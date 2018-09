Touristikausschuss : Hasselberg bereitet Jubiläum vor

Die Gemeinde feiert 2020 ihren 50. Geburtstag.

19. September 2018

In reduzierter Besetzung eröffnete die Vorsitzende des Hasselberger Ausschusses für Touristik, Kultur und Sport, Ines Wilk, die konstituierende Sitzung im „Gasthuus Spieskamer“. Wegen der anstehenden Ernte hatten drei der sieben Ausschussmitglieder ihre Teilnahme abgesagt.

Und gleich in der ersten Sitzung stand ein besonderes Thema an: Die Gemeinde Hasselberg wird 2020 ihren 50. Geburtstag feiern. 1970 fusionierten die drei Orte Schwackendorf, Gundelsby und Hasselberg. Der gemeinsame Name Hasselberg wurde gewählt, weil der Ort touristisch bekannt war – daran erinnerte Bürgermeister Hans-Heinrich Franke. Man war sich einig, dass das Jubiläum als Dorffest mit geladenen Gästen gefeiert wird. Obwohl die Fusion damals im Februar erfolgt war und die erste Gemeindevertretersitzung im Juni stattfand, favorisierte der Ausschuss einen Festtermin im Spätsommer. Gleichzeitig wurde empfohlen, eine Arbeitsgruppe einzurichten. Diese hat nun zwei Jahre Zeit, sich um die Modalitäten des Jubiläumsfestes zu kümmern.

Ärger gibt es derweil am Hundestrand, darüber berichteten drei anwesende Camper. Sie fühlen sich gestört, wenn Hundehalter ihre Hunde außerhalb des Hundestrandes laufen lassen. Demnach habe es bereits mehrfach Bissverletzungen durch frei laufende Hunde gegeben. Der Ausschuss empfahl, zusätzliche Hinweisschilder aufzustellen.

Vorsitzende Ines Wilk berichtete vom jährlichen Kinderfest der Gemeinde, das mit kleinem Gewinn abgeschlossen werden konnte. Dennoch soll darüber gesprochen werden, vor allem über den Termin. Der sollte nicht zu Brarupmarkt-Zeit sein. Auch könnte in diesem Zusammenhang über eine Zusammenarbeit mit der Feuerwehr nachgedacht werden. Franke, ehemaliger Ausschussvorsitzender, erinnerte zudem an die Reparaturen der Deiche, eine Müllsammelaktion am Strand und die Einrichtung von Behindertenparkplätzen am Hasselberger Strand. Ferner hat die DLRG ein neues Rettungsboot erhalten. Die Gemeinde hat auch zwei Container erworben – einen für die Jugendwehr, einen für die DLRG.

In den folgenden Punkten, die zur Beratung und Abstimmung anstanden, gab es einstimmige Ergebnisse. Dabei ging es um die Flyer-Neuauflage „Willkommen in Hasselberg“: Der Ausschuss entschied, mit einer Neuauflage zu warten, bis der B-Plan für das neue Baugebiet steht. In Sachen Wanderwege empfahl der Ausschuss die Einrichtung einer App. Man war sich einig, dass die Wege „Igel“, „Muschel“, „Hase“ und „Fuchs“ oder „Ostseefernradweg“ so besser vermarktet werden können.

Breiten Raum nahm die Diskussion zum Thema „Was können wir nicht nur für unsere Gäste mit und ohne Handicap tun“. Dabei ging es um die sachgerechte Beschilderung des Hundestrandes, die Anschaffung eines Strandrollstuhls, eine Dusche am Strand, E-Mobilität und eine Mitfahrerbank. Mitfahrerbank und Dusche wurden vom Ausschuss nicht befürwortet. Es wurde befürchtet, dass durch die Dusche ungeklärtes Wasser, eventuell mit Duschmitteln verunreinigt, in die Ostsee gelangt. Außerdem ist am DLRG-Haus eine öffentliche Dusche vorhanden. Für eine Mitfahrerbank wurde kein Bedarf gesehen. Aber über E-Mobilität und einen Bus ohne Fahrer soll nachgedacht werden, auch über den Kauf eines Strandrollstuhls.