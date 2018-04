Hasselberg : Großes Interesse am Glasfasernetz

200 Einwohner informierten sich in Hasselberg über das schnelle Internet.

von shz.de

20. April 2018, 11:32 Uhr

Der große Saal im Gasthuus Spieskamer in Hasselberg platzte beinahe aus allen Nähten. Etwa 200 Bürger waren zur Informationsveranstaltung zum Breitbandausbau des Breitbandzweckverbands und der GVG Glasfaser GmbH gekommen. Es ging um Fragen wie: Gibt es über das Glasfasernetz auch Fernsehen und Telefon? Wann kann das Netz genutzt werden? Und natürlich wollten alle wissen, was es kosten wird. Michael Einhorn, Vorsteher des Zweckverbands Breitbandausbau, und Olaf Bessel von der GVG Glasfaser GmbH, standen Rede und Antwort und erläuterten, was geplant ist.

Das Glasfasernetz für die Breitbandversorgung in Angeln finanziert der Breitbandzweckverband Angeln (BZVA). Die GVG Glasfaser GmbH wird als Pächter das Netz betreiben und bietet den Netzanschluss unter der Marke Nordischnet an. Neben den Hausanschlüssen wird auch ein öffentliches WLan-Netz an bestimmten Hotspots zur Verfügung gestellt. Bessel erläuterte, dass insgesamt etwas etwa 1000 Kilometer Leitungen bis in jedes Haus verlegt werden. Wirtschaftliche Voraussetzung dafür, dass das Projekt realisiert werden kann, ist, dass sich mindestens 60 Prozent aller Haushalte dafür entscheiden, mit Nordischnet einen Vertrag zu schließen. Michael Einhorn das das optimistisch. „In Freienwill haben wir bereits 80 Prozent erreicht und in Hürup sind es schon 70 Prozent“, berichtete er.

Bis zum 7. Juli läuft die Vermarktungsphase für Hasselberg. Bis dahin müssen die 60 Prozent Zustimmung zusammengekommen sein. Der Hausanschluss ist bis dahin kostenlos. In Mehrfamilienhäusern wird jede einzelne Wohnung angeschlossen. Wer den Glasfaseranschluss haben will, aber bei seinem bisherigen Anbieter bleiben möchte oder aus anderen Gründen noch keinen Vertrag abschließen will, müsse für den Anschluss 695 Euro bezahlen, so Einhorn. Nach Abschluss der Vermarktung beginnt die Feinplanungsphase und etwa zwölf Monate später wird mit dem Verlegen der Leitungen begonnen. Dabei werden Verlegeverfahren gewählt, die weitgehend ohne Baugruben auskommen. Sogenannte Erdraketen pressen ein Leerrohr in den Untergrund. Wo Hindernisse im Weg sind, kann es auch eingespült werden. In das Leerrohr wird das Glasfaserkabel eingeschossen. 58 Millionen Euro wird das Projekt kosten. 15 Millionen Fördergelder vom Bund stehen bereit, dies allerdings unter der Voraussetzung, dass das Projekt bis 2020 fertiggestellt ist. Für Hasselberg ist vorgesehen, das Netz im Herbst 2019 in Betrieb zu nehmen.

„Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass wir einen hohen Service-Grad halten“, sagte Einhorn. „Bei uns gibt es kein Callcenter sondern Mitarbeiter, die Auskunft zu allen Fragen geben. Sie kommen als Berater auch zu Ihnen an die Haustür.“ Zum Abschluss appellierte Bürgermeister Hans-Heinrich Franke an die Hasselberger, sich für das Breitbandnetz zu entscheiden. „Wir leben in einer ländlichen Gegend mit vielen zerstreuten Siedlungsbereichen. Für die großen Netzbetreiber lohnt es sich nicht hier zu investieren. Diese Gelegenheit, ein modernes Glasfasernetz zu bekommen, wird sich nie wieder bieten. Also nutzen Sie sie jetzt.“



>

Beratungstermine unter Telefon 0800-90 700 70