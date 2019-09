Kappelner Tafel : Golfer erspielen 2500 Euro für die Kappelner Tafel

Das Benefizturnier des Golfclubs Stenerberg erbrachte eine hohe Summe.

04. September 2019, 11:05 Uhr

Kappeln/Rabenkirchen | Für den in Rabenkirchen-Faulück beheimateten Golfclub Stenerberg war das zum dritten Mal auf der Neun-Loch-Anlage in der Morgensterner Straße veranstaltete Benefiz-Turnier erneut ein voller Erfolg. Und das nicht nur, weil das Wetter, trotz drohender Wolken, sich den Golfern gegenüber gnädig zeigte.

Das Turnier fand in diesem Jahr zugunsten der Kappelner Tafel statt, nachdem in den Vorjahren das Flensburger Kinderhospiz und die Deutsche Krebshilfe unterstützt worden waren. In diesem Jahr kamen am Ende stolze 2500 Euro heraus. Diesen Betrag übergaben die Golfclub-Vorstandsmitglieder Wolfgang Opitz und Hans-Günther Struck symbolisch in Form eines Riesenschecks an den zweiten Vorsitzenden der Kappelner Tafel, Peter Lühder. Der war überwältigt von der großen Summe und bedankte sich bei den Mitgliedern und dem Golf-Vorstand.

Im anschließenden Gespräch bestätigte er, dass diese Summe zu den größten zählte, die sein Verein als Spende erhalten habe. Das Geld stammte aus den Startgeldern der Teilnehmer des Benefizturniers, den Teilnehmerkosten des Schnupperkurses für Gäste, zusätzlichen Spenden der Teilnehmer und etlicher Sponsoren aus der Region. Zusätzlich wurden alle Preise der Wettbewerbe von Firmen aus der Region gespendet.

Bei diesem Benefizturnier konnten die Golfer wählen, ob sie das Turnier über neun oder 18 Löcher spielen wollten. Sie wurden, aufgeteilt in Dreiergruppen, ab 10 Uhr morgens nach festem Zeitplan auf die Golfbahnen geschickt. Zeitgleich begann auf der Übungsanlage der zweistündige Schnupperkurs mit Golftrainer Stephen Kennedy. Bei ihm lernten die Golfneulinge die Grundzüge des Puttens und des Golfschwungs.