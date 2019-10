herbstfest in Ellenberg : „Herbstlich willkommen“

Die Planungsgruppe lädt zum nächsten Nachmittag der Begegnung am 31. Oktober im Ellenberger Begegnungszentrum ein.

22. Oktober 2019, 19:06 Uhr

Kappeln | Im Mai wurde in Ellenberg der „Tag des Nachbarn“ gefeiert – und es war ein großer Erfolg. Mindestens 200 Menschen haben das Angebot angenommen, sind auf den Platz mitten in Ellenberg gekommen und haben miteinander gefeiert, gegessen, gespielt und geredet – sehr zur Freude der Planungsgruppe, denn das Fest sollte ein Auftakt sein.

„Wir wollen jetzt zu einem zweiten Nachmittag der Begegnung, ganz ähnlich dem Tag im Mai, einladen“, erklärt Silja Thimsen, Mitorganisatorin und Koordinatorin im Kappelner Familienzentrum. Unter dem Motto „Herbstlich willkommen“ sollen am Donnerstag, 31. Oktober, dem Reformationstag, von 15 bis 18 Uhr viele Angebote die Menschen aus ihren Wohnungen und Häusern ins Ellenberger Begegnungszentrum (Bez) locken. Der Bez-Verein stellt das Gebäude für das Herbstfest zur Verfügung.

Kaffee und viele Kuchenkreationen werden im „Weltcafé“ angeboten, das Anette Wendler vom Frauenzimmer betreut. „Wir hoffen, dass viele mitmachen, die sonst bei unserem Internationalen Frauenfrühstück dabei sind – Frauen aus aller Welt ebenso wie Einheimische“, sagt sie.

Die St.-Christophorus-Pfadfinder der Kirchengemeinde Ellenberg werden an der Station helfen, an der lustige Fratzen in große und kleine Kürbisse geschnitzt werden. Aus dem Fruchtfleisch wird in der Küche nebenan eine Kürbissuppe gekocht.

Wie frischer naturtrüber Apfelsaft entsteht, können die Besucher an der Apfelpresse sehen und ausprobieren. Auch ein Schminktisch ist wieder vorgesehen. Am Stand der Kita werden Windlichter aus Papiertüten mit Apfeldruck verziert. Michael Vogel bastelt Fische aus CD-Rohlingen mit Wackelaugen.

Wenn es später am Nachmittag beginnt zu dämmern, zeigt ein Feuerschlucker seine Feuershow – eine Spende der Awo Kappeln hat das möglich gemacht.

Aber trotz des bunten Programms – die Gäste sollen hier nicht nur unterhalten werden. „Sie sollen miteinander ins Gespräch kommen und sich öffnen. Wir wollen einem Auseinanderdriften der Nachbarschaft entgegenwirken“, erklärt Helmut Schulz, Vorsitzender des Bez-Vereins. Dabei spiele Herkunft, Alter oder Berufsstand keine Rolle.

Silja Thimsen: „Wir möchten die Menschen rausholen aus der Anonymität. Wir möchten mit ihnen ins Gespräch kommen und Möglichkeit für Begegnung schaffen.“ Pastor Jörg Jackisch bestätigt: „Wir haben nach dem Nachbarschaftsfest gemerkt – da wächst was. Wir können zusammen etwas erreichen.“ So soll das Bücherregal, an dem kostenlos Lesestoff getauscht werden kann, bald an der Apotheke stehen und auch die Idee der „Tauschbörse der Möglichkeiten“, an der Gegenstände, aber auch Hilfsleistungen vermittelt werden können, weiterverfolgt werden.



> Neben dem Familienzentrum, dem Bez-Verein, der Kirchengemeinde Ellenberg, der Awo und Frauenzimmer gehören Sozialarbeiter Harald Prahs für die Gorch-Fock-Schule, Marion Kasimir für das Jugendzentrum, Margaritha Bielski für die Kita Ellenberg, die Kappelner Tafel, Andreas Benthien für die bequa GmbH, die Gleichstellungsbeauftragte Tinka Beller und vor allem Anwohner aus Ellenberg zur Planungsgruppe der Veranstaltung.