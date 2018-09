Sterup : Heimspiel für eine Wienerin

Geboren in Kappeln, aufgewachsen in Sterup, jetzt Schriftstellerin in Österreich: Susanne Falk las aus ihrem neuen Buch.

von uk

02. September 2018, 15:42 Uhr

Dort, wo ihre Zuhörer saßen, verbrachten zwei Männer einen feuchtfröhlichen Abend. So eine Episode aus dem 2016 erschienenen Roman „Liebe aus Nordnordost“. Damit überraschte und erstaunte Schriftstellerin Susanne Falk bei ihrer Lesung im „Gasthof Grünholz“. Doch sie las nicht aus diesem Roman, sondern aus „Anatol studiert das Leben“ und zog die Zuhörer schnell in ihren Bann. Da geht es um einen jungen Mann, der erwachsen wird und mit ein bisschen Glück ans Ziel gelangt – kurzweilig, spannend und herzerwärmend.

Zu Susanne Falk, die in Wien lebt, hatten die Zuhörer eine besondere Beziehung. Schließlich ist sie Steruperin. Hier verbrachte sie, 1976 in Kappeln geboren, ihre Kindheit – zusammen mit drei älteren Geschwistern. In Sterup besuchte sie die Grundschule, wechselte dann zur Kurt-Tucholsky-Schule in Flensburg und machte sich 1996 mit dem Abitur in der Tasche hinaus in die Welt. Doch immer wieder zieht es sie hoch in den Norden. In Sterup besucht sie ihre Familie, und darüber freut sich ihr Vater, Professor Arndt Falk, der einst an der Fachhochschule in Flensburg in erster Linie Mathematik unterrichtete, ebenso wie Mutter Heidrun, die von 1994 bis 2003 Bürgermeisterin von Sterup war. Dass die Eltern an der Lesung im „Gasthof Grünholz“ teilnahmen, verstand sich von selbst. Ihren gut einwöchigen Besuch in der alten Heimat nutzte Susanne Falk zu dieser Lesung, stellte in einer Vorab-Präsentation ihr in diesem Jahr erschienenes Buch über „Anatol“ vor. Die offizielle Präsentation folgt am 17. Oktober in Wien.

Was ihren Werdegang betrifft, so studierte sie zunächst zwei Jahre lang in Rostock Deutsch, Englisch und Politikwissenschaften – mit dem Ziel Journalismus. Doch dann unterbrach sie das Studium, um als Au-pair-Mädchen nach Rom zu gehen. Nächste Station war Wien, hier setzte sie das in Rostock begonnene Studium von 1999 bis 2002 fort. 2008 schrieb ihre Doktorarbeit.

Sie war, wie sie erzählt, in verschiedenen Jobs tätig, ist seit eineinhalb Jahren freiberufliche Buch-Lektorin für einen Wiener Verlag. Bereits vor einem Jahrzehnt begann sie zu schreiben. Ihr erstes Buch erschien 2011: „Das Wunder von Treviso“, in dem sie Italien als Sehnsuchtsland beschreibt. 2013 erschien dann „Schöne Tage in Weimar“ - ein Historien-Roman, in dem Goethe und Schiller eine Rolle spielen. Es folgte zwei Jahre später „Liebe in Schwarzbunt“ und 2016 „Liebe in Nordnordost“. Mittlerweile lebt sie seit 19 Jahren in Wien. Dennoch kommt sie gerne und immer wieder mal nach Sterup. Diesmal zusammen mit ihren beiden Söhnen, zehn und sechs Jahre alt. Die Kinder müssen am heutigen Montag zur Schule und so packte Susanne Falk, die übrigens auch Theaterstücke schreibt und gedanklich schon bei einer „Anatol“-Fortsetzung ist, die Koffer, um zurück nach Wien zu reisen. Ihr Fazit: „Sterup, das war für mich eine gute Woche.“