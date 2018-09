Klaus-Harms-Schule Kappeln : Gymnasiasten unterstützen Tafel und „Casa Kappeln“

Beim Sponsorenlauf an der Klaus-Harms-Schule kamen knapp 3500 Euro zusammen.

von Doris Smit

28. September 2018, 16:57 Uhr

Es war heiß, aber sie sind trotzdem gelaufen, was das Zeug hielt: Immer vor den Sommerferien findet an der Klaus-Harms-Schule der Sponsorenlauf statt, den die Fachschaft Sport alle zwei Jahre auf die Beine stellt. In diesem Jahr sind 3449,37 Euro zusammen gekommen. Jetzt bedankte sich Lehrerin Harriet Meyer (2. v. r.), die den Lauf mit ihrer Kollegin Silke Müller organisiert hatte, gemeinsam mit Schulleiter Thomas Hellmuth (3. v. li) bei den Schülern des Gymnasiums für ihren Einsatz und bei den Sponsoren für ihre Großzügigkeit.

Der Erlös des Spendenlaufes wird traditionell gedrittelt: Ein Drittel bleibt bei der Fachschaft Sport für Material, ein Drittel geht seit Jahren an den Verein „Casa Kappeln“. Dieter Wattenberg (r.) nahm den Scheck über 1150 Euro in Empfang und berichtete von der Arbeit des Vereins in Südamerika: „Die Dankbarkeit der Kinder, die wir in Bolivien durch Spenden betreuen können, möchte ich an euch weitergeben.“

Die Schülervertretung hatte in einer Umfrage unter den Schülern ermittelt, wer den dritten Scheck bekommen sollte. Die Wahl fiel auf die Tafel Kappeln, die Lebensmittel sammelt, die in Geschäften nicht mehr verkauft werden können und damit Menschen mit geringem Einkommen hilft. Larissa Clausen, Lasse Barthel, Juna Flatau, Asmus Schmidt und Liske Martens (4. - 8. v. li.) übergaben die Spende an den Vorsitzenden, Bernd Carow, sowie seinen Stellvertreter Peter Lühder (2.u.1.v. li.). „Alle Helfer arbeiten ehrenamtlich, und wir sind auf Spenden angewiesen“, sagte Carow und bedankte sich mit dem begehrten „Ritter-der-Tafel-Teller 2018“.