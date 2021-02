Ferienhof Siemen in Kappeln : Gute Bewertungen: Urlauber küren Ferienhof Siemen in Kappeln

Gute Gästebewertungen bringen dem traditionsreichen Bauernhof den Titel „Top-Ferienhof 2021“.

von Doris Smit

01. Februar 2021, 15:14 Uhr

Kappeln | Grund zur Freude auf dem Ferienhof Siemen: „Juchu, wir sind Top-Ferienhof 2021 – das heißt: Von über 4000 Höfen bundesweit sind wir einer der 300 bestbewerteten“, sagt Frauke Siemen. Darüber freut sie sich sehr, denn schließlich entscheidet das keine Jury, sondern die Auswertung der Gästebewertungen des Internet-Reiseportals LandReise.de. Die Urlauber geben darin von Dezember 2019 bis November 2020 ihre Meinungen über Ausstattung, Service, Freizeitangebote und Verpflegung ab. Deshalb ergänzt die Vermieterin: „Unseren Gästen herzlichen Dank – sie machen uns erst zu einem Ferienhof! Meine Familie ist sehr stolz darauf, dass die Gäste uns so gut bewertet haben und sie hier bei uns ihre schönste Zeit des Jahres – ihren Urlaub – verbringen. Meine Mutter war während der Online-Preisverleihung mindestens so aufgeregt wie ich. Denn von über 4000 Höfen unter die 300 besten zu kommen ist doch schon eine ganz beachtliche Leistung“, so Frauke Siemen. „Es ist wirklich toll, wenn die Gäste sich hier wohlfühlen, das ist der schönste Lohn für unsere Arbeit. Das tut so gut.“

Grund genug für Familie Siemen auch in schwierigeren Zeiten so weiterzumachen wie bisher. Frauke Siemen berichtet, dass unter anderem ihr Bett&Bike-Angebot stark im Trend liege und sie damit punkten kann, dass die Gäste – etwas anders als in einem Hotel – noch Entspannung im Garten oder beim Beobachten der hofeigenen Tiere finden können. „Wir bauen auf entspannte Eltern und Großeltern und leuchtende Kinderaugen“, erklärt sie.

Das Jahr 2021 bezeichnet Frauke Siemen als Jubiläumsjahr – und eigentlich sollte auch gleich dreifach gefeiert werden: Vor 65 Jahren haben Jochen und Christel Siemen begonnen, den Hof, damals noch als milch- und landwirtschaftlichen Betrieb, in der Barbarastraße in Ellenberg aufzubauen. Seit 35 Jahren besteht er als Ferienhof weiter, und vor 15 Jahren hat Frauke Siemen die Leitung übernommen. Ob darauf in diesem Sommer angestoßen werden kann, bleibt noch abzuwarten.

Das Reiseportal „LandReise.de“ stellt traditionsreiche, familiengeführte Urlaubshöfe mit innovativen Gastgebern vor und vermittelt Reisen. Aus den Bewertungen der Urlaubsgäste wird der „Beliebteste Ferienhof“ für Deutschland und das europäische Ausland ermittelt. Die Preisverleihung fand aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr online statt.