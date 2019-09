Klaus-Harms-Schule : Großübung in Kappelns Gymnasium – und unsere Reporterin Doris Ambrosius mittendrin

Zirka 160 Feuerwehrleute und DRK proben den Ernstfall.

22. September 2019, 15:33 Uhr

Kappeln | Großeinsatzübung in der Klaus-Harms-Schule. Vier schwere Szenarien gleichzeitig mit acht verletzten Personen. Eine große Herausforderung für zirka 160 Feuerwehrleute der sechs Kappelner Ortswehren und den DRK-Bereitschaftsdienst. Ich mittendrin als Person Nummer sieben: die Presse in geschocktem Zustand.

Acht „Schauspieler“ sind wir insgesamt, die vorher geschminkt werden von Ann Cathrin Harms (DRK Kappeln) und Lena Malchow (DRK Schleswig), die beide richtige Hobbykünstlerinnen sind. Mit weißem Gesicht und blauen Lippen soll ich in der Eingangshalle der Schule herumtorkeln und verwirrt sprechen, ja, sogar penetrant den Rettern „auf den Keks“ gehen. Die Wartezeit kommt mir recht lang vor, aber dann geht es plötzlich los. 14.02 Uhr, der Alarm wird abgesetzt: KAPPELN VOLLALARM FEU Y – so erscheint es auf den Pagern der Wehr-Mitglieder. Feuer nach Explosion Klaus-Harms-Schule Hüholz. Das Y steht für: Menschenleben in Gefahr.



Lauter und eindringlicher Alarm





Der Alarm in der Schule ist laut und eindringlich. Mir schießen Tränen in die Augen, wie es immer ist, wenn ich Sirenen höre. Außerdem wird mir bewusst, dass ich plötzlich ganz alleine bin in der Schule und die Halle nur mit einer auf dem Boden liegenden Puppe teile. Die Türen sind verschlossen. Wie in echt. Ich bekomme Bauchschmerzen. Die Feuerwehr muss draußen eine ganz bestimmte Klappe finden, die von der Leitzentrale aus der Ferne elektrisch geöffnet wird, um an den Zentralschlüssel der Schule zu kommen. Gebannt schaue ich auf die Uhr. Nur sechs Minuten nach Absetzen des Alarms ist das erste Martinshorn zu hören. Nach weiteren vier Minuten hat die Einsatzleitung bereits den Zentralschlüssel in der Hand. Als sich die Tür öffnet, kommt mein erster Einsatz. Vorsichtig torkele ich durch die Halle, stolpere dabei sogar über eine Stufe. Aber erstmal wird die am Boden liegende Person gerettet. Keiner nimmt Notiz von mir, ich bin allerdings auch nicht so geübt im Schauspielern. Björn Frye, stellvertretender Ortswehrführer der Wehr Innenstadt, bemerkt dies und schickt mich nach draußen mit entsprechender Einweisung. Trotz meiner Bemalung lenkt meine Kamera wohl zu sehr ab, denn es sieht so aus, als würden alle denken, ich wäre nur zum Fotografieren dort. Da muss ich mir wohl etwas mehr einfallen lassen. Erst setze ich mich unter einen Baum, ganz in die Nähe der Verletzten, die versorgt werden. Ich bin beeindruckt davon, wie gut sie spielen. Apathisch schauend, jammernd, vor Schmerzen schreiend – alles war dabei. Die Szenarien haben es aber auch in sich.

Nummer eins: Explosion Rückseite Schule, Flüssigkeitsbrand nach missglücktem Chemieexperiment im Freien. Zwei schwerverletzte Personen mit Amputationen. Ich erinnere mich. Als ich ankam und zum Schminken ging, rief ein Mann von Weitem zu mir: „Vorsicht, da liegen drei Finger auf der Treppe.“ Danach hätte ich eigentlich gar keine Schminke mehr gebraucht, denn für einen kurzen Moment drehte sich mir der Magen um, da die „gebastelten“ Finger ganz schön echt aussahen.



