeten sich sofort sieben Jugendliche. Zur Zeit sind es acht. „Eigentlich wollte ich noch mehr aufnehmen, aber am Ende war ich froh, dass ich die Gruppe nicht größer gemacht habe“, sagt Gosch, die sich bei den Bücherpiraten in Lübeck zur Lese- und Literaturpädagogin hat ausbilden lassen und Kinder und Jugendliche für Geschichten begeistern möchte. Aber das ist bei dieser lustigen Truppe gar nicht notwendig – begeistert von Büchern sind die elf- bis 15-jährigen Mädchen und Jungen, die sich alle 14 Tage treffen, nämlich schon.

„Erst dachte ich, wir gucken hier nur Kataloge durch, besprechen Bücher und schreiben Rezensionen“, sagt Charlotte (12). Sie ist trotzdem gekommen – und war überrascht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich Literatur zu nähern, zum Beispiel ein „Blind Date mit Buch“, bei dem Cover und Titel abgedeckt werden und einfach mal drauf losgelesen wird. „Ich habe „Das hungrige Glas“ gelesen, und das war richtig gut. Da nimmt man auch mal ein Buch, das man aufgrund des Covers oder Titels sonst nicht ausgewählt hätte“, sagt sie. Auch Katharina (14) ist von Anfang an dabei: Sie berichtet vom Ausflug nach Lübeck zum Poetry Slam und von der super Stimmung unter den Buchtestern. „Hier habe ich Freunde gefunden, die dieselben Interessen haben wie ich“, sagt sie. Auch wenn Katharina eigentlich lieber liest als schreibt: die eigene Rezension in der Buchhandlung ausliegen zu sehen, findet sie schon „sehr krass“.

Michelle (11) schreibt gern und hat schon zwei richtig lange Geschichten fertig. Sie ist begeistert vom Leseclub. „Ich habe dadurch so viele neue Bücher kennengelernt“, sagt sie und fragt: „Können wir uns nicht jede Woche treffen?“

Das ist ein Kompliment für Aleksandra Gosch, die sich über ihre buchbegeisterten Jugendlichen freut. „Jedes Treffen mit den jungen Menschen ist sehr überraschend. Es gibt viele Diskussionen, und ihre Kommentare sind so ehrlich, nicht gefiltert“, sagt sie und lacht. Die Pädagogin hat noch einiges vor mit der Gruppe. Im Moment bereiten sie sich gerade auf eine öffentliche Lesung mit Mareike Krügel am Sonnabend, 21. März, um 15 Uhr vor und organisieren den Nachmittag gemeinsam – inklusive anschließendem Interview mit der Autorin. Gäste sind dazu im Kursraum der Buchhandlung willkommen.

Der Leseclub ist übrigens, zur Freude der Teilnehmer und der Leiterin, fortlaufend. Aleksandra Gosch sagt: „Solange die Jugendlichen Interesse und Lust haben, geht es auch weiter.“