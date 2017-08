Sturz in die Schlei : „Ich dachte, jetzt hilft mir keiner“

vergrößern 1 von 1 Foto: Nordmann 1 von 1

„Es geht.“ So antwortet Torsten Kraack auf die Frage, wie er sich fühlt. Und man kann wohl davon ausgehen, dass das noch sehr beschönigende Worte sind. Torsten Kraack ist am frühen Sonntagmorgen während der Arbeit ins Hafenbecken gefallen, er war verletzt und benommen – und er erkannte, dass ihn ein Mann im Wasser trudeln sah. Geholfen hat ihm der Unbekannte nicht. „Er ging einfach weg“, sagt Kraack. „Da dachte ich: Jetzt ist Schluss für mich.“

Auch Tage nach dem Unfall hat der 52-Jährige die Umstände noch nicht richtig verdaut. Dabei hatte der Tag eigentlich wie jeder andere begonnen: Torsten Kraack reinigte gegen 6.30 Uhr am vergangenen Sonntag das Vorschiff der MS „Stadt Kappeln“, hatte den Schrubber in der Hand und wirbelte damit über den Boden. „Und dann bin ich auf einmal weggerutscht“, sagt er. Er stürzte vom Oberdeck auf das darunterliegende Deck, mitten aufs Geländer, rollte darüber hinweg und fiel ins Hafenbecken. So jedenfalls erklärt er sich das im Nachhinein, denn Kraack war schon benommen, als er ins Wasser stürzte.

„Unter Wasser habe ich dann die Augen aufgemacht“, erinnert sich der Rabenholzer. „Ich wusste überhaupt nicht, wo oben und unten ist, überall nur Wasser.“ Glück im Unglück: Torsten Kraack trug eine Rettungsweste, wie er das immer tut, wenn er an Bord der „Stadt Kappeln“ arbeitet. „Hätte ich die nicht angehabt, würde ich jetzt unten im Hafen liegen“, sagt er nachdenklich. Er weiß um die Bedeutung dieser in seinem Fall wirklich lebensrettenden Ausrüstung. Die Weste trug ihn zurück an die Wasseroberfläche, immer noch reichlich benommen erblickte Kraack von dort einen Mann, der an der Kaimauer stand und auf ihn herabsah. Es war Fischmarkt-Sonntag, und der Mann war gerade dabei, seinen Verkaufsstand aufzubauen. „Ich war davon überzeugt, dass er mir helfen würde“, sagt Torsten Kraack. Nur – der Unbekannte tat eben das nicht. Er blickte dem 52-Jährigen zwar entgegen, drehte sich dann aber um und ging. So erzählt es der Gestürzte, der selber weder in der Lage war zu rufen noch einen Arm zu heben. „Für mich brach in dem Moment eine Welt zusammen“, sagt Kraack. „Ich dachte, jetzt hilft mir keiner.“

Also musste er sich selber helfen. „Ich habe mich gezwungen, ruhig zu bleiben“, sagt er. Langsam und mit großem Kraftaufwand schwamm der 52-Jährige in Richtung Eisentreppe, hievte sich selber nach oben ans Ufer. Zurück an Bord der „Stadt Kappeln“ weckte er einen Mitarbeiter, um sich abzumelden. „Ich wollte nur noch nach Hause unter die heiße Dusche“, sagt Kraack. Auf dem Weg zum Auto lief er an jenem Standbetreiber vorbei, der ihn hilflos im Wasser zurückgelassen hatte, und bedankte sich ironisch für dessen „Hilfe“. Die Antwort des Mannes: „Er sagte mir, er habe gedacht, ich würde da eben so rumschwimmen.“ Und wieder ironisch: „Klar, mit Rettungsweste und Klamotten, morgens um halb sieben im Hafenbecken.“

Zu Hause schließlich kamen die Schmerzen, bis dahin hatte Torsten Kraack das Adrenalin darüber hinweg getragen. Sein Bruder fuhr ihn ins Krankenhaus, wo schwere Prellungen und Blutergüsse festgestellt wurden. Inzwischen, so erzählt er, sei ein zeitweises Taubheitsgefühl im rechten Oberschenkel hinzugekommen. Seine Brille hatte er außerdem im Wasser verloren, das Handy funktioniert nicht mehr. Teure Gegenstände, die Kraack ersetzen muss, aber unbedeutend im Vergleich dazu, dass er sein Leben selber gerettet hat – weil ihm ein anderer die Hilfe verwehrt hatte.

Nie hätte er erwartet, dass der Unbekannte zu ihm ins Wasser springt, um ihm zu helfen, sagt Torsten Kraack. Aber eben doch, dass er ihm zu verstehen gibt, dass er seine Notsituation erkannt hat und sich um Hilfe kümmert. Kraack hat Anzeige erstattet wegen unterlassener Hilfeleistung. Und wenn er irgendwann an Bord der „Stadt Kappeln“ zurückkehrt? „Ich weiß noch nicht, wie das werden wird“, sagt er. „Wie ich mich dann fühle.“ Es ist ihm zu wünschen, dass er dasselbe sagen kann: „Es geht.“

erstellt am 30.Aug.2017 | 07:00 Uhr