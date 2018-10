Kappeln : Großer Flohmarkt zugunsten von „Franka“

Am ersten Sonnabend im November kann im Christophorushaus gestöbert werden.

von rz

23. Oktober 2018, 16:19 Uhr

Bereits seit mehr als sechs Jahren veranstalten Maike Hansen-Jensen und Inke Laasch-Linders zu Beginn der dunklen Jahreszeit einen Flohmarkt im Christophorushaus. Daraus hat sich eine kleine Tradition entwickelt. Immer findet der Flohmarkt zu Beginn des Novembers statt, und immer ist der Erlös für einen guten Zweck bestimmt. Denn die Standbeschicker zahlen eine Standgebühr von 10 Euro und müssen zusätzlich einen Kuchen für die Cafeteria spenden. Die Standgeldeinnahmen erhielt bis vor zwei Jahren der St.-Christophorus-Kindergarten. In den beiden vergangenen Jahren wurde der Erlös dem Verein Freie Alten- und Nachbarschaftshilfe Kappeln („Franka“) für seine Arbeit im Sozialbereich zur Verfügung gestellt. So soll es auch in diesem Jahr sein.

Der Flohmarkt im Christophorushaus, Konsul-Lorentzen-Straße 2, findet am Sonnabend, 3. November, von 14 bis 17 Uhr statt. Und es gibt auch wieder „Alles von A bis Z“, bekräftigen die beiden Initiatorinnen. Es soll erneut ein „Flohmarkt für Jung und Alt“ werden. Bisher werden rund 20 Anbieter erwartet. Sie werden ausschließlich gebrauchte Artikel aus den Bereichen Kleidung, Babyartikel, Tupperware, Holzarbeiten und Kunsthandwerk anbieten. Die Bastelgrupppe Windmann ist auch dabei mit Hand- und Bastelarbeiten. Und damit niemand Hunger oder Durst erleiden muss, werden die Veranstalter für eine mit Kaffee, Kuchen und Torten bestückte Cafeteria sorgen.

Noch sind Plätze frei für zusätzliche Standbeschicker. Interessenten können sich bei Maike Hansen-Jensen unter Tel. 01 52 / 22 50 32 20 anmelden.