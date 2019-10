Heringszaun in Kappeln : Gute Aussichten für den Heringszaun

Fischerei-Aktionsgruppe der Aktivregion setzt sich für Kappelns Wahrzeichen ein.

08. Oktober 2019, 18:00 Uhr

Kappeln | „Wir sammeln Ideen, die nach Fisch riechen“, betonte der Vorsitzende der Lokalen Fischerei-Aktionsgruppe innerhalb der Aktiv-Region Schlei-Ostsee, Hans-Christian Green aus Ekenis. Bei der Sitzung des Entscheidungsgremiums im Kappelner Rathaus sollten dann auch Nägel mit Köpfen gemacht werden. Es ging um den Neubau des Heringszaunes – den letzten seiner Art.

Es war Ulrich Bendlin von der Kappelner Stadtverwaltung, der den Ist-Zustand beschrieb. Die Bohrmuschel hat diesem Bauwerk den Garaus gemacht: es ist instabil und marode. Ziel sei es, den Zaun in der Schlei zurückzubauen, einen neuen zu errichten – mit einreihigen Holzpfählen aus Eucalyptus-Holz, geflochtenen Weidehölzern im Oberwasserbereich und Geo-Textilien im Unterwasserbereich. Es gebe, so Bendlin, drei Varianten, wobei die erste direkt beim Denkmalschutz auf keine Gegenliebe gestoßen ist. Die zweite Variante erfordert einen finanziellen Aufwand von 521.000 Euro mit einem Eigenanteil von 78.150 Euro, die dritte Variante wird noch teurer: 806.600 Euro mit einem Eigenanteil von 360.375 Euro. Das Entscheidungsgremium favorisierte die Variante 2, wobei Einigkeit darüber herrschte, dass der Heringszaun einmalig und ein Wahrzeichen der Stadt Kappeln sei, das unbedingt erhalten werden müsse. Dazu sei man verpflichtetet. Es gehe nicht um Wirtschaftlichkeit dieser Anlage, sondern darum, sie als Denkmal zu bewahren.

Und so kamen die Mitglieder des Gremiums überein, den Erhalt des Zaunes zu unterstützen und der sogenannten Pool-Versammlung – ein Treffen aller Aktivregionen im Lande –, die am 23. Oktober in Heiligenhafen tagt, zur finanziellen Förderung vorzuschlagen. Das hörten Ulrich Bendlin und Kappelns Bürgermeister Heiko Traulsen, die wegen Befangenheit von der Beschlussfassung ausgenommen waren, gerne und sehen der Entscheidung mit Spannung entgegen. Der Neubau des Heringszaunes steht auf der Agenda der Lokalen Fischerei-Aktionsgruppe ganz oben.

Zu den abgeschlossenen durch die EU geförderten Projekten gehört das Fischerhaus im Schleswiger Holm sowie die Restaurierung und Wiederindienststellung des Holmer Kahns „Hein Meister“. Zu den Vorhaben, die ins Auge gefasst werden, gehört eine Reinigungsstation zum Säubern von Reusen und Netzen im Schleswiger Holm. Die Kosten müssen die Kosten noch ermittelt werden. Es wird geschätzt, dass sie sich auf 100.000 bis 150.000 Euro belaufen könnten, eine Realisierung wird für 2020 als möglich eingestuft. Auch geht es für die Kreisstadt um eine Nutzungserweiterung des ehemaligen „Borkhauses“ – ein Projekt der Holmer Fischerzunft. Für die Mitglieder des Entscheidungsgremiums war klar, dass auch für dieses Vorhaben Fördermittel einzuwerben sind.

Nachdem das zuständige Ministerium der Zwischenevaluierung der Entwicklungsstrategie „Fischer für das Fischwirtschaftsgebiet Schlei“ bereits zugestimmt hat, schloss sich Gremium diesem Votum an. „Wir sind gut benotet worden“, freute sich Green.

Er stellte als weitere Projektidee die Optimierung des Fischanlandeplatzes am Kappeln Nordhafen vor. Die dortige Situation sei „sehr wenig geordnet“. Geplant seien der Umbau der Herings- und Sprottensortieranlage, der Bau eines Fischkistenlagers, die Modernisierung und gegebenenfalls Erweiterung des Eishauses, Schaffung von Einrichtungen für die Eigenvermarktung von Frischfisch, Bau von „Fisch-Hütten“ zur Lagerung von Fanggeräten sowie die Einrichtung einer Müllsammelstation „Fishing for Litter“. Derzeit gibt es laut Green lediglich eine Ideenskizze. Dieses Projekt könnte in die nächste Förderperiode fallen und zur Verbesserung der Kappelner Hafeninfrastruktur beitragen. Eigentümerin der Pieranlagen ist die Stadt. Es wäre, so Green, ein gemeinsames Projekt der Stadt, der Küstenfischer Nord und der Heilighafener Fischergenossenschaft, der die Kappelner Fischer angehören.

Neu in die Arbeitsgruppe gewählt wurden: Harald Laß aus Maasholm, die Arnisser Bürgermeisterin Marina Brügge, Axel Warnke für die Stadt Schleswig, Jens Kolls als Vorsitzender des Naturparks Schlei, Imke Gessinger für die Ostseefjord Schlei GmbH und Anne-Louise Fritz für den Naturpark Schlei.