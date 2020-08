Schleiterrassen in Kappeln : Günter Busch: „Das wird ein Vorzeigeprojekt“

Ortstermin auf den Schleiterrassen: Eigentümer Günter Busch lud Bauträger, Firmenvertreter und Verwaltung zum Baustellenbesuch ein.

von Rebecca Nordmann

14. August 2020, 19:10 Uhr

Kappeln | Dass er gerne mal alle Bauherren zusammenbringen wolle, hatte Günter Busch schon Anfang Juni angekündigt. Gestern war es soweit: Der Kieler, seit Jahresanfang mit der AMA Marina Schleiterrasssen GmbH Eigentümer der ehemaligen Marinewaffenschule in Ellenberg, sprach vor Vertretern der Investoren, an die er im vergangenen halben Jahr ganze Baufelder verkauft hatte, vor Vertretern von Firmen, mit denen er zusammenarbeitet, vor Vertretern der Kappelner Stadtverwaltung. Viel lieber allerdings nannte Busch sie „Partner“, verknüpft ist damit der Eindruck, den der Eigentümer so umschrieb: „Ich habe das Gefühl, wir ziehen alle in eine Richtung.“

Gestern zeigte diese Richtung nach oben. Um das Bauschild nämlich, das anlässlich des Treffens vor den Toren des Projekts Schleiterrasssen eingeweiht wurde, in Gänze zu erfassen, musste man entweder etliche Schritte zurück tun oder eben ziemlich weit nach oben blicken. In acht Baufelder hat Busch sein gesamtes Areal aufgeteilt, jedes leuchtet künftig von oben in einer anderen Farbe auf den Bauschild-Betrachter hinunter. Jedem Feld zugeordnet ist der jeweilige Investor, käuferfreundlich aufbereitet mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

Günter Busch nutzte den gestrigen Vormittag, um einen kurzen Abriss der bisherigen Geschehnisse zu geben – und der war tatsächlich kurz, weil eben seit Jahresbeginn nicht viel Zeit verstrichen ist, aber eben auch einigermaßen ereignisreich. Nach ersten Gesprächen mit den bisherigen Eigentümern der Schleiterrassen im vergangenen Herbst, hatte sich Busch Mitte Dezember erstmals der Kappelner Politik vorgestellt und den Eigentumsübergang zum Jahreswechsel schließlich beurkundet. „Das ging unter anderem deshalb so schnell, weil wir in alle bestehenden Verträge eingestiegen sind“, sagte er gestern – etwa in den mit dem Abrissunternehmen oder in den mit dem Planungsbüro. Maßgeblich beigetragen zum Tempo habe zudem die Entscheidung, zugeschnittene Baufelder mit einer Ausnahme an Bauträger zu verkaufen, also keine Verkäufe einzelner Grundstücke anzustreben. „Und die arbeiten jetzt jeder für sich mit hoher Schlagzahl weiter“, sagte Busch – und paarte dies mit der Prognose: „Anders als im Ostseeresort Olpenitz sind wir von heute an in zwei, vielleicht drei Jahren fertig.“ In diesem Zusammenhang hob der Kieler Unternehmer die Zusammenarbeit mit der Kappelner Verwaltung hervor. Zwar ringe man mitunter um bestimmte Themen, insgesamt aber laufe es ausgesprochen konstruktiv.

So konstruktiv, dass man sich im kommenden Frühjahr mitten im Hochbau befinden wolle – an dessen Ende dann 75 Einfamilienhäuser, 75 Doppelhäuser und 350 Einheiten im Wohngeschossbau stehen. Günter Busch nannte die Zahl von 200 Millionen Euro, die bis dahin insgesamt im Projekt auf 160.000 Quadratmeter Bauland umgesetzt sein sollen. Um all das zu realisieren, fiel gestern auch der symbolische Startschuss für die Erschließungsarbeiten, die bis zum Jahresende abgeschlossen sein sollen.

Bei einem kurzen Baustellenrundgang lenkte Bauleiter Thomas Colmorgen schließlich das Augenmerk auf die Terrassierung, die das Gelände später prägen und etwas ganz Entscheidendes gewährleisten soll: Wasserblick von möglichst jeder Stelle. So erstreckt sich beispielsweise der Abschnitt der Reetdachhäuser auf drei Terrassenstufen, ab September könnte dort das erste Musterhaus entstehen.

Marko Pabst von der Hamburger Firma BPD Immobilienentwicklung GmbH setzt zwar nicht auf Reet, wohl aber auf die Schleiterrassen insgesamt. Sein Unternehmen hat sich Teile zweier Baufelder gesichert, und Pabst freute sich auf das, was kommt. „Wir hätten das hier gerne komplett entwickelt, weil die Lage einfach toll, die Region spannend ist“, sagte er gestern und peilt einen Baubeginn für Oktober nächsten Jahres an. Außergewöhnlich ist das Projekt derweil auch für die Schleswiger Stadtwerke, das betonte deren Vertriebsleiter Jens Gieselmann gestern. Die Stadtwerke werden das Gelände mit Glasfaser versorgen, und Gieselmann sagte: „Bei einem Neubaugebiet dieser Größenordnung gibt es für uns nichts Vergleichbares.“ Prestigeobjekt nannte er die Schleiterrassen – und lag damit nicht weit weg von Günter Busch. „Wir glauben, dass das hier ein Vorzeigeprojekt wird“, sagte der Eigentümer. „Etwas, das wir gemeinsam mit anderen umsetzen.“ Gestern war dafür kein schlechter Start.