Kappeln : Grüne wollen Klimaschutzmanager

Die Fraktion bereitet einen entsprechenden Antrag für den Wirtschaftsausschuss vor.

von Rebecca Nordmann

19. Oktober 2020, 15:06 Uhr

Kappeln | Die Leitsätze waren klar formuliert. Bis 2050 will Kappeln eine CO2-neutrale Kommune sein. Zum Beispiel. Und: Als Kommune will sie in ihrem klimaschützenden Handeln Vorbild für ihre Bürger sein. Und: Kappeln will Fördermittel beantragen und für den Klimaschutz einsetzen. Dass man diese selbst auferlegten Vorgaben zur Kenntnis nahm, ist mittlerweile mehr als ein Jahr her. Sie sind Inhalt der 50 Seiten umfassenden Erstberatung zum Klimaschutz in Kappeln, erstellt vom Flensburger Büro SCS Hohmeyer & Partner. Viel Konkretes ist seitdem nicht gefolgt – das zumindest sagen Astrid Beyer und Norbert Dick von den Grünen. Und deshalb wollen die beiden jetzt einen Schritt weitergehen: Ihre Fraktion will in die Umsetzung des kommunalen Klimaschutzes einsteigen – und das am liebsten mit einem eigenen Klimaschutzmanager.

Astrid Beyer findet: „Irgendwas müssen wir jetzt langsam machen.“ Die Erstberatung für den Einstieg in den kommunalen Klimaschutz wurde Ende 2017 beschlossen – damals auf Antrag der CDU –, im August 2019 fand diese Beratung ihren Abschluss. „Und der Weg dahin war enorm aufwendig“, sagt Beyer und erinnert vor allem an die Öffentlichkeitsarbeit und die Beteiligung der Bürger. All das solle jetzt nicht im Sande verlaufen, sondern in echte Aktivität umgewandelt werden. Wie diese Aktivität aussehen kann, steht ebenfalls im Abschlussbericht. Unterteilt in verschiedene Wirkungsfelder listet der Bericht Vorschläge auf – darunter ein Energie-Gebäudemanagement, Kampagnen für weniger Müllproduktion oder eine bedarfsgerechte Steuerung der Straßenbeleuchtung. Norbert Dick sagt: „Wir finden in diesem Bericht Maßnahmen ohne Ende. Aber es ist bis jetzt noch nichts passiert.“ So ganz stimmt das nicht: Das „Stadtradeln“, von Dick selbst initiiert, feierte unter größerer Teilnahme als erwartet in diesem August Premiere. Andererseits werden auch Ideen genannt, die in Kappeln bereits mehrfach gescheitert sind, etwa die Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes.

Dass effektiver Klimaschutz Geld kostet, ist kein Geheimnis, deshalb betont Astrid Beyer auch, dass ein besonderer Schwerpunkt darauf liegt, Fördergelder für Klimaschutz-Maßnahmen zu akquirieren. Und eben das könne am ehesten ein Klimaschutzmanager leisten. Beyer: „Jemand, der genau weiß, welche Töpfe es gibt und was nötig ist, um sie zu nutzen.“ In der Verwaltung fehle, so Beyers Vermutung, die Zeit, um sich mit diesem Thema wirklich auseinander zu setzen, daher sieht Plan A der Grünen-Fraktion einen eigenen Klimaschutzmanager vor. Eine Person, die einen strategischen Ansatz verfolgt und Aktionen zum Klimaschutz entwickelt.

Was diesen Gedanken nach Ansicht der Grünen besonders interessant macht, ist der Umstand, dass diese Stelle – auch das geht aus dem Abschlussbericht hervor – selbst förderfähig ist. So ist die Rede von einer Förderung von bis zu 65 Prozent für eine Personalstelle und die Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes durch die Nationale Klimaschutzinitiative während der ersten zwei Jahre. Seitdem allerdings hat das Bundesumweltministerium eine aktualisierte Fassung der Kommunalen Klimaschutzrichtlinie vorgelegt, aus der eine Förderung von bis zu 75 Prozent für dasselbe Vorhaben hervorgeht. Astrid Beyer sagt: „Es muss jemand das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Wir können es nicht, wir sind Laien.“

Zu den Profis gehört derweil die Flensburger Kooperation „Rückenwind“, die sich im März des Vorjahres in einem Vortrag der Kommunalpolitik präsentiert hatte. Hinter „Rückenwind“ steht ein Bündnis aus etlichen Gemeinden, die sich zwei Klimaschutzmanagerinnen und ein umfangreiches Netzwerk teilen. Kappeln könnte diesem Bündnis beitreten und dafür – das hatten die Verantwortlichen damals versprochen – maximal 2 Euro pro Einwohner pro Jahr zahlen. Beyer nennt das „die abgespeckte Variante“. Plan B sozusagen. „Wenn wir keinen eigenen Klimaschutzmanager bekommen, dann sollten wir wenigstens diesen Weg gehen“, sagt sie.

Die beiden Grünen-Politiker sind gespannt, wie ihr Antrag, der beide Alternativen berücksichtigt, vom Wirtschaftsausschuss aufgenommen wird. Astrid Beyer sagt: „Es haben alle Fraktionen an der Erstberatung mitgewirkt. Es wäre schade, wenn das einfach verhallt.“ Und Norbert Dick will vermeiden, dass auch dieser Abschlussbericht „in der berühmtem Schublade“ verschwindet. „Wir wollen etwas tun“, sagt er. „Und es muss vor Ort anfangen.“