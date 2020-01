Kappeln : Harald Kloss übernimmt den Quartettverein

Er folgt als Vereinsvorsitzender auf Claus Claussen.

31. Januar 2020, 09:15 Uhr

Kappeln | Gut gelaunt und fast vollzählig trafen sich die Mitglieder des Quartettvereins zu ihrer Jahresversammlung. Nur der erste Vorsitzende Claus Claussen fehlte. Er hatte Anfang des Jahres seinen Rücktritt bekanntgegeben. Obwohl er erst vor zwei Jahren in das Amt gewählt worden war, möchte er aus gesundheitlichen Gründen nun kürzer treten.

Der Kappelner Männergesangsverein musste daher nun schon wieder einen neuen Vorsitzenden bestimmen. Die geheime Wahl brachte ein einstimmiges, mit großem Beifall begrüßtes Ergebnis. Zum ihrem Vorsitzenden wählten die 24 singenden Herren nun Harald Kloss. Der ist pensionierter Soldat und erst seit September 2018 im Verein. Gesungen habe er schon mal, ganz früher, wie er sagte, während seiner Zeit bei der Marine. Seit 1990 lebt er mit seiner Frau und drei Töchtern in Kappeln.

Kloss gehört mit seinen 60 Jahren eher zu den jüngeren Mitgliedern. Gefragt, ob er denn als neuer Vorsitzender etwas verändern möchte, meinte er: „Darüber muss ich erstmal bis zur nächsten Chorprobe am Dienstag nachdenken.“

Viel zu ändern, gibt es in dem gut eingespielten Gesangsverein, der mittlerweile seit 178 Jahren besteht, allerdings eher nicht. Auch 2020 wird es wahrscheinlich wieder ungefähr 40 Chorproben geben und jede Menge Auftritte, die sich oft aber eher kurzfristig ergeben. Fest stehen jetzt schon die Teilnahmen am Stadtjubiläum „150 Jahre Stadtrecht Kappeln“ und an der Kulturveranstaltung „Plein Air“ in der Alten Maschinenhalle.

Neu gewählt wurde außer dem ersten Vorsitzenden auch noch der Schriftführer. Helmut Klatt übernahm den Posten von Edgar Rieger. Der Bericht des Kassenwartes ergab eine insgesamt gute Lage. Dennoch wurde beschlossen, den Mitgliedsbeitrag von bisher 90 Euro auf nun 100 Euro im Jahr anzuheben, um den kommenden finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu können.

Und nach dieser positiven Bilanz kam man zu den Ehrungen und zum Dankeschön für besonderen Einsatz für den Verein. Uwe Klein und Dirk Mittelschulte wurden die bronzene Ehrennadel und die Urkunde des Sängerbundes Schleswig-Holstein für 15 Jahre Singen verliehen. Chorleiter Joachim Schmidt, Edgar Rieger und Kassenwart Horst Albrecht erhielten eine „Backzutat“ in Form einer Flasche Rum.

Danach folgte der eher humorvolle Teil des Abends. Die Sänger führen nämlich sehr genau Buch darüber, wer bei den Chorproben fehlt und rechnen am Jahresende ab. Da entscheidet sich dann, ob die Gruppe des ersten oder des zweiten Tenors das Rennen macht oder ob vielleicht der erste oder zweite Bass gesiegt hat. Der Sieg bleibt allerdings folgenlos, und das Sparschwein, das nach jeder Chorprobe herumgereicht wird und auch bei der Mitgliederversammlung über den Tisch lief, wird am Ende gemeinsam geschlachtet.