Pastorin verabschiedet sich aus Kappeln : „Glaube steckt in allen Sinnen“

Kappeln | Seit April 2007 war Dr. Gönna Hartmann-Petersen (41) Pastorin der evangelischen Kirchengemeinde Kappeln. Jetzt gibt sie ihre Stelle auf, um sich dem zu widmen, was sie schon immer tun wollte: Krankenhausseelsorge. Wie sie die vergangenen Jahre erlebt hat und was sie sich für das Neue erhofft, erzählt sie im Interview mit Redaktionsmitglied Rebecca Nordmann.



Frau Hartmann-Petersen, als Ihr Kollege Christoph Sassenhagen 2015 Kappeln nach fast 20 Jahren verlassen hat, sagte Ihr Mann mir, dass es eher üblich sei, die Pastorenstelle alle zehn Jahre zu wechseln. Sie gehen jetzt nach knapp zehneinhalb Jahren von Kappeln nach Flensburg – Zufall?

Ja. Den Gedanken, gerne Krankenhauspastorin zu sein, habe ich schon viele Jahre in mir getragen. Aber dann steckt man so tief drin in der Kirchengemeinde, arbeitet so intensiv zusammen, dass ich das über die Jahre vergessen habe. Im Winter habe ich dann eine Ausbildung in der Krankenhausseelsorge absolviert, und da war von Anfang an absehbar, dass mir das viel Spaß macht. Aber man sollte nicht vergessen: Diese Kirchengemeinde ist in jeder Hinsicht so gut aufgestellt, mit so engagierten ehrenamtlichen Kräften, dass sie das Gemeindeleben wunderbar gestalten kann. Es hängt nicht am Pastor.

Und trotzdem identifiziert man eine Kirchengemeinde ja mit dem Pastor oder der Pastorin.

Wir haben allerdings von Anfang an darauf hingearbeitet, dass genau das nicht passiert. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Ein ausgeprägtes Gemeindeleben hängt an vielen Menschen.



Als Sie im April 2007 in Kappeln anfingen, war viel die Rede von Tradition und Moderne. Wo findet sich in der Kappelner Kirchengemeinde das Traditionelle, wo das Moderne? Ist es Ihnen gelungen, beides miteinander zu verbinden?

Die Kirchengemeinde legt großen Wert auf Tradition und darauf, dass sie spürbar ist. Zum Beispiel bei der Gestaltung des Konfirmationsgottesdienstes. Es ist vor allem die äußere Form, die sehr traditionell ist, aber wie diese Form gefüllt wird, kann schon sehr modern sein. Die Kirchengemeinde möchte zum Beispiel, dass von der Kanzel gepredigt wird und nicht vom Pult. Und das ist auch für mich etwas Besonderes, wenn ich in fünf Metern Höhe stehe – trotzdem ist es dann aber meine Entscheidung, was ich dort sage. Spürbar war das auch beim Weltgebetstag der Frauen: Da sind Frauen dabei, die mit ihrem Herzen an der Tradition der Kappelner Kirchengemeinde hängen, aber sich gleichzeitig mit so viel Großherzigkeit auf hochmoderne fremde Weltgebetstagordnungen einlassen. Das war ein großes Geschenk für mich, das erleben zu dürfen.



Die Jugendarbeit ist Ihnen immer wichtig gewesen. Wie erleben Sie junge Kirchengänger in Kappeln und wie haben Sie Ihnen Kirche schmackhaft gemacht?

In dem man Kirche und Glaube macht. Nicht nur darüber reden, wie liebevoll Gott ist, nicht nur eine Kerze anzünden, sondern zeigen, dass der Glaube in einem selber stattfindet. Im Konfirmandenunterricht lernen die Jugendlichen auch die Zehn Gebote und das Vater unser auswendig, natürlich. Aber die Art und Weise, wie wir unterrichten, ist himmelschreiend modern. Wir haben zum Beispiel einmal einen Vater-unser-Parcours entwickelt, an der Station „unser täglich Brot gib uns heute“ durfte sich jeder ein Nutella-Brot schmieren. Ein anderes Mal haben die Jugendlichen auf einem Laken den Schöpfungskreis dargestellt und so erkannt, dass der göttliche Wille immer im Fluss ist. Es geht um das Ganzheitliche, und mir ist wichtig, dass die Menschen das buchstäblich begreifen. Glaube steckt im Herzen und in allen Sinnen, und Jugendlichen das zu zeigen, gelingt nur über das Tun. Das bedeutet auch, dass man authentisch sein muss. Und abgesehen davon, macht es auch tierisch Spaß.



