Kappeln : Grüne Lebensretter

Verein Franka stellt eine Notfalldose vor, die im Kühlschrank aufbewahrt wird.

von Barz

25. September 2018, 18:28 Uhr

Werner Barz Sie ist grün, mit lebenswichtigem Inhalt gefüllt und in der Tür des Kühlschranks zu finden: die „SOS Notfalldose“. Unter der Leitung von Gisela Windmann, der stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins Freie Alten- und Nachbarschaftspflege Kappeln („Franka“) fand im Christophorushaus eine Info-Veranstaltung statt. Die kleine Dose ist seit einiger Zeit in der Schweiz, in Österreich und jetzt auch in Deutschland erhältlich. Mehr als 120 Vereinsmitglieder und Gäste interessierten sich in Kappeln für das Thema. Das waren deutlich mehr als gedacht.

Der „Franka“-Vorstand hatte sich auf die Veranstaltung gewissenhaft vorbereitet, mit rund 100 Besuchern gerechnet und für sie 100 Dosen gekauft, um sie den Teilnehmern gleich beim Eintritt mitzugeben. Weil aber mehr Besucher kamen als Dosen vorhanden waren, konnte nicht jeder eine bekommen. Auch Kuchen und Torten wurden knapp, die konnten aber kurzfristig nachbestellt werden.

Als weitere Hürde kam hinzu, dass „Schwester Kathrin“ Mödl, die die Dosen vorstellen sollte, verhindert war. Ihre Aufgaben übernahm die Gisela Windmann in geraffter Form. Da die meisten ihre Notfalldose bereits erhalten hatten, brauchte Windmann dafür keine Werbung mehr zu machen, sondern musste nur die Infos für Nutzung und Funktion der Dose weitergeben.



SOS-Nofalldose gehört in die Kühlschranktür





Die Dose soll dem Notarzt, wenn er zu einem Patienten gerufen wird, helfen, schnell alle patientenrelevanten Informationen zu erhalten. Das können der Impfpass, der Medikamentenplan oder die Patientenverfügung sowie Daten zur Person sein. Sie gehören in diese Dose, ebenso wie weitere wichtige Daten oder ein vorhandener Allergiepass.

Und damit die Retter nicht lange suchen müssen, kommt die „SOS Notfalldose“ mit all diesen persönlichen Daten in die Tür des Kühlschranks. Diesen Ort findet jeder in jedem Haushalt. Erleichtert wird das Finden durch zwei kleine Hinweisschilder, die ebenfalls zur Ausstattung der Notfalldose gehören. Ein Klebeschild gehört an die Küchentür, das zweite an den Kühlschrank. So ist der Weg schnell markiert und die Dose mit den vielleicht lebensrettenden Informationen schnell auffindbar.

In der anschließenden Diskussion wurde empfohlen, auch die Adressen der Verwandten mit hineinzulegen, die in jedem Fall benachricht werden sollen. Empfohlen wurde auch, den Medikamentenplan vom Hausarzt oder dem Apotheker ausstellen zu lassen. Damit war dieser Tagesordnungspunkt in Kürze erledigt.

Gisela Windmann versprach allen, die diesmal ohne „SOS Notfalldose“ nach Hause gehen mussten, dass „Franka“ weitere besorgen wird. Deshalb ist für den späten Herbst eine zusätzliche Info-Veranstaltung zu diesem Thema vorgesehen.