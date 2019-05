Von Süderbrarup nach Kappeln : Himmelfahrts-Tour mit Tradition

Entlang der B201 führte am Donnerstag der Treck um Steffen und Christian Petersen.

von shz.de

30. Mai 2019, 18:22 Uhr

Süderbrarup | „Tote Hose“ auf dem Rad-Highway an der B 201 in Richtung Kappeln. Wo sich sonst am Himmelfahrtstag Alkohol beseelte Jugendliche in Kolonnen zu den Heringstagen bewegen, bewegte sich gestern gar nichts. Regen und Wind sorgten für Ruhe auf dem Verbindungsweg. Doch plötzlich wurden Disco-Bässe immer lauter – ein Pulk Jugendlicher an einer Bushaltestelle in Dollrottfeld und mittendrin eine rollende, blinkende Disco. „Regen kann uns nicht aufhalten“, verkündeten Steffen und Christian Petersen aus Saustrup und erhielten dafür Unterstützung von den Jugendlichen um sie herum. Einige mit leicht tänzelndem Schritt und beginnender schwerer Zunge. Ein Beleg, dass aus der mitgeführten Bar offenbar nicht nur Saftgetränke nach außen gereicht wurden.

Der 25-jährige Steffen klärte auf, dass es sich um einen technischen Halt handelte, der Stromerzeuger musste getauscht werden und wurde wenig später von einem Servicefahrzeug abgeholt. Man hatte an alles gedacht, das Servicefahrzeug nahm auch Schnapsleichen auf, die das Ziel nicht mehr erreichten. Das Ziel, die Kappelner Heringsmeile, war nur zweitrangig, der Weg das Erlebnis.

„Seit sieben Jahren“, so erinnerte sich Carlotta Hanisch, „machen wir uns am Himmelfahrtstag auf den Weg nach Kappeln“. Am Anfang stand der mit reichlich Alkohol beladene Bollerwagen, jetzt war es eine rollende Disco mit allen technischen Raffinessen. Ein Elektromotor zog die angehängten Wagen. „Alles öko“, verkündete Christian mit einem verschmitzten Lächeln. Ja, man habe das Gefährt sogar der Polizei vorgestellt. Die Beamten sollen nur gelächelt haben, brachten aber keine Einwände vor. Ihre menschlichen Anhänger rekrutierten sich aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. „Schließlich hat unsere Himmelfahrtstour Tradition“, unterstrich Samantha.

Die Vorbereitungen, berichteten Steffen und Christian, begannen bereits zwei Monate vor Beginn der Tour mit der Konstruktion der Kampagne-Wagen und der elektrischen Zugmaschine. „Wir freuen uns das ganze Jahr auf dieses laufende Event“, versuchte Carlotta gegen die Basstöne anzuschreien. Schon die Vorbereitungen seien ein Stück Party. Neben der Musik war es das Kult Getränk Cola/Korn, das die Stimmung hob. Gegen 21 Uhr wollte man in Kappeln ankommen. Sicher nicht alle, aber die wurden ja vom Servicewagen eingesammelt.