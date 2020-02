Gemeinschaftsschule informiert

Avatar_shz von sb

15. Februar 2020, 00:32 Uhr

Kappeln | Die Gemeinschaftsschule an der Schlei lädt alle Eltern und Erziehungsberechtigten der Kinder der zukünftigen 5. Klassen des Schuljahres 2020/2021 zu einem Informationsabend am Donnerstag, 20. Februar, in die Mensa, Hindenburgstraße 2 in Kappeln, ein. Ab 18.30 Uhr wird die Ausstellung „Wir stellen uns vor“ geöffnet sein, Getränke und Snacks werden von den Schülern der Verbraucherbildungskurse angeboten.

Weitere Informationen über die Gemeinschaftsschule an der Schlei gibt es ab 19 Uhr. Die Schule bietet auch ein kleines Rahmenprogramm und die Möglichkeit, die Räumlichkeiten anzuschauen und mit den Lehr- und Fachkräften ins Gespräch zu kommen.

Die Schulanmeldung ist vom 24. Februar bis 4. März an folgenden Tagen möglich: Montag, 24. bis Mittwoch, 26. Februar von 8 bis 13 Uhr und von 13.30 bis 15 Uhr; am Donnerstag, 27. Februar von 8 bis 13 Uhr und von 13.30 bis 19 Uhr; am Freitag, 28. Februar von 8 bis 13 Uhr und von Montag, 2. bis Mittwoch, 4. März von 8 bis 13 Uhr sowie von 13.30 bis 15 Uhr. Individuelle Beratungstermine nach vorheriger Vereinbarung möglich.