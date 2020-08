Abschied von Pastor Jörg Jackisch : Günther Hoeschen: „Geschafft, was undenkbar war“

Emotionaler Abschiedsgottesdienst von Pastor Jörg Jackisch vor der Auferstehungskirche in Ellenberg.

30. August 2020, 18:28 Uhr

Kappeln | Es war ein bewegender Abschiedsgottesdient: Der Vorplatz der Auferstehungskirche in Ellenberg war am Sonntag, 30. August, voll besetzt. Wenn zu Anfang der Himmel noch bewölkt war, kam die Sonne nach und nach zum Vorschein und unterstrich die Fröhlichkeit, die zugleich mit der Abschiedsstimmung herrschte. Pastor Jörg Jackisch hielt seine letzte Predigt und bekannte, dass er gerne Pastor in Ellenberg war und viel tun durfte. Er schlug den Bogen von den Entwicklungen in der Gemeinde über die gewalttätigen Demonstrationen in Berlin bis zum Wahlkampf von Donald Trump und endete mit dem Appell, Unrecht und Ausgrenzung klar zu benennen und nicht „bangbüxig“ zu sein, wie er sagte.

Netzwerkarbeit ist seine große Stärke. Helgo Jacobs, Propst

Pastor Jackisch verlässt die Kirchengemeinde nach nur etwas mehr als vier Jahren. Propst Helgo Jacobs erläuterte in seiner Abschiedsrede, dass Jackisch zukünftig für das Fundraising für die Renovierung des Schleswiger Doms zuständig sein wird. „Netzwerkarbeit ist seine große Stärke“, erklärte Jacobs. „Das hat er auch in Ellenberg gemacht.“ Die Leistungen für die Gemeinde wurden nicht nur von Jacobs, sondern auch von allen anderen Rednern immer wieder hervorgehoben.

Er war ein Pastor zum Anfassen. Walter John, Kirchengemeinderat

Walter John, stellvertretender Vorsitzender des Kirchengemeinderates meinte, dass vier Jahre zwar eigentlich eine kurze Zeit seien. Aber Jackisch habe so viele neue Ideen in das Gemeindeleben eingebracht und Akzente gesetzt, dass gemessen an der Dynamik dieser Zeit, es ihm wie zehn Jahre vorgekommen sei. Da war die kirchliche Jugendarbeit, die Wiederbelebung der Christophorus-Pfadfinder, die jetzt mit 36 Mitgliedern eine starke Truppe seien, aber auch die Friedensarbeit, die Taizé-Gottesdienste, Flüchtlingsarbeit und die Beförderung der Regionalisierung der Gemeinde mit den Nachbargemeinden. Da waren Nachbarschaftsfeste, Andachten in der Kindertagesstätte oder die Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte. Die Liste sei beinahe unendlich, so John. Jackisch sei eine starke Führungspersönlichkeit und den Menschen immer nah. „Er war ein Pastor zum Anfassen“, erklärte John und man merkte seinen Worten an, wie nahe ihm der Abschied ging.

Aber trotz allen Abschiedsschmerzes, der auch bei einigen mit Tränen verbunden war, konnten doch alle die Entscheidung Jackischs für die neue Aufgabe in Schleswig gut verstehen. „Die Aufgabe ist ihm auf den Leib geschneidert“, stellte John fest. Denn Jackisch sei nicht nur Pastor, sondern habe auch ein Studium der Wirtschaftswissenschaften erfolgreich absolviert. Helgo Jacobs freute sich, dass Jackisch doch aber noch mit einem Bein in Ellenberg bleiben werde. Die Familie wohnt dort und Jackisch wird sich weiterhin um die Durchführung des Neubaus der Kindertagesstätte kümmern.

Er hat vieles geschafft, was vorher undenkbar war. Günther Hoeschen, Kirchengemeinderat

Günther Hoeschen vom Kirchengemeinderat Kappeln hob die vielfältigen Leistungen Jackischs hervor und erklärte: „Er hat vieles geschafft, was vorher undenkbar war.“ Neben allem, was er in der Gemeinde erreicht hat, wurde aber von allen Rednern immer wieder besonders die menschliche Seite Jackischs betont. Besonders emotional waren die Worte der Kirchensekretärin Nadine Bruhn. Sie beschrieb, wie sehr die Zusammenarbeit mit ihm für sie immer eine Freude war. „Ich danke für dein offenes Ohr, für Verständnis, Humor und das Pfeifen am Morgen. Bleib wie du bist, Menschenfreund“, endete sie. Bei allem Abschiedsschmerz gibt es doch die gute Nachricht, dass die Stelle in Ellenberg nicht vakant bleiben wird. Das Amt von Jackisch hat Pastor Lars Wüstefeld übernommen, der, wie Helgo Jacobs sagte, schon in den Startlöchern stand. Die Nachfolge hatte sich daher schnell ergeben.