Ein Auto blockiert den Hydranten





Parallel laufen drei weitere Szenarios: Rauchentwicklung, unklare Lage, Klassenräume, erstes Obergeschoss. Außerdem müssen zwei Schüler auf dem Dach gerettet werden, wovon einer laut schreit, und laut Teilnehmerliste fehlen noch fünf Personen, die gesucht werden müssen. Erschwert wird alles noch dadurch, dass der Wasserhydrant auf der Rückseite des Hauses durch ein Auto blockiert ist. Wasser muss also unter anderem aus einem naheliegenden See geholt werden. Aus dem Obergeschoss dringt starker Rauch, vor der Tür brennt etwas, was schwarzen, dichten Qualm erzeugt.

Als mich unterm Baum sitzend immer noch niemand zur Kenntnis nimmt, traut ich mich endlich, richtig zu schauspielern. Ich falle in Ohnmacht und liege verdreht auf dem Rasen, das Band meiner Kamera um den Hals. Dann geht alles sehr schnell. Ein Mann kommt aufgeregt zu mir und versucht, mich zum Sprechen zu bringen. Er hält meinen Kopf und nimmt mir die Kamera ab, um meinen Hals zu befreien. Na endlich, ich koste nun „meinen Moment“ richtig aus und tue so, als falle es mir schwer, die Augen zu öffnen. Der Mann spricht laut und deutlich mit mir, fragt mich viele Dinge. Es kommt mir vor, wie ein echter Unfall und ich fange an, mich innerlich „hineinzusteigern.“

Dann kommt der Befehl, dass die Verletzten verlagert werden sollen an einen Schattenplatz an der Hauswand. Dort angekommen nutze ich einen kurzen Moment, um „stiften“ zu gehen und wieder verwirrt auf dem großen Platz herumzulaufen. Diesmal werde ich sehr schnell entdeckt. Sofort bringt mich jemand zurück in den Schatten, wo eine weitere Person auf mich aufpasst: Jannik Linders, einer der Feuerwehrmänner. Ihn fragt ich, wie er den Alarm erlebt hat. „Ich hatte gerade Feierabend, als es piepte“, sagt er. „Allein das Piepen löst in mir schon Adrenalin aus, denn ich werde nur bei Vollalarm eingesetzt. Weiter als FEU Y habe ich nicht gelesen. Klamotten, Schlüssel los. Das war alles, was ich dachte.“

Die Feuerwehrleute sind mit vollem Einsatz dabei, stimmen sich ständig untereinander ab. Die „Betreuer“ sprechen unentwegt mit den Verletzten, sichern und versorgen mit großem Aufwand. Dann kommt der Rettungswagen und bringt vier von uns zum „Behandlungsplatz“, ein aufblasbares Zelt des DRK. Hier werden alle Verletzten weiter versorgt und auf Rettungswagen verteilt, die nach und nach eintreffen würden – im echten Notfall. „So ein Zelt ist in zwei Minuten aufgestellt mit Hilfe eines Kompressors. Eine Sauerstoffflasche geht aber auch“, erklärt Ronny Röthling, Leiter der DRK-Bereitschaft Kappeln. „Auch wir üben heute“, sagt er. „Wäre dieser Einsatz hier echt, dann wäre das DRK Schleswig gekommen und wir aus Kappeln hätten für die Betreuung und Verpflegung gesorgt. So ein Einsatz kann viele Stunden dauern, und die Feuerwehrleute brauchen immer genügend zu trinken.“



Erste Großübung seit mehr als fünf Jahren





Diesmal sind wir alle davon gekommen – das ist nach zwei Stunden Übung klar. Björn Frye erklärt, dass solche Großeinsatzübungen notwendig sind, aber seit über fünf Jahren in diesem Umfang aufgrund von Zeitmangel nicht mehr durchgeführt werden konnten. „Der Gemeindewehrvorstand entschloss sich aber, dass diese Übungen wieder aufgenommen werden müssen“, sagt er.

Mir wird auf dem Weg nach Hause erst so richtig bewusst, was ich in den zwei Stunden alles erlebt habe und es dauert bis in den Abend hinein, bis ich zur Ruhe komme. Die Professionalität aller ehrenamtlich Beteiligten gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Trotzdem bin ich heilfroh, dass es diesmal nur eine Übung war.