2011 ging die Kirchengemeinde ihre Partnerschaft mit einem Dorf in Tansania ein. Weshalb war es Ihnen wichtig, eine Verbindung vom kleinen Kappeln ins entfernte Afrika zu schaffen?

Kirche ist immer Weltkirche. Wenn wir nur auf dem Dorf für uns bleiben, sind wir keine Kirche, sondern eine Sekte.



Hat das auch etwas mit der Bereitschaft, sich auf Neues, Fremdes einzulassen zu tun? Mit der Bereitschaft zu lernen?

Ja, und mit dem Wunsch, uns gegenseitig zu erzählen, wie wir unseren Glauben leben und uns möglicherweise auch darüber auseinander zu setzen. Und man setzt sich ja erst darüber auseinander, wenn man sich gut kennt. Unsere Partnerschaft steckt noch in den Kinderschuhen, und trotzdem ist genau das schon passiert. Das ist auch das Tolle an dieser Kirchengemeinde: Die Menschen wollen mit uns gemeinsam weltumspannende Kirche sein. Aber eigentlich gibt es diesen Gedanken in Kappeln schon lange über Casa Kappeln. Als ich Schwester Karoline und diese begeisterte Bewegung kennen lernte, war das wie eine Initialzündung. Ich bin überzeugt, dass sie den Heiligen Geist ausstrahlt und echt im Namen des Herrn unterwegs ist.

In Flensburg werden Sie künftig in der Krankenhausseelsorge des St.-Franziskus-Hospitals tätig sein. Was hat Sie an dieser Aufgabe gereizt?

Der Schwerpunkt der Krankenhausseelsorge besteht darin, in die Krankenzimmer zu gehen und mit den Menschen zu sprechen, mit Kranken und mit Angehörigen. Wenn man mich ließe, würde ich das den ganzen Tag tun. Ich empfinde genau diese Seelsorge als Kernaufgabe eines Pastors, im Krankenhaus ist das noch einmal zugespitzt. Menschen zu besuchen, ist für mich gelebter Glaube.



Glauben Sie, dass der Bedarf an Seelsorge zugenommen hat?

Wir sind schon sehr gepolt darauf, uns zusammenzureißen, uns selbst zu sagen: Du schaffst das schon. Die Seelsorge vermittelt: Du musst es nicht alleine schaffen. Die Medizin ist dabei, die Krankenhausseelsorge als Bereicherung anzuerkennen, als Hilfe für eine ganzheitliche Heilung des Patienten.

Gibt es irgendetwas aus Ihrer Tätigkeit in Kappeln, das Sie mit nach Flensburg nehmen?

Ich habe Tausende unterschiedliche Menschen kennen gelernt, völlig verschiedenen Alters, in verschiedenen Situationen mit unterschiedlichen Themen. Und das hat mich feststellen lassen, dass ich voller Freude und Neugier auf Menschen bin.



Was wird Ihnen am meisten fehlen?

Die geballte Ladung Leben. Morgens Erwachsene, nachmittags Kinder, abends Jugendliche. Im Krankenhaus geht es ja doch eher ruhig zu (lacht).



Und was werden Sie überhaupt nicht vermissen?

Die Flut an Telekommunikation. Ich hoffe wirklich, das wird weniger. Das Pastorensein hat sich in den vergangenen 20 Jahren massiv gewandelt, man wird hin- und hergespült zwischen diesen ganzen E-Mails, da fragt man sich zwischendurch schon mal: Ist das wirklich mein Auftrag? Ich kann locker zwei Stunden am Tag damit verbringen, E-Mails zu beantworten – das ist nicht der eigentliche pastorale Auftrag. In der gleichen Zeit kann ich im Krankenhaus drei Menschen besuchen.



> Gönna Hartmann-Petersen wird am Sonntag, 3. September, in einem Gottesdienst in der Nikolaikirche (14 Uhr) von Propst Helgo Jacobs von ihren Aufgaben entpflichtet. Ihre halbe Pastorenstelle übernimmt bis auf Weiteres ihr Ehemann Pastor Karsten Petersen.





